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    «Гранада» одолеет «Кадис»

    «Гранада» — «Кадис». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Примера, 28 февраля 2022 года

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    Максим Гоналон
    «Гранада» сыграет на своем поле с «Кадисом» в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 28 февраля, начало — в 23:00 мск. «Гранада» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 28 Февраля 2022 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 23:00 Кадис Кадис
  • Испания. Примера
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    «Гранада»

    «Гранада» сейчас находится на 17 месте. Отрыв от опасной зоны составляет всего 4 пункта.

    Наиболее проблемным звеном команды является оборона. В 25 матчах «Гранада» пропустила 40 мячей.

    Коэффициенты матча Гранада — Кадис

  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 4.00
  • Ставка
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    В предыдущем туре чемпионата «Гранада» не смогла добыть хотя бы один балл. Дома команда безропотно уступила «Вильярреалу» (1:4).

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    Матчи против «Кадиса» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков «Гранада» уступила один раз при четырех паритетах.

    «Кадис»

    На данный момент «Кадис» занимает 18 место в турнирной таблице. Так что выезд в Гранаду приобретает статус пресловутой битвы за 6 очков.

    «Кадис» испытывает заметные трудности с реализацией. В 25 матчах в активе у команды только 21 гол.

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    • В предыдущем туре чемпионата «Кадис» разжился одним баллом. Домашнюю ничью с «Хетафе» (1:1), все же, стоит занести в актив.

    «Кадис» не выигрывает уже на протяжении месяца. Да и проблемы с обороной никуда не испарились.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Гранаду» за 2.00, на ничью за 3.30, а на «Кадис» — за 4.00.

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    «Гранада» наверняка постарается оторваться от зоны вылета.

    «Кадис» не выигрывает уже на протяжении календарного месяца.

    В матче примерно равных по классу соперников важным фактором станет преимущество своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Гранады» с коэффициентом 2.00.

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