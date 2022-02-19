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    Сможет ли «Ман Сити» взять реванш у «Тоттенхэма»?

    «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз, ставки (к. 2.35) на футбол, чемпионат Англии, 19 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»
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    Беспроигрышная серия команды Хосепа Гвардиолы составляет уже 13 матчей
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Тоттенхэма» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 февраля, начало — в 20:30 мск. «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Февраля 2022 года
    Манчестер Сити
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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» занимает первое место в таблице АПЛ после 25-ти сыгранных матчей, в которых набрал 63 очка.

    Среди недели «Ман Сити» разбил на выезде лиссабонский «Спортинг» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Все стало ясно в первые 20 минут, когда португальцы пропустили два мяча. А всего в этой игре «Сити» забил пять мячей.

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Тоттенхэм

  • 1
  • 1.25
  • X
  • 5.80
  • 2
  • 11.50
  • Ставка
    •

    Беспроигрышная серия команды Хосепа Гвардиолы составляет уже 13 матчей (12 побед и ничья). В четырех предыдущих матчах «горожане» забили 15 мячей.

  • Путь Гвардиолы ведет «Манчестер Сити» к победе в Лиге чемпионов
  • Реакция прессы на матч «Спортинг» — «Манчестер Сити»
  • 16/02/2022

    • Домашняя победная серия «Ман Сити» в АПЛ составляет уже семь матчей. На этом отрезке лидер забил 22 мяча.

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» тем временем находится на восьмой строчке, набрав в 22-х матчах 36 очков.

    Судя по всему, «Тоттенхэм» снова свернул с верного пути. В восьми предыдущих матчах «шпоры» потерпели пять поражений.

    На прошлой неделе команда Антонио Конте сначала проиграла «Саутгемптону», а потом — «Вулверхэмптону». И что интересно, это домашние поражения.

    Все прогнозы на АПЛ

    Серия поражений «Тоттенхэма» в АПЛ составляет уже три матча. Все началось с неудачной игры против «Челси».

    Прогноз и ставка

    На «Манчестер Сити» можно поставить за 1.31, ничью букмекеры предлагают за 6.35, а победу «Тоттенхэма» — за 12.25.

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    В начале сезона «Тоттенхэм» обыграл «Ман Сити» на своем поле со счетом 1:0. Сейчас подобное сложно даже предположить. «Тоттенхэм», похоже, находится в ужасном психологическом состоянии.

    И не последнюю роль в этом сыграли заявления Конте, который считает, что с такой командой почти нереально бороться за место в топ-4. Кроме того, итальянец раскритиковал трансферную политику клуба. В общем, Антонио недоволен.

    Ставка — победа «Манчестер Сити» с форой (-2,0) за 2.35. «Тоттенхэм», как ни странно, чересчур уязвим, и, скорее всего, в предстоящем матче это будет очень хорошо заметно.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Манчестер Сити» больше 2,5 за 2.14. Прямо сейчас «Тоттенхэм» совершенно не готов к противостоянию с таким монстром, как «Ман Сити».

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    «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 19.02.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Ман Сити» взять реванш у «Тоттенхэма»?
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