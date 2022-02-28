«Гранада» сыграет на своем поле с «Кадисом» в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 28 февраля, начало — в 23:00 мск. «Гранада» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гранада»

«Гранада» сейчас находится на 17 месте. Отрыв от опасной зоны составляет всего 4 пункта.

Наиболее проблемным звеном команды является оборона. В 25 матчах «Гранада» пропустила 40 мячей.

Коэффициенты матча Гранада — Кадис 1 2.00 X 3.30 2 4.00 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Гранада» не смогла добыть хотя бы один балл. Дома команда безропотно уступила «Вильярреалу» (1:4).

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Матчи против «Кадиса» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков «Гранада» уступила один раз при четырех паритетах.

«Кадис»

На данный момент «Кадис» занимает 18 место в турнирной таблице. Так что выезд в Гранаду приобретает статус пресловутой битвы за 6 очков.

«Кадис» испытывает заметные трудности с реализацией. В 25 матчах в активе у команды только 21 гол.

В предыдущем туре чемпионата «Кадис» разжился одним баллом. Домашнюю ничью с «Хетафе» (1:1), все же, стоит занести в актив.

«Кадис» не выигрывает уже на протяжении месяца. Да и проблемы с обороной никуда не испарились.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Гранаду» за 2.00, на ничью за 3.30, а на «Кадис» — за 4.00.

«Гранада» наверняка постарается оторваться от зоны вылета .

«Кадис» не выигрывает уже на протяжении календарного месяца.

В матче примерно равных по классу соперников важным фактором станет преимущество своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Гранады» с коэффициентом 2.00.