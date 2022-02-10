«Вулверхэмптон» на своём поле сыграет против лондонского «Арсенала» в рамках 24-го тура чемпионата Англии. Матч состоится 10 февраля, начало — 22:45 (мск). «Вулверхэмптон» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вулверхэмптон»

«Волки» занимают 8-е место в турнирной таблице чемпионата Англии набрав 34 очка за 21 матч. Команда отстает от зоны еврокубков всего на 2 очка.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Вулверхэмптон» провёл 2 ничейных поединка, 3 раза потерпел поражения от своих соперников и 5 раз радовал болельщиков своими победами.

Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Арсенал Лондон 1 3.55 X 3.15 2 2.20 Ставка

В Премьер-лиге Англии «волки» уже 5 матчей подряд не проигрывают своим оппонентам. Только в матче с «Челси» команды не смогли определить сильнейшего и закончили поединок со счётом 0:0. А в остальных встречах «Вулверхэмптон» одерживал победы над «Брентфордом» (1:2), «Саутгемптоном» (3:1), «МЮ» (0:1) и «Брайтоном» (0:1).

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В этом матче команде не помогут Вилли Боли, Ерсон Москера, Хонни Кастро, полузащитник Педру Нету, нападающий Хван Хи Чхан.

«Арсенал»

«Канониры» расположились на 6-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги Англии набрав 36 очков за 21 тур чемпионата, а это всего на 2 больше чем у «Вулверхэмптона».

За последние 10 матчей во всех турнирах «Арсенал» 5 раз обыгрывал своих- соперников, 2 раза сыграл вничью и 3 раза терпел поражения.

В АПЛ после разгромной победы «Арсенала» над «Норвичем» со счётом 0:5, команда показывает нестабильную игру. Сначала в меньшинстве лондонцы уступили на домашней арене «Ман Сити» (1:2), а после не смогли определить сильнейшего в матче с «Бёрнли» (0:0).

На поле не смогут выйти Такехиро Томиясу из-за мышечной травмы и полузащитник Мохамед Эль-Ненни.

Прогноз и ставка

На победу «Вулверхэмптона» в этом матче можно поставить за 3.60, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу «Арсенала» — за 2.23.

Прогноз — Встречаются два главных соперника за еврокубковую зону. «Волки» сейчас находятся в превосходной форме, а «Арсенал», наоборот, должен уже наконец-то реабилитироваться и показать как может играть. Поэтому обе команды будут идти вперёд и забивать. Два последних поединка между соперниками были «верховыми» и в этот раз не будет исключения.

Ставка — Тотал матча больше 2.5 за 2.35.