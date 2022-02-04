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    Сократит ли «Коньяспор» отставание от лидера?

    «Коньяспор» — «Гиресунспор». Прогноз, ставка (к. 2.62) на футбол, чемпионат Турции, 4 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Коньяспор» — «Гиресунспор»
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    «Коньяспор» идет на втором месте
    В пятницу, 4 февраля, в Конье на стадионе «Конья Бюйюкшехир» в 24-м туре турецкой Суперлиги «Коньяспор» сыграет против «Гиресунспора». Игра начнется в 20:00 по мск. «Коньяспор» — «Гиресунспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 04 Февраля 2022 года
    Коньяспор
  • Конья
    •  Коньяспор 20:00 Гиресунспор Гиресунспор
  • Турция. Суперлига
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    «Коньяспор»

    «Коньяспор» после 22 игр Суперлиги расположились на втором месте турнирной таблицы набрав 45 очков. За последние 10 матчей в их активе восемь побед, одна ничья и одно поражение.

    Еще недавно у «Коньяспора» была беспроигрышная победа. После ничьей с «Йени Малатьяспор» (0:0) они одержали пять побед подряд.

    Она прекратилась два тура назад, когда коллектив на своем поле потерпел поражение от «Сивасспора» (0:1).

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    Тем не менее, в последних двух поединках, которые также пришлись на национальное первенство, были две победы — над «Адана Демирспором» (1:0) и «Алтаем» (1:0).

    «Гиресунспор»

    «Гиресунспор» только поднялся в элиту турецкого первенства и на текущий момент борется за выживание, набрав 26 очков.

    «Зелено-белые» очень туго осваивались в Суперлиге и первую викторию одержали только в восьмом туре, а до этого пять раз проиграли при двух мировых исходах.

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    • На сегодня у них лишь пять побед. Последняя из них была одержана в гостевом матче против «Галатасарая» (1:0).

    После этого «Гиресунспор» не выигрывает в трех поединках кряду, где проиграл «Касимпаше» (0:2) и «Аланьяспору» (1:3), а также сыграл вничью с «Трабзонспором» (1:1).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.

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    Успех гостей оценивается в 3,75, тогда как ничья — в 3,25.

    Наши прогноз и ставка — «Коньяспор» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,62.

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    «Коньяспор» — «Гиресунспор»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 04.02.2022. Прогнозы на футбол. Сократит ли «Коньяспор» отставание от лидера?
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