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    «Спарта» одолеет «гробарей»

    «Спарта» — «Партизан». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Лига конференций, 17 февраля 2022 года

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    Давид Ханко
    «Спарта» П сыграет на своем поле с «Партизаном» в рамках 1/16 финала Лиги конференций. Матч пройдет 17 февраля, начало — в 23:00 мск. «Спарта» — «Партизан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/16 финала 17 Февраля 2022 года
    Спарта П
  • Прага
    •  Спарта П 23:00 Партизан Партизан
  • Белград
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    «Спарта» П

    Пражане в своем чемпионате идут на скромной 3 позиции. Правда, шанс пободать за чемпионский титул еще имеется.

    В последнем поединке чемпионата «Спарта» П сыграла вничью с «Викторией» из Пльзеня (2:2). Отставание от дуэта лидеров составляет 4 очка.

    До того пражане прошли в полуфинал Кубка Чехии. Причем победа в дерби над «Славией» (0:2) получилась эффектной.

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    В атаке основной расчет лежит на Адама Гложека. Перспективный форвард отличился уже 6 раз в чемпионате Чехии.

    «Партизан»

    Белградский клуб лидирует в своем чемпионате. «Гробари» опережают «Црвену Звезду» на целых пять очков.

    К тому же, «Партизан» штампует победу за победой. Например, в минувшем туре чемпионата Сербии «гробари» на выезде разделались с «Радничками» из Ниша (0:2).

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    • Стоит отметить, что кадровых проблем у белградцев нет. К матчу в Праге готовятся все сильнейшие исполнители.

    Наверняка сербы постараются зацепиться за положительный для себя результат. Вот только для этого нужно будет сдержать атаки хозяев.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Спарту» П за 2.10, на ничью за 3.45, а на «Партизан» — за 3.50.

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    В пользу «Спарты» сыграет фактор своего поля.

    У «Партизана» далеко не все в порядке с надежностью обороны.

    В матче примерно равных по классу соперников на первый план может выйти фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Спарты» П с коэффициентом 2.10.

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    «Спарта» — «Партизан»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 17.02.2022. Прогнозы на футбол. «Спарта» одолеет «гробарей»
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