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    «Эвертон» тоже отберет очки у «Ман Сити»?

    «Эвертон» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 2.95) и ставки на чемпионат Англии 26 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Манчестер Сити»
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    Беспроигрышная гостевая серия «Манчестер Сити» в АПЛ составляет уже 12 матчей
    «Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Эвертона» в рамках 27-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 февраля, начало — в 20:30 мск. «Эвертон» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Февраля 2022 года
    Эвертон
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    •  Эвертон 20:30 Манчестер Сити Манчестер Сити
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    «Эвертон»

    «Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ после 23-х сыгранных матчей, в которых набрал 22 очка.

    В прошлом туре «Эвертон» провел неудачный выездной матч против «Саутгемптона» (0:2).

    Коэффициенты матча Эвертон — Манчестер Сити

  • 1
  • 10.00
  • X
  • 5.80
  • 2
  • 1.28
  • Ставка
    •

    Но февраль все равно нельзя назвать провальным месяцем для «ирисок». Ранее команда Фрэнка Лэмпарда разгромила в Кубке Англии «Брентфорд», а потом уверенно разобрался с «Лидсом».

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    Но было еще и выездное поражение от «Ньюкасла».

    «Эвертон» проиграл пять из десяти предыдущих матчей АПЛ на своем поле.

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» единолично возглавляет таблицу чемпионата Англии, набрав в 26-ти матчах 63 очков.

    В конце прошлой недели «Ман Сити» неожиданно проиграл на своем поле «Тоттенхэму» (2:3). «Горожане», как обычно, создали немало моментов, но в итоге так и не смогли пройти оборону команды Антонио Конте.

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    • Перед этим у «Манчестер Сити» была серия из 13-ти матчей без поражений.

    Беспроигрышная гостевая серия «Манчестер Сити» в АПЛ составляет уже 12 матчей (десять побед и две ничьи).

    Прогноз и ставка

    На «Эвертон» в этом матче можно поставить за 11.50, ничью букмекеры предлагают за 6.30, а победу «Манчестер Сити» — за 1.32.

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    «Эвертон» без шансов проиграл пять предыдущих матчей против «Ман Сити». И в предстоящем матче вряд ли мы увидим что-то новое.

    Ставка — победа «Манчестер Сити» с форой (-1,5) за 1.89.

    Также можно рассмотреть ставку на победу «Манчестер Сити» + обе команды забьют за 2.95.

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    «Эвертон» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 26.02.2022. Прогнозы на футбол. «Эвертон» тоже отберет очки у «Ман Сити»?
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