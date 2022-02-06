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    Прервется ли безвыигрышная серия «"Сампдории"?

    «Сампдория» — «Сассуоло». Прогноз, ставки (к. 2.20) на футбол, чемпионат Италии, 6 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сампдория» — «Сассуоло»
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    «Сампдория» проиграла пять последних матчей
    В 24 туре чемпионата Италии (Серия А) состоится матч между «Сампдорией» и «Сассуоло». Оно назначено на 6 февраля 17:00 по мск. «Сампдория» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 06 Февраля 2022 года
    Сампдория
  • Генуя
    •  Сампдория 17:00 Сассуоло Сассуоло
  • Сассуоло
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    «Сампдория»

    «Сампдория» находится на 16-й строчке после 23-х сыгранных матчей, в которых набрала 20 очков.

    «Блучеркьяти» ужасно провели январь 2022 года, из-за чего руководству пришлось искать нового тренера.

    Коэффициенты матча Сампдория — Сассуоло

  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 2.30
  • Ставка
    •

    В команду вернулся Марко Джампаоло, который пару лет назад очень продуктивно поработал здесь.

    Все прогнозы на Серию А

    Серия поражений «Сампдории» составляет уже пять матчей. Генуэзский клуб проиграл «Кальяри», «Наполи», «Торино», «Ювентусу» и «Специи».

    «Сассуоло»

    Нынешний сезон для этого клуба успешным не назовешь. Лишь 11-е место в чемпионате — явно не тот результат, на который рассчитывалось априори.

    Главным позитивом является довольно мощная линия атаки. В 23 матчах она настреляла 39 мячей, 10 из которых в активе Доменико Берарди.

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    • К слову, в позапрошлом туре «Сассуоло» уступил «Вероне» (2:4). Это единственное поражение клуба в последних пяти играх.

    Тем не менее, в последних семи поединках коллектив выиграл лишь дважды. В трех случаях он сыграл вничью.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,37.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,75, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,20.

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    «Сампдория» — «Сассуоло»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 06.02.2022. Прогнозы на футбол. Прервется ли безвыигрышная серия «"Сампдории"?
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