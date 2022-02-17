«Спарта» П сыграет на своем поле с «Партизаном» в рамках 1/16 финала Лиги конференций. Матч пройдет 17 февраля, начало — в 23:00 мск. «Спарта» — «Партизан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спарта» П

Пражане в своем чемпионате идут на скромной 3 позиции. Правда, шанс пободать за чемпионский титул еще имеется.

В последнем поединке чемпионата «Спарта» П сыграла вничью с «Викторией» из Пльзеня (2:2). Отставание от дуэта лидеров составляет 4 очка.

До того пражане прошли в полуфинал Кубка Чехии. Причем победа в дерби над «Славией» (0:2) получилась эффектной.

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В атаке основной расчет лежит на Адама Гложека. Перспективный форвард отличился уже 6 раз в чемпионате Чехии.

«Партизан»

Белградский клуб лидирует в своем чемпионате. «Гробари» опережают «Црвену Звезду» на целых пять очков.

К тому же, «Партизан» штампует победу за победой. Например, в минувшем туре чемпионата Сербии «гробари» на выезде разделались с «Радничками» из Ниша (0:2).

Стоит отметить, что кадровых проблем у белградцев нет. К матчу в Праге готовятся все сильнейшие исполнители.

Наверняка сербы постараются зацепиться за положительный для себя результат. Вот только для этого нужно будет сдержать атаки хозяев.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Спарту» П за 2.10, на ничью за 3.45, а на «Партизан» — за 3.50.

В пользу «Спарты» сыграет фактор своего поля.

У «Партизана» далеко не все в порядке с надежностью обороны .

В матче примерно равных по классу соперников на первый план может выйти фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Спарты» П с коэффициентом 2.10.