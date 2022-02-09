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    Сможет ли «Вест Бромвич» набрать очки на поле «Шеффилд Юнайтед»?

    «Шеффилд Юнайтед» — «Вест Бромвич». Прогноз (к. 2.39) и ставки на Чемпионшип 9 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Юнайтед» — «Вест Бромвич»
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    «Шеффилд Юнайтед» набрал 10 очков в пяти предыдущих матчах
    «Шеффилд Юнайтед» сыграет на своем поле против «Вест Бромвича» в рамках 31-го тура Чемпионшипа. Матч пройдет 9 февраля, начало — в 22:45 мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед» занимает десятое место в таблице Чемпионшипа после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрал 42 очка.

    Вполне вероятно, что «Шеффилд Юнайтед» сумеет вклиниться в борьбу за путевку в Премьер-лиге, в которой он провел два предыдущих сезона. Отставание от топ-6 составляет всего лишь три очка.

    «Шеффилд Юнайтед» в начале января вылетел из Кубка Англии, проиграв «Вулверхэмптону», но после этого ударно провел ряд матчей в Чемпионшипе.

    В пяти предыдущих турах команда Пола Хекингботтома набрала десять очков. Серия побед на данный момент составляет три матча.

    «Вест Бромвич»

    «Вест Бромвич» тем временем находится на шестой строчке, набрав в 29-ти матчах 45 очков.

    Очевидно, что у «Вест Бромвича» сейчас спад. В пяти предыдущих матчах команда потерпела четыре поражения.

    Это стало поводом для увольнения француза Валерьена Исмаэля, вместо которого пост главного тренера занял Стив Брюс.

    Все прогнозы на футбол

    «Вест Бромвич» потерпел семь поражений и одержал только одну победу в десяти предыдущих матчах Чемпионшипа на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Шеффилд Юнайтед» можно поставить за 2.39, ничью букмекеры предлагают за 3.34, а победу «Вест Бромвича» — за 3.12.

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    «ШЮ» сейчас на ходу, в отличие от гостей. Возможно, «Вест Бромвичу» пойдет на пользу смена главного тренера, но вряд ли Брюс успеет что-то кардинально улучшить за несколько дней.

    Ставка — победа «Шеффилд Юнайтед» за 2.39.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Шеффилд Юнайтед» больше 1,5 за 2.53.

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    «Шеффилд Юнайтед» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 09.02.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Вест Бромвич» набрать очки на поле «Шеффилд Юнайтед»?
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