В 24 туре чемпионата Италии (Серия А) состоится матч между «Сампдорией» и «Сассуоло». Оно назначено на 6 февраля 17:00 по мск. «Сампдория» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сампдория»

«Сампдория» находится на 16-й строчке после 23-х сыгранных матчей, в которых набрала 20 очков.

«Блучеркьяти» ужасно провели январь 2022 года, из-за чего руководству пришлось искать нового тренера.

Коэффициенты матча Сампдория — Сассуоло 1 2.85 X 3.75 2 2.30 Ставка

В команду вернулся Марко Джампаоло, который пару лет назад очень продуктивно поработал здесь.

Все прогнозы на Серию А

Серия поражений «Сампдории» составляет уже пять матчей. Генуэзский клуб проиграл «Кальяри», «Наполи», «Торино», «Ювентусу» и «Специи».

«Сассуоло»

Нынешний сезон для этого клуба успешным не назовешь. Лишь 11-е место в чемпионате — явно не тот результат, на который рассчитывалось априори.

Главным позитивом является довольно мощная линия атаки. В 23 матчах она настреляла 39 мячей, 10 из которых в активе Доменико Берарди.

К слову, в позапрошлом туре «Сассуоло» уступил «Вероне» (2:4). Это единственное поражение клуба в последних пяти играх.

Тем не менее, в последних семи поединках коллектив выиграл лишь дважды. В трех случаях он сыграл вничью.

Прогноз и ставки

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,37.

Успех хозяев поля оценивается в 2,75, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,20.