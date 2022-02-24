«Лестер» сыграет на выезде против датского «Раннерса» в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги конференций. Матч пройдет 24 февраля, начало — в 20:45 мск. «Раннерс» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Раннерс»

«Раннерс», как и ожидалось, не смог удивить «Лестер» в первом матче. Встреча завершилась уверенной победой английского клуба со счетом 4:1.

Датчане еще кое-как держались в первом тайме, смогли даже забить, но после перерыва их игра развалилась.

Коэффициенты матча Раннерс — Лестер 1 5.50 X 4.15 2 1.60 Ставка

Через несколько дней «Раннерс» проиграл на своем поле «Виборгу» в рамках чемпионата Дании.

Все прогнозы на Лигу конференций

На групповом этапе Лиги конференций «Раннерс» забил шесть мячей в трех домашних матчах.

«Лестер»

«Лестер» крайне слабо проводит сезон, но в Лиге конференций он, по всей видимости, будет одним из главных претендентов на победу.

Во всяком случае, с «Раннерсом» команда Брендана Роджерса разобралась без особых проблем.

Правда, стоит отметить, что это был очередной матч, в котором «Лестер» не смог оставить свои ворота на замке. Роджерсу никак не удается наладить игру в обороне.

На выходных «Лестер» продлил безвыигрышную серию в Премьер-лиге, уступив на выезде «Вулверхэмптону».

Прогноз и ставка

На «Раннерс» в этом матче можно поставить за 5.45, ничью букмекеры предлагают за 4.45, а победу «Лестера» — за 1.62.

Скорее всего, «Лестер» снова позволит датчанам забить, но при этом все равно выиграет. Все-таки команды находятся на разном уровне.

Ставка — победа «Лестера» + обе забьют за 3.15.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Лестера» больше 3,0 за 2.06.