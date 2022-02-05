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    Аспас и компания возьмут три очка?

    «Сельта» — «Райо Вальекано». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Примера, 5 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сельта» — «Райо Вальекано»
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    Яго Аспас
    «Сельта» сыграет на своем поле с «Райо Вальекано» в рамках 23-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 5 февраля, начало — в 20:30 мск. «Сельта» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 05 Февраля 2022 года

    «Сельта»

    «Сельта» в текущем сезоне выглядит привычно. Команда пребывает в районе экватора турнирной таблицы Примеры.

    Зато опытнейший Яго Аспас до сих пор эффективен в атаке. На счету 34-летнего форварда 11 голов в чемпионате.

    Коэффициенты матча Сельта — Райо Вальекано

  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 4.20
  • Ставка
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    В минувшем туре Аспас и компания отобрали очки у одного из лидеров. Ничья на поле «Севильи» (2:2) может считаться положительным результатом.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    С «Райо Вальекано» команда традиционно играет не столь успешно. Из пяти последних матчей «Сельта» лишь однажды победила при двух неудачах.

    «Райо Вальекано»

    Эта команда довольно успешно проводит нынешний чемпионат. «Райо Вальекано» находится на 8 месте, отставая на три пункты от зоны еврокубков.

    Между тем, с реализацией у команды имеются немалые проблемы. В 21 поединке игроки «Райо Вальекано» забили только 27 мячей.

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    • В минувшем туре чемпионата «Райо Вальекано» остался без очков. Дома команда минимально уступила «Атлетику».

    В составе «Райо Вальекано» сейчас выделяется Альваро Гарсия. Опытный хавбек забил уже 5 мячей в чемпионате.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Сельту» за 2.05, на ничью за 3.35, а на «Райо Вальекано» — за 3.80.

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    Атака хозяев во главе с Аспасом должна сыграть активно.

    «Райо Вальекано» не блещет стабильностью, к тому же имеет трудности с реализацией.

    «Сельта» весьма выгодно смотрелась в последних матчах. Наши прогноз и ставка — Победа «Сельты» с коэффициентом 2.05.

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    «Сельта» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 05.02.2022. Прогнозы на футбол. Аспас и компания возьмут три очка?
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