«Шеффилд Юнайтед»
«Шеффилд Юнайтед» занимает десятое место в таблице Чемпионшипа после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрал 42 очка.
Вполне вероятно, что «Шеффилд Юнайтед» сумеет вклиниться в борьбу за путевку в Премьер-лиге, в которой он провел два предыдущих сезона. Отставание от топ-6 составляет всего лишь три очка.
«Шеффилд Юнайтед» в начале января вылетел из Кубка Англии, проиграв «Вулверхэмптону», но после этого ударно провел ряд матчей в Чемпионшипе.
В пяти предыдущих турах команда Пола Хекингботтома набрала десять очков. Серия побед на данный момент составляет три матча.
«Вест Бромвич»
«Вест Бромвич» тем временем находится на шестой строчке, набрав в 29-ти матчах 45 очков.
Очевидно, что у «Вест Бромвича» сейчас спад. В пяти предыдущих матчах команда потерпела четыре поражения.
Это стало поводом для увольнения француза Валерьена Исмаэля, вместо которого пост главного тренера занял Стив Брюс.
«Вест Бромвич» потерпел семь поражений и одержал только одну победу в десяти предыдущих матчах Чемпионшипа на выезде.
Прогноз и ставка
На «Шеффилд Юнайтед» можно поставить за 2.39, ничью букмекеры предлагают за 3.34, а победу «Вест Бромвича» — за 3.12.
«ШЮ» сейчас на ходу, в отличие от гостей. Возможно, «Вест Бромвичу» пойдет на пользу смена главного тренера, но вряд ли Брюс успеет что-то кардинально улучшить за несколько дней.
Ставка — победа «Шеффилд Юнайтед» за 2.39.
Также можно рассмотреть ставку на тотал «Шеффилд Юнайтед» больше 1,5 за 2.53.