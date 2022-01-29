«Росс Каунти»
«Росс Каунти» в нынешнем сезоне сражается за выживание в элитном дивизионе. Сейчас команда занимает скромное 10 место.
В минувшем туре команда не взяла ни одного очка. Поражение от «Данди Юнайтед» (2:1) вышло крайне досадным.
После того «Росс Каунти» вылетел из Кубка Шотландии. В 1/16 финала команда минимально уступила «Ливингстону».
Против «Глазго Рейнджерс» команда исторически играет крайне неудачно. 11 последних поединков завершились для «Росс Каунти» поражениями.
«Глазго Рейнджерс»
«Рейнджеры» несутся к чемпионскому титулу. Команда лидирует, опережая извечного конкурента «Селтик» на 4 очка.
В 21 матче «Глазго Рейнджерс» забил 44 мяча. По этого показателю команда делит первенство с тем же «Селтиком», но пропустила на 3 гола больше.
Минувшие туры для «Глазго Рейнджерс» получились сложными. Команда на выезде не сумела одолеть «Абердин» (1:1), зато минимально обыграла «Ливингстон».
Правда, в Кубке Шотландии «рейнджеры» продолжают свой путь. В 1/16 финала глазвегианцы разгромили «Стерлинг» (4:0).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Глазго Рейнджерс» за 1.34, на ничью за 5.40, а на «Росс Каунти» — за 9.40.
«Росс Каунти» испытывает заметные трудности в обороне.
«Глазго Рейнджерс» наверняка
«Рейнджеры» мотивированы оторваться от «Селтика». Наши прогноз и ставка — Фора «Глазго Рейнджерс» -1.75 с коэффициентом 2.09.