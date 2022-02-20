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    Монегаски быстро возьмут свое

    «Бордо» — «Монако». Прогноз, ставка (к. 2.23) на футбол, Лига 1, 20 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бордо» — «Монако»
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    Александр Головин
    «Бордо» сыграет на своем поле с «Монако» в рамках 25-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 20 февраля, начало — в 19:05 мск. «Бордо» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 20 Февраля 2022 года
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    •  Бордо 19:05 Монако Монако
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    «Бордо»

    «Бордо» все глубже увязает в свои проблемы. Жирондинцы уже докатились до последнего места в таблице.

    Главным бичом команды является оборона. В 24 матчах она дала результативный сбой уже 61 раз.

    Коэффициенты матча Бордо — Монако

  • 1
  • 5.30
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 1.65
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Бордо» не смог зацепиться за очки. Поражение от «Ланса» (3:2) стало для команды вторым к ряду.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В последнее время матчи против «Монако» для команды проходят неудачно. Из пяти последних очных поединков «Бордо» выиграл лишь однажды при трех неудачах.

    «Монако»

    На текущий момент «Монако» занимает 6 место в турнирной таблице. Монегаски все никак не дорастут до борьбы за зону Лиги чемпионов.

    «Монако» отстает от еврокубковой шестой позиции лишь по дополнительным показателям. Да и 37 забитых мячей в 24 матчах — явно маловато.

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    • В предыдущем туре Лиги 1 «Монако» вновь разочаровал результатом. Дома монегаски не сумели переиграть «Лорьян» (0:0).

    Зато гонку бомбардиров чемпионата возглавляет лидер атак команды Виссам Бен Йеддер. В его активе уже 14 точных ударов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Монако» за 1.70, на ничью за 4.10, а на «Бордо» — за 5.15.

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    «Бордо» традиционно неудачно играет с «Монако».

    «Монако» борется за выход в еврокубки.

    Хозяева пропускают чаще всех в чемпионате. Наши прогноз и ставка — Победа «Монако» в 1 тайме с коэффициентом 2.23.

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    «Бордо» — «Монако»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 20.02.2022. Прогнозы на футбол. Монегаски быстро возьмут свое
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