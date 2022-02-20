«Бордо» сыграет на своем поле с «Монако» в рамках 25-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 20 февраля, начало — в 19:05 мск. «Бордо» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бордо»

«Бордо» все глубже увязает в свои проблемы. Жирондинцы уже докатились до последнего места в таблице.

Главным бичом команды является оборона. В 24 матчах она дала результативный сбой уже 61 раз.

Коэффициенты матча Бордо — Монако 1 5.30 X 3.95 2 1.65 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Бордо» не смог зацепиться за очки. Поражение от «Ланса» (3:2) стало для команды вторым к ряду.

Все прогнозы на Лигу 1

В последнее время матчи против «Монако» для команды проходят неудачно. Из пяти последних очных поединков «Бордо» выиграл лишь однажды при трех неудачах.

«Монако»

На текущий момент «Монако» занимает 6 место в турнирной таблице. Монегаски все никак не дорастут до борьбы за зону Лиги чемпионов.

«Монако» отстает от еврокубковой шестой позиции лишь по дополнительным показателям. Да и 37 забитых мячей в 24 матчах — явно маловато.

В предыдущем туре Лиги 1 «Монако» вновь разочаровал результатом. Дома монегаски не сумели переиграть «Лорьян» (0:0).

Зато гонку бомбардиров чемпионата возглавляет лидер атак команды Виссам Бен Йеддер. В его активе уже 14 точных ударов.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Монако» за 1.70, на ничью за 4.10, а на «Бордо» — за 5.15.

«Бордо» традиционно неудачно играет с «Монако».

«Монако» борется за выход в еврокубки .

Хозяева пропускают чаще всех в чемпионате. Наши прогноз и ставка — Победа «Монако» в 1 тайме с коэффициентом 2.23.