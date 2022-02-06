«Сампдория»
«Сампдория» находится на 16-й строчке после 23-х сыгранных матчей, в которых набрала 20 очков.
«Блучеркьяти» ужасно провели январь 2022 года, из-за чего руководству пришлось искать нового тренера.
Коэффициенты матча Сампдория — Сассуоло
В команду вернулся Марко Джампаоло, который пару лет назад очень продуктивно поработал здесь.
Серия поражений «Сампдории» составляет уже пять матчей. Генуэзский клуб проиграл «Кальяри», «Наполи», «Торино», «Ювентусу» и «Специи».
«Сассуоло»
Нынешний сезон для этого клуба успешным не назовешь. Лишь 11-е место в чемпионате — явно не тот результат, на который рассчитывалось априори.
Главным позитивом является довольно мощная линия атаки. В 23 матчах она настреляла 39 мячей, 10 из которых в активе Доменико Берарди.
К слову, в позапрошлом туре «Сассуоло» уступил «Вероне» (2:4). Это единственное поражение клуба в последних пяти играх.
Тем не менее, в последних семи поединках коллектив выиграл лишь дважды. В трех случаях он сыграл вничью.
Прогноз и ставки
Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,37.
Успех хозяев поля оценивается в 2,75, тогда как ничья — в 3,60.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,20.