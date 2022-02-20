«Бордо»
«Бордо» все глубже увязает в свои проблемы. Жирондинцы уже докатились до последнего места в таблице.
Главным бичом команды является оборона. В 24 матчах она дала результативный сбой уже 61 раз.
Коэффициенты матча Бордо — Монако
В предыдущем туре чемпионата «Бордо» не смог зацепиться за очки. Поражение от «Ланса» (3:2) стало для команды вторым к ряду.
В последнее время матчи против «Монако» для команды проходят неудачно. Из пяти последних очных поединков «Бордо» выиграл лишь однажды при трех неудачах.
«Монако»
На текущий момент «Монако» занимает 6 место в турнирной таблице. Монегаски все никак не дорастут до борьбы за зону Лиги чемпионов.
«Монако» отстает от еврокубковой шестой позиции лишь по дополнительным показателям. Да и 37 забитых мячей в 24 матчах — явно маловато.
В предыдущем туре Лиги 1 «Монако» вновь разочаровал результатом. Дома монегаски не сумели переиграть «Лорьян» (0:0).
Зато гонку бомбардиров чемпионата возглавляет лидер атак команды Виссам Бен Йеддер. В его активе уже 14 точных ударов.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Монако» за 1.70, на ничью за 4.10, а на «Бордо» — за 5.15.
«Бордо» традиционно неудачно играет с «Монако».
«Монако»
Хозяева пропускают чаще всех в чемпионате. Наши прогноз и ставка — Победа «Монако» в 1 тайме с коэффициентом 2.23.