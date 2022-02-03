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    «Неукротимые львы» загрызут «фараонов»

    Камерун — Египет. Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Кубок африканских наций, 3 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Камерун — Египет
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    Венсан Абубакар
    Камерун сыграет на своем поле с Египтом в рамках полуфинала Кубка африканских наций. Матч пройдет 3 февраля, начало — в 22:00 мск. Камерун — Египет: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Африки-2021. Полуфинал 03 Февраля 2022 года
    Камерун
  • Яунде
    •  Камерун 22:00 Египет Египет
  • Каир
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    Камерун

    Хозяева турнира являются его главными фаворитами. Еще бы, ведь камерунцы обыгрывают всех подряд.

    В предыдущем раунде Камерун одолел гамбийцев (0:2). Причем все 11 голов «Неукротимых львов» на турнире на двоих забили Венсан Абубакар и Карл Экамби.

    Коэффициенты матча Камерун — Египет

  • 1
  • 2.20
  • X
  • 2.75
  • 2
  • 4.30
  • Ставка
    •

    Причем Экамби сделал дубль в матче с Гамбией. Он же открыл счет в первом поединке плей-офф с коморцами.

    Прогнозы на Кубок Африки

    Исторически Камерун неудачно играет против Египета. Из пяти последних очных поединков «Неукротимые львы» выиграли лишь однажды при трех поражениях.

    Египет

    Египтяне на турнире проходят раунд за раундом. Однако делают это «фараоны» с заметной натугой, что характерно, побеждая с разницей в один мяч.

    Разумеется, основная атакующая мощь команды в руках у Мохаммеда Салаха. Правда, звезда мирового футбола забила пока лишь два мяча.

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    • К слову, в предыдущем раунде Египет прошел сильных марокканцев. Сверхпринципиальный оппонент был обыгран лишь в дополнительное время (2:1).

    Египтяне постараются сыграть на своих козырях. Скоростные качества Салаха и неплохая форма Трезеге делают шансы команды на выход в финал вполне рабочими.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Камерун за 2.05, на ничью за 2.80, а на Египет — за 4.50.

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    Камерун прекрасно выглядит в атаке, забивая больше всех на турнире.

    У египтян слишком многое завязано на Салахе.

    Пара форвардов Абубакар — Экамби способна протащить в финал камерунцев. Наши прогноз и ставка — Победа Камеруна с коэффициентом 2.05.

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    Камерун — Египет: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 03.02.2022. Прогнозы на футбол. «Неукротимые львы» загрызут «фараонов»
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