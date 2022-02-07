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    Кубок Африки 2021: итоги турнира

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    Сенегал впервые выиграл Кубок Африки
    По завершении Кубка Африки подводим его итоги, раздаем виртуальные награды и отмечаем самые памятные моменты.

    Команда турнира

    Сенегал прибыл на Кубок африканских наций в отличной форме. Как самая рейтинговая среди всех в Африке сборная, она была среди фаворитов на трофей, но вспышка коронавируса в ее лагере перед первым матчем против Зимбабве привела к тому, что несколько игроков пропустили первые два поединках турнира.

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    • Очень редко возможный победитель международного первенства берется за дело с первого игрового дня и производит впечатление с самого его начала. Это в полной мере касается и Сенегала на прошедшем Кубке Африки. «Львы Теранги» победили Зимбабве со счетом 1:0 только благодаря пенальти Садио Мане последним ударом в матче, а затем дважды сыграли в скучные ничьи 0:0 против Гвинеи и Малави.

    Но их атакующие качества проявились на этапах плей-офф, а Сенегалу здорово помогло возвращение Исмаилы Сарра после травмы, который укрепил его атаку. Но больше всего впечатлила оборона команды: коллектив не уступал по ходу ни одной из семи игр на пути к турнирному успеху. Хотя достаточно просто сказать, что именно он стал чемпионом.

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    Гол турнира

    Есть что-то особенно веселое в эффектном утешительном голе, забитом издали, когда у вас нет другого выбора. Поздний гол сборной Коморских островов в ворота Камеруна в 1/8 финала стал прекрасным тому примером. Штрафной удар Юссуфа М’Чангамы с 35 метров пролетел над Андре Онана и попал в влевую девятку. Сыграв 89 минут с полевым игроком в воротах, это было наименьшим, что они заслужили.

    Матч турнира

    Гана оказалась в непростом положении после первых двух матчей группового этапа, когда ей нужно было выиграть последний поединок стадии с разницей в два гола против Коморских островов, которые дебютировали в турнире и проиграли оба своих стартовых матча, ни разу не забив.

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    • Аутсайдер открыл счет в начале игры и, что еще более немыслимо, увеличил свой перевес на исходе часа игры, но голы Ричмонда Боакие и Александра Джику позволили фавориту сравнять счет. Однако точные удары Бенджалуда Юссуфа и Ахмеда Моньи принесли Коморским островам первую в истории крупную победу на турнире.

    Сюрприз турнира

    Выход Буркина-Фасо в полуфинал было трудно ожидать, но также нельзя игнорировать Гамбию, вышедшую в четвертьфинал на своем дебютном Кубке Африки. Команда взяла семь очков в группе, где также выступал Мали и Тунис, обыграла Гвинею в 1/8 финала и уступила только хозяевам первенства Камеруну. С ее легионерами из Серии А вполне разумно предположить, что это может стать началом особой эры для гамбийского футбола.

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    • Разочарование турнира

    Один из фаворитов Кубка Африки Алжир набрал только одно очко и забил лишь один гол на турнире. У сборной был самый высокий средний показатель владения мячом, третье место по количеству ударов за игру и меньше ударов со стороны соперников за игру, чем у финалиста Египта.

    Но это не оправдание, ведь ожидалось, что действующий чемпион, по крайней мере, дойдет до четвертьфинала. Главный тренер национальной команды Джамель Бельмади наверняка будет уволен, если та проиграет в плей-офф отбора на чемпионат мира Камеруну в следующем месяце.

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    • Курьез турнира

    Матч Мали — Тунис закончился хаосом после того, как замбийский арбитр Дженни Сиказве сначала дал финальный свисток на 85-й минуте, а затем закончил матч, когда таймер показывал 89 минут и 47 секунд. Наставник сборной Туниса Мондхер Кебайер и его персонал возмущенно выбежали на поле, ведь конец матча зафиксировал поражение их команды 0:1 в группе F.

    20 минут спустя, после того как началась послематчевая пресс-конференция тренера Мали Мохамеда Магассубы, организаторы турнира решили доиграть игру до конца. Тем не менее в превратившемся фарсе игроки Туниса не вернулись на поле, поэтому Мали были объявлен победителем.

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    • Выступая перед замбийскими СМИ по возвращении в страну, Сиказве заявил, что причиной его скандальных решений во втором тайме стала погода. «Врачи сказали мне, что мое тело не остывает. Прошло бы совсем немного времени, прежде чем я впал бы в кому, и это был бы конец», — признался арбитр.

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