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    «Бараны» снова сильно сыграют дома

    «Дерби Каунти» — «Миллуолл». Прогноз, ставки (к. 2.75) на футбол, Чемпионшип, 23 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Дерби Каунти» — «Миллуолл»
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    Уэйн Руни
    В 34-м туре первой английской лиги «Дерби Каунти» на своем поле сыграет против лондонского «Миллуолла». Поединок состоится 23 февраля и начнется в 22:45 по мск. «Дерби Каунти» — «Миллуолл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 23 Февраля 2022 года
    Дерби Каунти
  • Дерби
    •  Дерби Каунти 22:45 Миллуолл Миллуолл
  • Англия. Чемпионшип
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    «Дерби Каунти»

    «Дерби» начал сезон с очковым штрафом, который составляет 21 балл, и из-за этого коллектив идет в зоне вылета, отставая от безопасной строки на пять пунктов.

    Стоит отметить, что «бараны» сильно проводят домашние матчи, выиграв пять из шести последних при одном мировом исходе. Так накануне они на своем поле одолели «Питерборо» 1:0.

    Коэффициенты матча Дерби Каунти — Миллуолл

  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 2.85
  • Ставка
    •

    Выездные же встречи коллективу совсем не удаются, особенно в последнее время, ведь они проиграли три гостевые игры подряд, причем каждый раз без особых шансов на очки.

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    Всего же на своей территории «Дерби» в этом чемпионате потерпел лишь две неудачи за 16 игр, восемь раз коллектив побеждал и шесть поединков свел вничью.

    «Миллуолл»

    «Миллуолл» плотно засел в середине турнирной таблицы Чемпионшипа, на 14 строке. В этом сезоне команда уже ни на что не претендует.

    За последние пять встреч первенства «львы» проиграли лишь раз, уступив в гостях лидирующему «Фулхэму» со счетом 0:3. Еще раз в этот период они сыграли вничью.

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    • Остальные же три игры в этом отрезке лондонский клуб выиграл, причем каждый раз на своем поле. Так в прошлом туре он нанес поражений КПР со счетом 2:0.

    Поединки на чужих полях в этом сезоне не особо удаются «Миллулоллу». За 15 встреч команда выиграла лишь трижды, семь раз она уступала и пять матчей свела вничью.

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    За последние пять очных встреч этих клубов они по два раза обыгрывали друг друга и раз расписали мировую, которая была в первом круге текущего первенства — 1:1.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Дерби» — 2.75, победа «Миллуолла» — 2.80, ничья — 3.18.

    Исходя из того, что дома «Дерби» в последнее время очень сильно выступает, то в этой игре прогнозируем именно викторию хозяев поля.

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    «Дерби Каунти» — «Миллуолл»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 23.02.2022. Прогнозы на футбол. «Бараны» снова сильно сыграют дома
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