Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вячеслав Сенченко против Рикки ХаттонаВячеслав Сенченко: Вряд ли кто-либо из бойцов UFC построит успешную карьеру в боксе Фрагмент матчаСубмарина еще на плаву. Скорострельность Влаховича не помогла «Юве» в Испании Джан Пьеро ГаспериниЦикл «Аталанты» с Гасперини подходит к концу
  • 00:52
    • «Вильярреал» и «Ювентус» обменялись голами в первом матче 1/8 финала ЛЧ
  • 00:51
    • «Челси» уверенно обыграл «Лилль» в первом матче 1/8 финала ЛЧ
    Все новости спорта

    «Лестер» снова обыграет «Раннерс» с крупным счетом?

    «Раннерс» — «Лестер». Прогноз, ставки (к. 3.15) на футбол, Лига конференций, 24 февраля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Лестер Сити Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Раннерс» — «Лестер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лестер» выиграл у «Раннерса» в первом матче со счетом 4:1
    «Лестер» сыграет на выезде против датского «Раннерса» в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги конференций. Матч пройдет 24 февраля, начало — в 20:45 мск. «Раннерс» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. 1/16 финала 24 Февраля 2022 года
    Раннерс
  • Лига конференций. 1/16 финала
    •  Раннерс 20:45 Лестер Лестер
  • Лестер
    •

    «Раннерс»

    «Раннерс», как и ожидалось, не смог удивить «Лестер» в первом матче. Встреча завершилась уверенной победой английского клуба со счетом 4:1.

    Датчане еще кое-как держались в первом тайме, смогли даже забить, но после перерыва их игра развалилась.

    Коэффициенты матча Раннерс — Лестер

  • 1
  • 5.50
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 1.60
  • Ставка
    •

    Через несколько дней «Раннерс» проиграл на своем поле «Виборгу» в рамках чемпионата Дании.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    На групповом этапе Лиги конференций «Раннерс» забил шесть мячей в трех домашних матчах.

    «Лестер»

    «Лестер» крайне слабо проводит сезон, но в Лиге конференций он, по всей видимости, будет одним из главных претендентов на победу.

    Во всяком случае, с «Раннерсом» команда Брендана Роджерса разобралась без особых проблем.

  • Дисциплина есть дисциплина. Топ-5 самых крупных штрафов игрокам
  • Профессиональный контракт накладывает на игроков определенную ответственность
  • 20/02/2022

    • Правда, стоит отметить, что это был очередной матч, в котором «Лестер» не смог оставить свои ворота на замке. Роджерсу никак не удается наладить игру в обороне.

    На выходных «Лестер» продлил безвыигрышную серию в Премьер-лиге, уступив на выезде «Вулверхэмптону».

    Прогноз и ставка

    На «Раннерс» в этом матче можно поставить за 5.45, ничью букмекеры предлагают за 4.45, а победу «Лестера» — за 1.62.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Скорее всего, «Лестер» снова позволит датчанам забить, но при этом все равно выиграет. Все-таки команды находятся на разном уровне.

    Ставка — победа «Лестера» + обе забьют за 3.15.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Лестера» больше 3,0 за 2.06.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.50
  • Прогноз на матч Анахайм — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Сун Ву Квон — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Джокович — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Касаткина — Швентек
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Бернли — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Уотфорд — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Миллуолл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Блэкберн Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сток Сити — Лутон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.61
  • Прогноз на матч Фулхэм — Питерборо Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд Таун — Кардифф Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Куинз Парк Рейнджерс — Блэкпул
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Атлетико — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Раннерс» — «Лестер»: прогноз, ставка (3.15), статистика, коэффициенты матча 24.02.2022. Прогнозы на футбол. «Лестер» снова обыграет «Раннерс» с крупным счетом?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры