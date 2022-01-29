«Росс Каунти» сыграет на своем поле с «Глазго Рейнджерс» в рамках 24-го тура чемпионата Шотландии. Матч пройдет 29 января, начало — в 15:30 мск. «Росс Каунти» — «Глазго Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Росс Каунти»

«Росс Каунти» в нынешнем сезоне сражается за выживание в элитном дивизионе. Сейчас команда занимает скромное 10 место.

В минувшем туре команда не взяла ни одного очка. Поражение от «Данди Юнайтед» (2:1) вышло крайне досадным.

После того «Росс Каунти» вылетел из Кубка Шотландии. В 1/16 финала команда минимально уступила «Ливингстону».

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Против «Глазго Рейнджерс» команда исторически играет крайне неудачно. 11 последних поединков завершились для «Росс Каунти» поражениями.

«Глазго Рейнджерс»

«Рейнджеры» несутся к чемпионскому титулу. Команда лидирует, опережая извечного конкурента «Селтик» на 4 очка.

В 21 матче «Глазго Рейнджерс» забил 44 мяча. По этого показателю команда делит первенство с тем же «Селтиком», но пропустила на 3 гола больше.

Минувшие туры для «Глазго Рейнджерс» получились сложными. Команда на выезде не сумела одолеть «Абердин» (1:1), зато минимально обыграла «Ливингстон».

Правда, в Кубке Шотландии «рейнджеры» продолжают свой путь. В 1/16 финала глазвегианцы разгромили «Стерлинг» (4:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Глазго Рейнджерс» за 1.34, на ничью за 5.40, а на «Росс Каунти» — за 9.40.

«Росс Каунти» испытывает заметные трудности в обороне.

«Глазго Рейнджерс» наверняка не допустит потери очков .

«Рейнджеры» мотивированы оторваться от «Селтика». Наши прогноз и ставка — Фора «Глазго Рейнджерс» -1.75 с коэффициентом 2.09.