В матче 4-го раунда Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Мидлсбро». Матч пройдет на «Олд Траффорд» 4 февраля. Начало — в 23:00 мск «Манчестер Юнайтед» — «Мидлсбро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

Подопечные Ральфа Рангника начали 2022 год с проигрыша «Вулверхэмптону» (0:1) в АПЛ, но стали понемногу набирать обороты, забравшись в топ-4.

В 1/16 финала Кубка Англии «МЮ» минимально одолел дома «Астон Виллу» (1:0), а потом в чемпионате «красные дьяволы» расписали мировую в Бирмингеме с «вилланами» — 2:2.

Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Мидлсбро 1 1.32 X 5.00 2 10.50 Ставка

В последних матчах АПЛ манкунианцы обыграли «Брентфорд» на выезде со счетом 1:3 и «Вест Хэм» дома, вырвав минимальную победу в компенсированное время — 1:0.

Все прогнозы на АПЛ

После 22 матчей АПЛ «МЮ» на 4-м месте с 38 очками. Разница мячей 36-30, 8 голов у Роналду. Не сыграют Байи, Ван-Биссака, Линделеф, Погба, Шоу, Санчо и Гринвуд.

«Мидлсбро»

«Мидлсбро» выдал впечатляющий отрезок в десять игр, где уступил всего один раз. Это позволило клубу взлететь в топ-6 Чемпионшипа.

В 1/16 финала Кубка Англии «Боро» на выезде вырвал победу у «Мэнсфилд Таун» (3:2), а потом в матче Чемпионшипа одолели дома «Рединг» (2:1).

В последних матчах подопечные Криса Уайлдера минимально уступили на выезде «Блэкберну» (0:1) и победили и «Ковентри Сити» (1:0).

Календарь и таблица АПЛ

После 28 матчей «Мидлсбро» с 45 очками на 6-м месте. Разница мячей 32-26, Андраж Шпорар забил 7 голов. Не сыграют не сыграют Фишер, Амеоби и Браун.

Прогноз и ставка

На победу «МЮ» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.34, на ничью в основное время — 5.00, а на победу «Мидлсбро» — 8.20.

На проход «МЮ» в 1/8 финала дают 1.15, а на успех «Мидлсбро» — 5.00.

«Боро» с трудом прошел барьер 1/32 финала и на «Олд Траффорд» не одолеет «МЮ», но бой постарается дать. Прогнозируем, что «МЮ» не проиграет .