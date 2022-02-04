В пятницу, 4 февраля, в Конье на стадионе «Конья Бюйюкшехир» в 24-м туре турецкой Суперлиги «Коньяспор» сыграет против «Гиресунспора». Игра начнется в 20:00 по мск. «Коньяспор» — «Гиресунспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Коньяспор»

«Коньяспор» после 22 игр Суперлиги расположились на втором месте турнирной таблицы набрав 45 очков. За последние 10 матчей в их активе восемь побед, одна ничья и одно поражение.

Еще недавно у «Коньяспора» была беспроигрышная победа. После ничьей с «Йени Малатьяспор» (0:0) они одержали пять побед подряд.

Она прекратилась два тура назад, когда коллектив на своем поле потерпел поражение от «Сивасспора» (0:1).

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Тем не менее, в последних двух поединках, которые также пришлись на национальное первенство, были две победы — над «Адана Демирспором» (1:0) и «Алтаем» (1:0).

«Гиресунспор»

«Гиресунспор» только поднялся в элиту турецкого первенства и на текущий момент борется за выживание, набрав 26 очков.

«Зелено-белые» очень туго осваивались в Суперлиге и первую викторию одержали только в восьмом туре, а до этого пять раз проиграли при двух мировых исходах.

На сегодня у них лишь пять побед. Последняя из них была одержана в гостевом матче против «Галатасарая» (1:0).

После этого «Гиресунспор» не выигрывает в трех поединках кряду, где проиграл «Касимпаше» (0:2) и «Аланьяспору» (1:3), а также сыграл вничью с «Трабзонспором» (1:1).

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.

Успех гостей оценивается в 3,75, тогда как ничья — в 3,25.

Наши прогноз и ставка — «Коньяспор» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,62.