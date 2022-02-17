В четверг, 17 февраля, в Тирасполе на стадионе «Шериф» одноименная команда сыграет против португальской «Браги» в 1/16 финала Лиги Европы. Встреча начнется в 20:45 по мск. «Шериф» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шериф»

«Шериф» удивил всех в этом евросезоне. Молдавский коллектив пошумел в Лиге чемпионов, где сперва преодолел длинный квалификационный путь, а затем хорошо сыграл на групповой стадии.

Там в одной компании с мадридским «Реалом», донецким «Шахтер» и миланским «Интером» тираспольцы заработали пять баллов, благодаря чему и финишировали на третьей строчке.

Коэффициенты матча Шериф — Брага 1 4.00 X 3.55 2 1.92 Ставка

Подопечных Юрия Вернидуба смогли выиграть стартовые два тура, обыграв дома украинцев 2:0 и сенсационно выиграв у «Королевского клуба» в Мадриде со счетом 2:1. Правда, после этого они трижды подряд уступили и только в заключительной игре расписали мировую с донецкой командой — 1:1.

Календарь и таблица Лиги Европы

Стоит отметить, что официальных матчей у «Шерифа» не было с декабря прошлого года.

«Брага»

«Брага» же свое выступление на евроарене начала сразу с групповой стадии Лиги Европы, где в одной компании с сербской «Црвенной Звездой», датским «Митьюлландом» и болгарским «Лудогорецем» финишировали на второй строке.

Турнир «оружейники» начали с поражения, затем они выиграли три игры подряд, но в заключительных двух поединках набрали всего балл, что и помешало им выиграть свою группу.

В отличии от своего предстоящего противника, «красно-белые» в новом году провели шесть встреч, в которых одержали три победы, среди них был выигрыш и над «Спортингом», дважды уступали и раз сыграли вничью.

На данный момент «Брага» комфортно расположилась на четвертой строчке турнирной таблицы чемпионата Португалии.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Браги» предлагают — 2.00.

На викторию «Шерифа» дают — 4.04, ничья оценена — в 3.60.

«Шериф» проводит отличный евросезон и уже заставил считаться с собой грандов. В свою очередь, «Брага» на выезде в рамках еврокубков играет не очень уверенно. Так что молдаванам дома весьма по силам не проиграть португальцам.