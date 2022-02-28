Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — ЦСКАВаноли начал с поражения. «Спартак» проиграл первое дерби при новом тренере ФредАПЛ. МЮ сыграл вничью с «Уотфордом», «Ман Сити» минимально выиграл у «Эвертона» Гави и Пьер-Эмерик ОбамеянгПримера. «Реал» одолел «Райо Вальекано», «Барселона» принимает «Атлетик»
  • 08:49
    • Надаль — победитель турнира в Акапулько
  • 08:17
    • Махачев нокаутировал американца Грина в главном бою турнира UFC Vegas 49
  • 01:15
    • ПСЖ обыграл «Сент-Этьен», у Мбаппе два гола и ассист
  • 00:58
    • Дубль Лоди принес «Атлетико» победу над «Сельтой»
  • 22:29
    • «Реал» вырвал победу у «Райо Вальекано»
  • 22:27
    • Гол Сане принес «Баварии» победу над «Айнтрахтом»
  • 22:26
    • «Ман Сити» обыграл «Эвертон», Фоден забил победный гол
    Все новости спорта

    Будет ли много голов в Бергамо?

    «Аталанта» — «Сампдория». Прогноз (к. 1.80) и ставки на футбол, Серия А, 28 февраля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Аталанту Прогнозы на Сампдорию Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Сампдория»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тён Копмейнерс
    «Аталанта» и «Сампдория» встретятся 28 февраля в рамках матча 28 тура Серии А. Игра пройдет на «Атлети Адзурри д’Италия». Начало в 22:50 мск. «Аталанта» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 28 Февраля 2022 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 22:50 Сампдория Сампдория
  • Генуя
    •

    «Аталанта»

    В турнирной таблице коллектив Гасперини занимает 5 место. В его активе 44 очка, набранных за 25 матчей чемпионата. Всего у бергамасков 12 побед, 8 ничьих и 5 поражений.

    На неделе «Аталанта» обеспечила себе место в 1/8 Лиги Европы. Она обыграла «Олимпиакос» по сумме двух матчей (2:1, 3:0). При этом в Серии А команда не может выиграть уже 5 туров.

    Коэффициенты матча Аталанта — Сампдория

  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 7.10
  • Ставка
    •

    Серия началась с ничьих — 0:0 с «Лацио» и 0:0 с «Аталантой». Со счетом 1:2 хозяева проиграли «Кальяри», а в прошлых двух турах они разошлась миром с «Юве» (1:1) и проиграла «Фиорентине» (0:1).

    Все прогнозы на Серию А

    У «Аталанты» проблемы в атаке. Травмированы форварды Дуван Сапата и Луис Муриэль (под вопросом). Не сыграет Алексей Миранчук. Под вопросом Йосип Иличич.

    «Сампдория»

    Если январь «Сампдория» полностью провалила, проиграв все 5 матчей месяца, то в феврале она за 3 тура набрал 6 очков.

    6 февраля «Сампа» разгромила «Сассуоло» 5:0, а 19 февраля победила «Эмполи» 2:0. Одно поражение было от «Милана». «Россонери» гости проиграли 0:1.

  • Подводим итоги. Топ зимних трансферов РПЛ
  • Юри Альберто, Шамар Николсон, Ян Кухта и другие
  • 23/02/2022

    • В турнирной таблице Серии А «моряки» занимают 15 позицию. За 26 туров они набрали 26 очков.

    Точно не сыграет Маноло Габбьядини. Миккель Дамсгард, Мая Йосида, Себастьян Джовинко и Кристоффер Аскильдсен под вопросом.

    Прогноз и ставка

    «Аталанта» с коэффициентом 1.45 оценивается, как фаворит. С коэффициентом 7.30 выставлена победа «Сампдории». На ничью букмекеры дают 4.70.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    У «Аталанты» сейчас есть проблемы. Отсутствие Муриэля и Сапаты может негативно сказаться на результативности команды. В Лиге Европы роль бомбардиров на себя было кому взять, но все же. «Сампа» неплохо проводит февраль и почти смогла устоять перед «Миланом», но пропустила один гол.

    В двух последних матчах команд было забито в общей сложности не больше двух мячей. Рекомендуем обратить внимание на ставку «тотал меньше 3» с коэффициентом 1.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.25
  • Прогноз на матч Ростов — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Монако — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Вильярреал — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Брест — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Анже — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Краснодар — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Клермон — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бохум — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Севилья — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  3.53
  • Экспресс дня 27 февраля
  • Сегодня в 18:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ахмат — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Аугсбург — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Аталанта» — «Сампдория»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 28.02.2022. Прогнозы на футбол. Будет ли много голов в Бергамо?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры