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    Увезут ли «инки» очки из Колумбии?

    Колумбия — Перу. Прогноз (к. 2.02) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 29 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Колумбия — Перу
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    Перу — Колумбия
    Сборная Перу сыграет на выезде против команды Колумбии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 29 января, начало — в 00:00 мск. Колумбия — Перу: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Южная Америка 29 Января 2022 года
    Колумбия
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    Колумбия

    В 8 последних турах у Колумбии сразу 6 ничьих ( четыре — без забитых мячей) при 1 домашней победе над Чили (3:1).

    Перед новым годом «кофейщики» в гостях уступили Бразилии (0:1) и разошлись миром с Парагваем (0:0), продлив безвыигрышную серию до пяти матчей.

    Коэффициенты матча Колумбия — Перу

  • 1
  • 1.68
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 6.10
  • Ставка
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    В январе подопечные Рейнальдо Руэды успели провести товарищескую игру против Гондураса, где выиграли резервным составом — 2:1.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    В квалификации Колумбия пока четвертая — в зоне прямого выхода на ЧМ-2022, набрав 17 очков после 14 игр. У колумбийцев травмированы важнейшие игроки атаки из «Аталанты»: Муриэль и Сапата.

    Перу

    «Инки» начали отборочный цикл ЧМа-2022 потерпев четыре поражения в пяти стартовых матчах, но совершили мощный камбек во второй половине года.

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    • Бело-красные завершили календарный год победами в отборочном цикле над Боливией (3:0) и Венесуэлой (2:1).

    В январе 2022 года они провели 2 домашних товарищеских матча со сборными из Центральной Америки, сыграв вничью с Панамой (1:1) и разгромив Ямайку (3:0).

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    У команды Перу также 17 очков после 14 игр, но они уступают Колумбии по доп. показателям и находятся на 5-м месте, дающем право на раунд плей-офф за выход на ЧМ.

    Прогноз и ставка

    На победу Колумбии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.74, на ничью в основное время — 3.50, а на победу Перу — 5.40.

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    В прошлом году сборные перуанцы крупно уступили «кофейщикам» в домашней встрече отбора ЧМ-2022 (0:3), после чего соперники 2 раза пересекались в Кубке Америки в Бразилии. Матч группового этапа в Гоянии остался за перуанцами (2:1), а во встрече за 3-е место в Бразилиа колумбийцы взяли реванш (3:2).

    Сборная Перу прибавила за последние годы — на Копа Америка команда проиграла лишь в полуфинале Бразилии. Колумбийцы напротив, сдали в прошлом году. Прогнозируем, что Перу не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.59 и ТМ 2,5 за 1.57.

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    Колумбия — Перу: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 29.01.2022. Прогнозы на футбол. Увезут ли «инки» очки из Колумбии?
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