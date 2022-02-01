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    Оппоненты не смогут пробить «верх»

    Япония — Саудовская Аравия. Прогноз, ставка (к. 1.77) на футбол, отбор ЧМ-2022, 1 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Япония — Саудовская Аравия
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    Такуми Минамино
    1 февраля сборная Японии на своем поле сыграет против национальной команды Саудовской Аравии в восьмом туре третьего раунда отбора в азиатской зоне к ЧМ-2022. Игра начнется в 13:15 по мск. Япония — Саудовская Аравия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Япония

    Сборная Японии прекрасно провела предыдущую стадию квалификации, выиграв все восемь встреч, и став в группе первой.

    В данном же раунде «самураи» пока занимает вторую строчку, отставая от лидера на четыре очка, а третье место опережает всего лишь на балл .

    Японцы в пяти сыгранных поединках одерживали виктории и дважды уступали. Начали они очень туго, уступив дважды за первые три тура, однако затем выдали серию из четырех выигрышей подряд.

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    В своем прошлом поединке сборная Японии на своей территории добилась победы над командой Китая со счетом 2:0.

    Саудовская Аравия

    Сборная Саудовской Аравии также легко преодолела барьер предыдущего отборочного этапа, ни разу не проиграв на данном этапе и финишировав во главе турнирной таблицы.

    В данной же стадии «орлы пустыни» после семи туров набрали 19 очков и идут во главе своей группы, опережая ближайшего преследователя на четыре пункта.

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  • 28/01/2022

    • «Зеленые» выиграли шесть встреч из семи при одной мировой, которая была с Австралией на выезде 0:0. Накануне они на своем поле добились минимальной виктории над Оманом — 1:0.

    За последние шесть очных встреч этих сборных они неизменно по очереди обыгрывали друг друга. В первом круге этой компании саудиты обыграли японцев дома со счетом 1:0.

    Прогноз и ставка на Япония — Саудовская Аравия

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Японии предлагают коэффициент 1.53.

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    На викторию Саудовской Аравии дают — 6.55, ничья оценена — в 4.00.

    От поединка двух лидеров не стоит ждать результативного матча, так как эта игра будет иметь для них большое турнирное значение и обе команды очень надежно играю в обороне, пропустив на этой стадии всего по три гола.

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    Япония — Саудовская Аравия: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 01.02.2022. Прогнозы на футбол. Оппоненты не смогут пробить «верх»
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