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    «Шериф» сможет удивить португальцев?

    «Шериф» — «Брага». Прогноз, ставка (к. 1.88) на футбол, 1/16 финала Лиги Европы, 17 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шериф» — «Брага»
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    Юрий Вернидуб
    В четверг, 17 февраля, в Тирасполе на стадионе «Шериф» одноименная команда сыграет против португальской «Браги» в 1/16 финала Лиги Европы. Встреча начнется в 20:45 по мск. «Шериф» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 17 Февраля 2022 года
    Шериф
  • Тирасполь
    •  Шериф 20:45 Брага Брага
  • Брага
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    «Шериф»

    «Шериф» удивил всех в этом евросезоне. Молдавский коллектив пошумел в Лиге чемпионов, где сперва преодолел длинный квалификационный путь, а затем хорошо сыграл на групповой стадии.

    Там в одной компании с мадридским «Реалом», донецким «Шахтер» и миланским «Интером» тираспольцы заработали пять баллов, благодаря чему и финишировали на третьей строчке.

    Коэффициенты матча Шериф — Брага

  • 1
  • 4.00
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 1.92
  • Ставка
    •

    Подопечных Юрия Вернидуба смогли выиграть стартовые два тура, обыграв дома украинцев 2:0 и сенсационно выиграв у «Королевского клуба» в Мадриде со счетом 2:1. Правда, после этого они трижды подряд уступили и только в заключительной игре расписали мировую с донецкой командой — 1:1.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Стоит отметить, что официальных матчей у «Шерифа» не было с декабря прошлого года.

    «Брага»

    «Брага» же свое выступление на евроарене начала сразу с групповой стадии Лиги Европы, где в одной компании с сербской «Црвенной Звездой», датским «Митьюлландом» и болгарским «Лудогорецем» финишировали на второй строке.

    Турнир «оружейники» начали с поражения, затем они выиграли три игры подряд, но в заключительных двух поединках набрали всего балл, что и помешало им выиграть свою группу.

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  • 14/02/2022

    • В отличии от своего предстоящего противника, «красно-белые» в новом году провели шесть встреч, в которых одержали три победы, среди них был выигрыш и над «Спортингом», дважды уступали и раз сыграли вничью.

    На данный момент «Брага» комфортно расположилась на четвертой строчке турнирной таблицы чемпионата Португалии.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Браги» предлагают — 2.00.

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    На викторию «Шерифа» дают — 4.04, ничья оценена — в 3.60.

    «Шериф» проводит отличный евросезон и уже заставил считаться с собой грандов. В свою очередь, «Брага» на выезде в рамках еврокубков играет не очень уверенно. Так что молдаванам дома весьма по силам не проиграть португальцам.

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    «Шериф» — «Брага»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 17.02.2022. Прогнозы на футбол. «Шериф» сможет удивить португальцев?
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