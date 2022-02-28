«Аталанта» и «Сампдория» встретятся 28 февраля в рамках матча 28 тура Серии А. Игра пройдет на «Атлети Адзурри д’Италия». Начало в 22:50 мск. «Аталанта» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аталанта»

В турнирной таблице коллектив Гасперини занимает 5 место. В его активе 44 очка, набранных за 25 матчей чемпионата. Всего у бергамасков 12 побед, 8 ничьих и 5 поражений.

На неделе «Аталанта» обеспечила себе место в 1/8 Лиги Европы. Она обыграла «Олимпиакос» по сумме двух матчей (2:1, 3:0). При этом в Серии А команда не может выиграть уже 5 туров.

Коэффициенты матча Аталанта — Сампдория 1 1.45 X 4.50 2 7.10 Ставка

Серия началась с ничьих — 0:0 с «Лацио» и 0:0 с «Аталантой». Со счетом 1:2 хозяева проиграли «Кальяри», а в прошлых двух турах они разошлась миром с «Юве» (1:1) и проиграла «Фиорентине» (0:1).

Все прогнозы на Серию А

У «Аталанты» проблемы в атаке. Травмированы форварды Дуван Сапата и Луис Муриэль (под вопросом). Не сыграет Алексей Миранчук. Под вопросом Йосип Иличич.

«Сампдория»

Если январь «Сампдория» полностью провалила, проиграв все 5 матчей месяца, то в феврале она за 3 тура набрал 6 очков.

6 февраля «Сампа» разгромила «Сассуоло» 5:0, а 19 февраля победила «Эмполи» 2:0. Одно поражение было от «Милана». «Россонери» гости проиграли 0:1.

В турнирной таблице Серии А «моряки» занимают 15 позицию. За 26 туров они набрали 26 очков.

Точно не сыграет Маноло Габбьядини. Миккель Дамсгард, Мая Йосида, Себастьян Джовинко и Кристоффер Аскильдсен под вопросом.

Прогноз и ставка

«Аталанта» с коэффициентом 1.45 оценивается, как фаворит. С коэффициентом 7.30 выставлена победа «Сампдории». На ничью букмекеры дают 4.70.

У «Аталанты» сейчас есть проблемы. Отсутствие Муриэля и Сапаты может негативно сказаться на результативности команды. В Лиге Европы роль бомбардиров на себя было кому взять, но все же. «Сампа» неплохо проводит февраль и почти смогла устоять перед «Миланом», но пропустила один гол.

В двух последних матчах команд было забито в общей сложности не больше двух мячей. Рекомендуем обратить внимание на ставку «тотал меньше 3» с коэффициентом 1.80.