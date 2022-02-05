В субботу, 5 февраля, в 23-м туре французской Лиги 1 «Сент-Этьен» на своем стадионе «Жоффруа Гишар» сыграет против «Монпелье». Игра начнется в 19:00 по мск. «Сент-Этьен» — «Монпелье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сент-Этьен»

«Сент-Этьен» находится на последней строчке французского первенства, набрав в 22 поединков всего лишь 15 очков.

Ситуация крайне сложная, отставание от спасительного 17-го места составляет уже пять очков. От 18-й строчки в зоне плей-офф — четыре балла.

До прошлого тура команда Паскаля Дюпра в двух матчах кряду проиграла «Лансу» (1:2) дома и «Лиону» (0:1) на выезде.

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В последней игре чемпионата «Сент-Этьен» одолел в гостях «Анже» (1:0). После этого он сенсационно вылетел в 1/8 финала от «Бержерака» (0:1) из четвертого дивизиона.

«Монпелье»

«Монпелье» в текущем сезоне борется за выход в еврокубки. Правда, на данный момент искомой пятой позиции он уступает по разнице мячей.

В позапрошлом туре «Палладины» минимально уступили дома «Труа». До того команда проиграла еще и «Страсбургу» (3:1).

Эта неудачная мини-серия прервалась в прошлом матче первенства, когда на своем поле клуб обыграла дома «Монако» (3:2).

В последней игре «Монпелье» потерпел поражение от «Марселя» (1:1) по пенальти в Кубке Франции.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,62.

Успех хозяев поля оценивается в 2,70, тогда как ничья — в 3,25.

Наши прогноз и ставка — «Монпелье» выиграет, и в матче будет забито два или больше за 3,40.