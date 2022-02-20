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    «МЮ» раздавит слабую защиту «Лидса»?

    «Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Прозноз (к. 1.88) и ставки на чемпионат Англии 20 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Манчестер Юнайтед»
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    Криштиану Роналду
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде против «Лидса» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 20 февраля, начало — в 17:00 мск. «Лидс» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Февраля 2022 года
    Лидс
  • Лидс
    •  Лидс 17:00 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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    «Лидс»

    «Лидс» занимает 15-е место в таблице АПЛ после 23-х сыгранных матчей, в которых набрал лишь 23 очка.

    На прошлой неделе «Лидс» провел слабый матч против «Эвертона», проиграв со счетом 0:3. И таких матчей в этом сезоне было очень много.

    Коэффициенты матча Лидс — Манчестер Юнайтед

  • 1
  • 4.00
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.85
  • Ставка
    •

    Перед этим команда Марсело Бьелсы сыграла вничью с «Астон Виллой» — 3:3. «Лидс» снова слабо действовал в обороне, но на этот раз компенсировал ошибки защитников яркой игрой в атаке.

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    За последние несколько месяцев у «Лидса» было лишь два позитивных момента. В январе команда Бьелсы выиграла у «Бернли» и «Вест Хэма». До и после этого «Лидс», в основном, расстраивал своих болельщиков.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» тем временем находится на четвертой строчке, набрав в 25-ти матчах 43 очка.

    И теперь это главная цель «красных дьяволов» — финишировать в топ-4, чтобы и в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов.

    Ранее на этой неделе «МЮ» выиграл на своем поле у «Брайтона» (2:0), а один из двух мячей забил Криштиану Роналду, наконец-то прервавший свою неудачную серию.

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    • Перед этим же «МЮ» вылетел из Кубка Англии, уступив в серии пенальти «Мидлсбро», и сыграл вничью с «Бернли» и «Саутгемптоном».

    «МЮ» четыре раза сыграл вничью в шести предыдущих матчах АПЛ на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Лидс» в этом матче можно поставить за 4.10, ничью букмекеры предлагают тоже за 4.10, а победу «Манчестер Юнайтед» — за 1.88.

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    «МЮ» по-прежнему много критикуют, в том числе и за результаты, но на самом деле все не так уж и плохо. Каких-то явных провалов под руководством Ральфа Рангника у команды не было.

    Скорее всего, «МЮ» воспользуется проблемами «Лидса». Хозяева все-таки очень много пропускают. Этот момент станет ключевым.

    Ставка — победа «МЮ» за 1.88.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «МЮ» больше 2,0 за 2.40.

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    «Лидс» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 20.02.2022. Прогнозы на футбол. «МЮ» раздавит слабую защиту «Лидса»?
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