«Спарта» П
Пражане в своем чемпионате идут на скромной 3 позиции. Правда, шанс пободать за чемпионский титул еще имеется.
В последнем поединке чемпионата «Спарта» П сыграла вничью с «Викторией» из Пльзеня (2:2). Отставание от дуэта лидеров составляет 4 очка.
До того пражане прошли в полуфинал Кубка Чехии. Причем победа в дерби над «Славией» (0:2) получилась эффектной.
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В атаке основной расчет лежит на Адама Гложека. Перспективный форвард отличился уже 6 раз в чемпионате Чехии.
«Партизан»
Белградский клуб лидирует в своем чемпионате. «Гробари» опережают «Црвену Звезду» на целых пять очков.
К тому же, «Партизан» штампует победу за победой. Например, в минувшем туре чемпионата Сербии «гробари» на выезде разделались с «Радничками» из Ниша (0:2).
Стоит отметить, что кадровых проблем у белградцев нет. К матчу в Праге готовятся все сильнейшие исполнители.
Наверняка сербы постараются зацепиться за положительный для себя результат. Вот только для этого нужно будет сдержать атаки хозяев.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Спарту» П за 2.10, на ничью за 3.45, а на «Партизан» — за 3.50.
В пользу «Спарты» сыграет фактор своего поля.
У «Партизана»
В матче примерно равных по классу соперников на первый план может выйти фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Спарты» П с коэффициентом 2.10.