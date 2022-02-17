«Селтик» сыграет на своем поле с «Буде-Глимтом» в рамках 1/16 финала Лиги конференций. Матч пройдет 17 февраля, начало — в 23:00 мск. «Селтик» — «Буде-Глимт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Селтик»

Гранд шотландского футбола более всего обеспокоен возвращением себе чемпионского титула. И пока «Селтик» вырвался вперед в своем чемпионате.

В последнем поединке чемпионата команда порадовала результатом. На выезде «Селтик» сумел переиграть «Абердин» (2:3).

После того «кельты» еще и прошли в четвертьфинал Кубка Шотландии. Дома был разобран на запчасти скромный «Райт Роверс» (4:0).

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Вот только отсутствие ряда травмированных игроков беспокоит. Например, в этом матче не сыграют Кего Фурухаси, Альбиан Айети и Давид Тернбулл.

«Буде-Глимт»

Норвежские выскочки весьма неплохо провели групповой этап. 2 место в непростой группе дает повод говорить о прогрессе чемпиона Норвегии.

Более того, «Буде-Глимт» имеет надежные тылы. В 6 матчах группового этапа команда пропустила всего 5 мячей (меньше всех в своей группе).

В своем чемпионате «Буде-Глимт» уже стал триумфатором. Отрыв от ближайшего преследователя «Мольде» составил 3 пункта.

Нет сомнений, что норвежцы намерены сотворить еще одну сенсацию. Как минимум, от гостей стоит ожидать активности в атаке.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Селтик» за 1.46, на ничью за 4.68, а на «Буде-Глимт» — за 6.77.

«Кельты» наверняка постараются соорудить голевой задел.

У «Буде-Глимта» довольно надежная оборона .

Норвежцы весьма неплохо обороняются. Наши прогноз и ставка — Победа «Буде-Глимта» или ничья с коэффициентом 2.77.