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    «Кельтам» победы не видать?

    «Селтик» — «Буде-Глимт». Прогноз, ставка (к. 2.77) на футбол, Лига конференций, 17 февраля 2022 года

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    Кэмерон Картер-Викерс
    «Селтик» сыграет на своем поле с «Буде-Глимтом» в рамках 1/16 финала Лиги конференций. Матч пройдет 17 февраля, начало — в 23:00 мск. «Селтик» — «Буде-Глимт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/16 финала 17 Февраля 2022 года
    Селтик
  • Лига конференций. 1/16 финала
    •  Селтик 23:00 Будё-Глимт Будё-Глимт
  • Будё
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    «Селтик»

    Гранд шотландского футбола более всего обеспокоен возвращением себе чемпионского титула. И пока «Селтик» вырвался вперед в своем чемпионате.

    В последнем поединке чемпионата команда порадовала результатом. На выезде «Селтик» сумел переиграть «Абердин» (2:3).

    После того «кельты» еще и прошли в четвертьфинал Кубка Шотландии. Дома был разобран на запчасти скромный «Райт Роверс» (4:0).

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    Вот только отсутствие ряда травмированных игроков беспокоит. Например, в этом матче не сыграют Кего Фурухаси, Альбиан Айети и Давид Тернбулл.

    «Буде-Глимт»

    Норвежские выскочки весьма неплохо провели групповой этап. 2 место в непростой группе дает повод говорить о прогрессе чемпиона Норвегии.

    Более того, «Буде-Глимт» имеет надежные тылы. В 6 матчах группового этапа команда пропустила всего 5 мячей (меньше всех в своей группе).

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    • В своем чемпионате «Буде-Глимт» уже стал триумфатором. Отрыв от ближайшего преследователя «Мольде» составил 3 пункта.

    Нет сомнений, что норвежцы намерены сотворить еще одну сенсацию. Как минимум, от гостей стоит ожидать активности в атаке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Селтик» за 1.46, на ничью за 4.68, а на «Буде-Глимт» — за 6.77.

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    «Кельты» наверняка постараются соорудить голевой задел.

    У «Буде-Глимта» довольно надежная оборона.

    Норвежцы весьма неплохо обороняются. Наши прогноз и ставка — Победа «Буде-Глимта» или ничья с коэффициентом 2.77.

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    «Селтик» — «Буде-Глимт»: прогноз, ставка (2.77), статистика, коэффициенты матча 17.02.2022. Прогнозы на футбол. «Кельтам» победы не видать?
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