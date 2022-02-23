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    «Сток Сити» — «Лутон Таун». Прогноз, ставки (к. 1.90) на футбол, Чемпионшип, 23 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сток Сити» — «Лутон Таун»
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    «Сток Сити»
    В 34-м туре первого английского дивизиона «Сток Сити» на своем поле сразится с «Лутон Таун». Поединок пройдет 23 февраля и начнется в 22:45 по мск. «Сток Сити» — «Лутон Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 23 Февраля 2022 года
    Сток Сити
  • Сток-он-Трент
    •  Сток Сити 22:45 Лутон Таун Лутон Таун
  • Англия. Чемпионшип
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    «Сток Сити»

    «Сток Сити» имеет небольшие шансы попасть в плей-офф. На текущий момент коллектив идет в середине турнирки, отставая от заветной строки на шесть пунктов.

    К данной встрече «гончары» подходят с 5-матчевой беспроигрышной серией с учетом всех турниров. В этот период они смогли добиться двух выигрышей и три игры закончили вничью.

    Две из этих мировых пришлись на два последних матча команды. В этот период «красно-белые» поделили очки с одинаковым счетом по 2:2 в гостях с «Ноттингемом» и дома с «Бирмингемом».

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    В родных стенах «Сток Сити» в этом чемпионате выиграл семь игр из 16 проведенных, пять встреч коллектив проиграл и четыре раза расписывал мировые результаты.

    «Лутон Таун»

    «Лутон Таун» имеет лучшие шансы на плей-офф, так как имеет в своей копилке на четыре очка больше, чем предстоящий противник.

    «Шляпники» за последние шесть встреч первенства потерпели только одно фиаско, которое было в позапрошлом туре на выезде от «Бирмингема» со счетом 0:3.

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    • Также в этот период они расписали одну мировую и добились четырех викторий. Одна из них случилась в минувшем игровом дне в родных стенах над «Вест Бромвичем» — 2:0.

    На чужих полях в текущем сезоне «Лутон» смог победить в пяти случаях из 15, еще шесть раз коллектив был повержен и четыре поединка свел мировыми исходами.

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    «Лутон» последний раз выигрывал у «Стока» аж в 2000 году. В первом круге победили «гончары» 1:0, что стало их четвертой викторией над предстоящим противником за последние пять игр.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сток Сити» — 2.11, победа «Лутона» — 3.68, ничья — 3.44.

    Как правило, обе команды в последнее время редко когда уходят с поля без забитого мяча. Так и в их очном противостоянии ждем от них хотя бы по одному забитому мячу.

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    «Сток Сити» — «Лутон Таун»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 23.02.2022. Прогнозы на футбол. В этой игре нас ждет голевая перестрелка
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