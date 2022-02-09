«Шеффилд Юнайтед» сыграет на своем поле против «Вест Бромвича» в рамках 31-го тура Чемпионшипа. Матч пройдет 9 февраля, начало — в 22:45 мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» занимает десятое место в таблице Чемпионшипа после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрал 42 очка.

Вполне вероятно, что «Шеффилд Юнайтед» сумеет вклиниться в борьбу за путевку в Премьер-лиге, в которой он провел два предыдущих сезона. Отставание от топ-6 составляет всего лишь три очка.

«Шеффилд Юнайтед» в начале января вылетел из Кубка Англии, проиграв «Вулверхэмптону», но после этого ударно провел ряд матчей в Чемпионшипе.

В пяти предыдущих турах команда Пола Хекингботтома набрала десять очков. Серия побед на данный момент составляет три матча.

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» тем временем находится на шестой строчке, набрав в 29-ти матчах 45 очков.

Очевидно, что у «Вест Бромвича» сейчас спад. В пяти предыдущих матчах команда потерпела четыре поражения.

Это стало поводом для увольнения француза Валерьена Исмаэля, вместо которого пост главного тренера занял Стив Брюс.

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«Вест Бромвич» потерпел семь поражений и одержал только одну победу в десяти предыдущих матчах Чемпионшипа на выезде.

Прогноз и ставка

На «Шеффилд Юнайтед» можно поставить за 2.39, ничью букмекеры предлагают за 3.34, а победу «Вест Бромвича» — за 3.12.

«ШЮ» сейчас на ходу, в отличие от гостей. Возможно, «Вест Бромвичу» пойдет на пользу смена главного тренера, но вряд ли Брюс успеет что-то кардинально улучшить за несколько дней.

Ставка — победа «Шеффилд Юнайтед» за 2.39.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Шеффилд Юнайтед» больше 1,5 за 2.53.