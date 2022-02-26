«Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Эвертона» в рамках 27-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 февраля, начало — в 20:30 мск. «Эвертон» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эвертон»

«Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ после 23-х сыгранных матчей, в которых набрал 22 очка.

В прошлом туре «Эвертон» провел неудачный выездной матч против «Саутгемптона» (0:2).

Коэффициенты матча Эвертон — Манчестер Сити 1 10.00 X 5.80 2 1.28 Ставка

Но февраль все равно нельзя назвать провальным месяцем для «ирисок». Ранее команда Фрэнка Лэмпарда разгромила в Кубке Англии «Брентфорд», а потом уверенно разобрался с «Лидсом».

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Но было еще и выездное поражение от «Ньюкасла».

«Эвертон» проиграл пять из десяти предыдущих матчей АПЛ на своем поле.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» единолично возглавляет таблицу чемпионата Англии, набрав в 26-ти матчах 63 очков.

В конце прошлой недели «Ман Сити» неожиданно проиграл на своем поле «Тоттенхэму» (2:3). «Горожане», как обычно, создали немало моментов, но в итоге так и не смогли пройти оборону команды Антонио Конте.

Перед этим у «Манчестер Сити» была серия из 13-ти матчей без поражений.

Беспроигрышная гостевая серия «Манчестер Сити» в АПЛ составляет уже 12 матчей (десять побед и две ничьи).

Прогноз и ставка

На «Эвертон» в этом матче можно поставить за 11.50, ничью букмекеры предлагают за 6.30, а победу «Манчестер Сити» — за 1.32.

«Эвертон» без шансов проиграл пять предыдущих матчей против «Ман Сити». И в предстоящем матче вряд ли мы увидим что-то новое.

Ставка — победа «Манчестер Сити» с форой (-1,5) за 1.89.

Также можно рассмотреть ставку на победу «Манчестер Сити» + обе команды забьют за 2.95.