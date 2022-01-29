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    «Рейнджеры» не заметят «Росс Каунти»

    «Росс Каунти» — «Глазго Рейнджерс». Прогноз, ставка (к. 2.09) на футбол, чемпионат Шотландии, 29 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Росс Каунти» — «Глазго Рейнджерс»
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    Альфредо Морелос
    «Росс Каунти» сыграет на своем поле с «Глазго Рейнджерс» в рамках 24-го тура чемпионата Шотландии. Матч пройдет 29 января, начало — в 15:30 мск. «Росс Каунти» — «Глазго Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Шотландия. Премьер-лига 29 Января 2022 года
    Росс Каунти
  • Шотландия. Премьер-лига
    •  Росс Каунти 15:30 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс
  • Шотландия. Премьер-лига
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    «Росс Каунти»

    «Росс Каунти» в нынешнем сезоне сражается за выживание в элитном дивизионе. Сейчас команда занимает скромное 10 место.

    В минувшем туре команда не взяла ни одного очка. Поражение от «Данди Юнайтед» (2:1) вышло крайне досадным.

    После того «Росс Каунти» вылетел из Кубка Шотландии. В 1/16 финала команда минимально уступила «Ливингстону».

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    Против «Глазго Рейнджерс» команда исторически играет крайне неудачно. 11 последних поединков завершились для «Росс Каунти» поражениями.

    «Глазго Рейнджерс»

    «Рейнджеры» несутся к чемпионскому титулу. Команда лидирует, опережая извечного конкурента «Селтик» на 4 очка.

    В 21 матче «Глазго Рейнджерс» забил 44 мяча. По этого показателю команда делит первенство с тем же «Селтиком», но пропустила на 3 гола больше.

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    • Минувшие туры для «Глазго Рейнджерс» получились сложными. Команда на выезде не сумела одолеть «Абердин» (1:1), зато минимально обыграла «Ливингстон».

    Правда, в Кубке Шотландии «рейнджеры» продолжают свой путь. В 1/16 финала глазвегианцы разгромили «Стерлинг» (4:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Глазго Рейнджерс» за 1.34, на ничью за 5.40, а на «Росс Каунти» — за 9.40.

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    «Росс Каунти» испытывает заметные трудности в обороне.

    «Глазго Рейнджерс» наверняка не допустит потери очков.

    «Рейнджеры» мотивированы оторваться от «Селтика». Наши прогноз и ставка — Фора «Глазго Рейнджерс» -1.75 с коэффициентом 2.09.

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    «Росс Каунти» — «Глазго Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 29.01.2022. Прогнозы на футбол. «Рейнджеры» не заметят «Росс Каунти»
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