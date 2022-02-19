«Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Тоттенхэма» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 февраля, начало — в 20:30 мск. «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» занимает первое место в таблице АПЛ после 25-ти сыгранных матчей, в которых набрал 63 очка.

Среди недели «Ман Сити» разбил на выезде лиссабонский «Спортинг» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Все стало ясно в первые 20 минут, когда португальцы пропустили два мяча. А всего в этой игре «Сити» забил пять мячей.

Коэффициенты матча Манчестер Сити — Тоттенхэм 1 1.25 X 5.80 2 11.50 Ставка

Беспроигрышная серия команды Хосепа Гвардиолы составляет уже 13 матчей (12 побед и ничья). В четырех предыдущих матчах «горожане» забили 15 мячей.

Домашняя победная серия «Ман Сити» в АПЛ составляет уже семь матчей. На этом отрезке лидер забил 22 мяча.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» тем временем находится на восьмой строчке, набрав в 22-х матчах 36 очков.

Судя по всему, «Тоттенхэм» снова свернул с верного пути. В восьми предыдущих матчах «шпоры» потерпели пять поражений.

На прошлой неделе команда Антонио Конте сначала проиграла «Саутгемптону», а потом — «Вулверхэмптону». И что интересно, это домашние поражения.

Все прогнозы на АПЛ

Серия поражений «Тоттенхэма» в АПЛ составляет уже три матча. Все началось с неудачной игры против «Челси».

Прогноз и ставка

На «Манчестер Сити» можно поставить за 1.31, ничью букмекеры предлагают за 6.35, а победу «Тоттенхэма» — за 12.25.

В начале сезона «Тоттенхэм» обыграл «Ман Сити» на своем поле со счетом 1:0. Сейчас подобное сложно даже предположить. «Тоттенхэм», похоже, находится в ужасном психологическом состоянии.

И не последнюю роль в этом сыграли заявления Конте, который считает, что с такой командой почти нереально бороться за место в топ-4. Кроме того, итальянец раскритиковал трансферную политику клуба. В общем, Антонио недоволен.

Ставка — победа «Манчестер Сити» с форой (-2,0) за 2.35. «Тоттенхэм», как ни странно, чересчур уязвим, и, скорее всего, в предстоящем матче это будет очень хорошо заметно.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Манчестер Сити» больше 2,5 за 2.14. Прямо сейчас «Тоттенхэм» совершенно не готов к противостоянию с таким монстром, как «Ман Сити».