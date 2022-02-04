Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваВ Пекин за золотом. В каких видах спорта Россия завоюет медали на Олимпиаде? Арсений ГрицюкБез НХЛ, но с ковидом. Каким получится хоккейный турнир на Олимпиаде в Пекине? Душан ВлаховичТоп-7 зимних трансферов 2022 года
  • 00:05
    • Сборная Сенегала обыграла Буркина-Фасо и вышла в финал Кубка Африки
  • 22:23
    • Тульский «Арсенал» объявил о подписании контракта с Деспотовичем
  • 21:58
    • Овечкин заболел коронавирусом и пропустит Матч звезд НХЛ
  • 19:23
    • Transfermarkt: Чалов — самый дорогой футболист чемпионата Швейцарии
  • 17:50
    • Медведев попал в список претендентов на награду Laureus в категории «прорыв года»
  • 17:33
    • Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов РПЛ
    Все новости спорта

    «Мидлсбро» потреплет нервы «МЮ» в кубковом матче

    «Манчестер Юнайтед» — «Мидлсбро». Прогноз, ставки (к. 1.81) на футбол, Кубок Англии, 4 февраля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Англии Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Манчестер Юнайтед Прогнозы на Мидлсбро
    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Мидлсбро»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Манчестер Юнайтед»
    В матче 4-го раунда Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Мидлсбро». Матч пройдет на «Олд Траффорд» 4 февраля. Начало — в 23:00 мск «Манчестер Юнайтед» — «Мидлсбро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Кубок ФА 04 Февраля 2022 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 23:00 Мидлсбро Мидлсбро
  • Англия. Кубок ФА
    •

    «Манчестер Юнайтед»

    Подопечные Ральфа Рангника начали 2022 год с проигрыша «Вулверхэмптону» (0:1) в АПЛ, но стали понемногу набирать обороты, забравшись в топ-4.

    В 1/16 финала Кубка Англии «МЮ» минимально одолел дома «Астон Виллу» (1:0), а потом в чемпионате «красные дьяволы» расписали мировую в Бирмингеме с «вилланами» — 2:2.

    Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Мидлсбро

  • 1
  • 1.32
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 10.50
  • Ставка
    •

    В последних матчах АПЛ манкунианцы обыграли «Брентфорд» на выезде со счетом 1:3 и «Вест Хэм» дома, вырвав минимальную победу в компенсированное время — 1:0.

    Все прогнозы на АПЛ

    После 22 матчей АПЛ «МЮ» на 4-м месте с 38 очками. Разница мячей 36-30, 8 голов у Роналду. Не сыграют Байи, Ван-Биссака, Линделеф, Погба, Шоу, Санчо и Гринвуд.

    «Мидлсбро»

    «Мидлсбро» выдал впечатляющий отрезок в десять игр, где уступил всего один раз. Это позволило клубу взлететь в топ-6 Чемпионшипа.

  • Трансферный дайджест. 24-31 января
  • Эпопея с Дембеле, сдвиги в деле Мбаппе, надежда старика Диего Косты снова заиграть в Европе и другие слухи недели на рынке трансферов
  • 31/01/2022

    • В 1/16 финала Кубка Англии «Боро» на выезде вырвал победу у «Мэнсфилд Таун» (3:2), а потом в матче Чемпионшипа одолели дома «Рединг» (2:1).

    В последних матчах подопечные Криса Уайлдера минимально уступили на выезде «Блэкберну» (0:1) и победили и «Ковентри Сити» (1:0).

    Календарь и таблица АПЛ

    После 28 матчей «Мидлсбро» с 45 очками на 6-м месте. Разница мячей 32-26, Андраж Шпорар забил 7 голов. Не сыграют не сыграют Фишер, Амеоби и Браун.

    Прогноз и ставка

    На победу «МЮ» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.34, на ничью в основное время — 5.00, а на победу «Мидлсбро» — 8.20.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    На проход «МЮ» в 1/8 финала дают 1.15, а на успех «Мидлсбро» — 5.00.

    «Боро» с трудом прошел барьер 1/32 финала и на «Олд Траффорд» не одолеет «МЮ», но бой постарается дать. Прогнозируем, что «МЮ» не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 2.01 и ТБ 2,5 за 1.67.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.08
  • Прогноз на матч Чикаго — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Юта — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Сакраменто — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Канада — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 07:10
    •  1.93
  • Прогноз на матч Руусувуори — Копршива
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Карацев — Имер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Джумхур — Басилашвили
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Финляндия — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:10
    •  3.02
  • Экспресс дня 3 февраля
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Зверев — Макдональд
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Камерун — Египет
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Монфис — Имер
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Манчестер Юнайтед» — «Мидлсбро»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 04.02.2022. Прогнозы на футбол. «Мидлсбро» потреплет нервы «МЮ» в кубковом матче
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры