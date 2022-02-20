«Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде против «Лидса» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 20 февраля, начало — в 17:00 мск. «Лидс» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лидс»

«Лидс» занимает 15-е место в таблице АПЛ после 23-х сыгранных матчей, в которых набрал лишь 23 очка.

На прошлой неделе «Лидс» провел слабый матч против «Эвертона», проиграв со счетом 0:3. И таких матчей в этом сезоне было очень много.

Коэффициенты матча Лидс — Манчестер Юнайтед 1 4.00 X 3.80 2 1.85 Ставка

Перед этим команда Марсело Бьелсы сыграла вничью с «Астон Виллой» — 3:3. «Лидс» снова слабо действовал в обороне, но на этот раз компенсировал ошибки защитников яркой игрой в атаке.

Все прогнозы на АПЛ

За последние несколько месяцев у «Лидса» было лишь два позитивных момента. В январе команда Бьелсы выиграла у «Бернли» и «Вест Хэма». До и после этого «Лидс», в основном, расстраивал своих болельщиков.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» тем временем находится на четвертой строчке, набрав в 25-ти матчах 43 очка.

И теперь это главная цель «красных дьяволов» — финишировать в топ-4, чтобы и в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов.

Ранее на этой неделе «МЮ» выиграл на своем поле у «Брайтона» (2:0), а один из двух мячей забил Криштиану Роналду, наконец-то прервавший свою неудачную серию.

Перед этим же «МЮ» вылетел из Кубка Англии, уступив в серии пенальти «Мидлсбро», и сыграл вничью с «Бернли» и «Саутгемптоном».

«МЮ» четыре раза сыграл вничью в шести предыдущих матчах АПЛ на выезде.

Прогноз и ставка

На «Лидс» в этом матче можно поставить за 4.10, ничью букмекеры предлагают тоже за 4.10, а победу «Манчестер Юнайтед» — за 1.88.

«МЮ» по-прежнему много критикуют, в том числе и за результаты, но на самом деле все не так уж и плохо. Каких-то явных провалов под руководством Ральфа Рангника у команды не было.

Скорее всего, «МЮ» воспользуется проблемами «Лидса». Хозяева все-таки очень много пропускают. Этот момент станет ключевым.

Ставка — победа «МЮ» за 1.88.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «МЮ» больше 2,0 за 2.40.