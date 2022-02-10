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    «Вулверхэмптон» — «Арсенал». Прогноз, ставка (к. 2.35) на футбол, Премьер-лига Англии, 10 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Арсенал»
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    Бен Уайт
    «Вулверхэмптон» на своём поле сыграет против лондонского «Арсенала» в рамках 24-го тура чемпионата Англии. Матч состоится 10 февраля, начало — 22:45 (мск). «Вулверхэмптон» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 10 Февраля 2022 года
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    «Вулверхэмптон»

    «Волки» занимают 8-е место в турнирной таблице чемпионата Англии набрав 34 очка за 21 матч. Команда отстает от зоны еврокубков всего на 2 очка.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Вулверхэмптон» провёл 2 ничейных поединка, 3 раза потерпел поражения от своих соперников и 5 раз радовал болельщиков своими победами.

    Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Арсенал Лондон

  • 1
  • 3.55
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.20
  • Ставка
    •

    В Премьер-лиге Англии «волки» уже 5 матчей подряд не проигрывают своим оппонентам. Только в матче с «Челси» команды не смогли определить сильнейшего и закончили поединок со счётом 0:0. А в остальных встречах «Вулверхэмптон» одерживал победы над «Брентфордом» (1:2), «Саутгемптоном» (3:1), «МЮ» (0:1) и «Брайтоном» (0:1).

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    В этом матче команде не помогут Вилли Боли, Ерсон Москера, Хонни Кастро, полузащитник Педру Нету, нападающий Хван Хи Чхан.

    «Арсенал»

    «Канониры» расположились на 6-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги Англии набрав 36 очков за 21 тур чемпионата, а это всего на 2 больше чем у «Вулверхэмптона».

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Арсенал» 5 раз обыгрывал своих- соперников, 2 раза сыграл вничью и 3 раза терпел поражения.

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  • 07/02/2022

    • В АПЛ после разгромной победы «Арсенала» над «Норвичем» со счётом 0:5, команда показывает нестабильную игру. Сначала в меньшинстве лондонцы уступили на домашней арене «Ман Сити» (1:2), а после не смогли определить сильнейшего в матче с «Бёрнли» (0:0).

    На поле не смогут выйти Такехиро Томиясу из-за мышечной травмы и полузащитник Мохамед Эль-Ненни.

    Прогноз и ставка

    На победу «Вулверхэмптона» в этом матче можно поставить за 3.60, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу «Арсенала» — за 2.23.

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    Прогноз — Встречаются два главных соперника за еврокубковую зону. «Волки» сейчас находятся в превосходной форме, а «Арсенал», наоборот, должен уже наконец-то реабилитироваться и показать как может играть. Поэтому обе команды будут идти вперёд и забивать. Два последних поединка между соперниками были «верховыми» и в этот раз не будет исключения.

    Ставка — Тотал матча больше 2.5 за 2.35.

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    «Вулверхэмптон» — «Арсенал»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 10.02.2022. Прогнозы на футбол. Команды будут забивать
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