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    Поднимется ли «Сент-Этьен» с последнего места?

    «Сент-Этьен» — «Монпелье». Прогноз, ставка (к. 3.40) на футбол, чемпионат Франции, 5 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Этьен» — «Монпелье»
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    «Монпелье» идет на шестом месте
    В субботу, 5 февраля, в 23-м туре французской Лиги 1 «Сент-Этьен» на своем стадионе «Жоффруа Гишар» сыграет против «Монпелье». Игра начнется в 19:00 по мск. «Сент-Этьен» — «Монпелье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 05 Февраля 2022 года
    Сент-Этьен
  • Франция. Лига 1
    •  Сент-Этьен 19:00 Монпелье Монпелье
  • Франция. Лига 1
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    «Сент-Этьен»

    «Сент-Этьен» находится на последней строчке французского первенства, набрав в 22 поединков всего лишь 15 очков.

    Ситуация крайне сложная, отставание от спасительного 17-го места составляет уже пять очков. От 18-й строчки в зоне плей-офф — четыре балла.

    Коэффициенты матча Сент-Этьен — Монпелье

  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.65
  • Ставка
    •

    До прошлого тура команда Паскаля Дюпра в двух матчах кряду проиграла «Лансу» (1:2) дома и «Лиону» (0:1) на выезде.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В последней игре чемпионата «Сент-Этьен» одолел в гостях «Анже» (1:0). После этого он сенсационно вылетел в 1/8 финала от «Бержерака» (0:1) из четвертого дивизиона.

    «Монпелье»

    «Монпелье» в текущем сезоне борется за выход в еврокубки. Правда, на данный момент искомой пятой позиции он уступает по разнице мячей.

    В позапрошлом туре «Палладины» минимально уступили дома «Труа». До того команда проиграла еще и «Страсбургу» (3:1).

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    • Эта неудачная мини-серия прервалась в прошлом матче первенства, когда на своем поле клуб обыграла дома «Монако» (3:2).

    В последней игре «Монпелье» потерпел поражение от «Марселя» (1:1) по пенальти в Кубке Франции.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,62.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,70, тогда как ничья — в 3,25.

    Наши прогноз и ставка — «Монпелье» выиграет, и в матче будет забито два или больше за 3,40.

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    «Сент-Этьен» — «Монпелье»: прогноз, ставка (3.40), статистика, коэффициенты матча 05.02.2022. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Сент-Этьен» с последнего места?
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