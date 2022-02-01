Япония
Сборная Японии прекрасно провела предыдущую стадию квалификации, выиграв все восемь встреч, и став в группе первой.
В данном же раунде «самураи» пока занимает вторую строчку, отставая от лидера на четыре очка, а третье место опережает всего лишь на балл .
Японцы в пяти сыгранных поединках одерживали виктории и дважды уступали. Начали они очень туго, уступив дважды за первые три тура, однако затем выдали серию из четырех выигрышей подряд.
В своем прошлом поединке сборная Японии на своей территории добилась победы над командой Китая со счетом 2:0.
Саудовская Аравия
Сборная Саудовской Аравии также легко преодолела барьер предыдущего отборочного этапа, ни разу не проиграв на данном этапе и финишировав во главе турнирной таблицы.
В данной же стадии «орлы пустыни» после семи туров набрали 19 очков и идут во главе своей группы, опережая ближайшего преследователя на четыре пункта.
«Зеленые» выиграли шесть встреч из семи при одной мировой, которая была с Австралией на выезде 0:0. Накануне они на своем поле добились минимальной виктории над Оманом — 1:0.
За последние шесть очных встреч этих сборных они неизменно по очереди обыгрывали друг друга. В первом круге этой компании саудиты обыграли японцев дома со счетом 1:0.
Прогноз и ставка на Япония — Саудовская Аравия
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Японии предлагают коэффициент 1.53.
На викторию Саудовской Аравии дают — 6.55, ничья оценена — в 4.00.
От поединка двух лидеров не стоит ждать результативного матча, так как эта игра будет иметь для них большое турнирное значение и обе команды очень надежно играю в обороне, пропустив на этой стадии всего по три гола.