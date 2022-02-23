В 34-м туре первого английского дивизиона «Сток Сити» на своем поле сразится с «Лутон Таун». Поединок пройдет 23 февраля и начнется в 22:45 по мск. «Сток Сити» — «Лутон Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сток Сити»

«Сток Сити» имеет небольшие шансы попасть в плей-офф. На текущий момент коллектив идет в середине турнирки, отставая от заветной строки на шесть пунктов.

К данной встрече «гончары» подходят с 5-матчевой беспроигрышной серией с учетом всех турниров. В этот период они смогли добиться двух выигрышей и три игры закончили вничью.

Две из этих мировых пришлись на два последних матча команды. В этот период «красно-белые» поделили очки с одинаковым счетом по 2:2 в гостях с «Ноттингемом» и дома с «Бирмингемом».

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В родных стенах «Сток Сити» в этом чемпионате выиграл семь игр из 16 проведенных, пять встреч коллектив проиграл и четыре раза расписывал мировые результаты.

«Лутон Таун»

«Лутон Таун» имеет лучшие шансы на плей-офф, так как имеет в своей копилке на четыре очка больше, чем предстоящий противник.

«Шляпники» за последние шесть встреч первенства потерпели только одно фиаско, которое было в позапрошлом туре на выезде от «Бирмингема» со счетом 0:3.

Также в этот период они расписали одну мировую и добились четырех викторий. Одна из них случилась в минувшем игровом дне в родных стенах над «Вест Бромвичем» — 2:0.

На чужих полях в текущем сезоне «Лутон» смог победить в пяти случаях из 15, еще шесть раз коллектив был повержен и четыре поединка свел мировыми исходами.

«Лутон» последний раз выигрывал у «Стока» аж в 2000 году. В первом круге победили «гончары» 1:0, что стало их четвертой викторией над предстоящим противником за последние пять игр.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сток Сити» — 2.11, победа «Лутона» — 3.68, ничья — 3.44.

Как правило, обе команды в последнее время редко когда уходят с поля без забитого мяча. Так и в их очном противостоянии ждем от них хотя бы по одному забитому мячу.