Сборная Перу сыграет на выезде против команды Колумбии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 29 января, начало — в 00:00 мск. Колумбия — Перу: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Колумбия

В 8 последних турах у Колумбии сразу 6 ничьих ( четыре — без забитых мячей) при 1 домашней победе над Чили (3:1).

Перед новым годом «кофейщики» в гостях уступили Бразилии (0:1) и разошлись миром с Парагваем (0:0), продлив безвыигрышную серию до пяти матчей.

Коэффициенты матча Колумбия — Перу 1 1.68 X 3.40 2 6.10 Ставка

В январе подопечные Рейнальдо Руэды успели провести товарищескую игру против Гондураса, где выиграли резервным составом — 2:1.

Все прогнозы на ЧМ-2022

В квалификации Колумбия пока четвертая — в зоне прямого выхода на ЧМ-2022, набрав 17 очков после 14 игр. У колумбийцев травмированы важнейшие игроки атаки из «Аталанты»: Муриэль и Сапата.

Перу

«Инки» начали отборочный цикл ЧМа-2022 потерпев четыре поражения в пяти стартовых матчах, но совершили мощный камбек во второй половине года.

Бело-красные завершили календарный год победами в отборочном цикле над Боливией (3:0) и Венесуэлой (2:1).

В январе 2022 года они провели 2 домашних товарищеских матча со сборными из Центральной Америки, сыграв вничью с Панамой (1:1) и разгромив Ямайку (3:0).

Календарь и таблица ЧМ-2022

У команды Перу также 17 очков после 14 игр, но они уступают Колумбии по доп. показателям и находятся на 5-м месте, дающем право на раунд плей-офф за выход на ЧМ.

Прогноз и ставка

На победу Колумбии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.74, на ничью в основное время — 3.50, а на победу Перу — 5.40.

В прошлом году сборные перуанцы крупно уступили «кофейщикам» в домашней встрече отбора ЧМ-2022 (0:3), после чего соперники 2 раза пересекались в Кубке Америки в Бразилии. Матч группового этапа в Гоянии остался за перуанцами (2:1), а во встрече за 3-е место в Бразилиа колумбийцы взяли реванш (3:2).

Сборная Перу прибавила за последние годы — на Копа Америка команда проиграла лишь в полуфинале Бразилии. Колумбийцы напротив, сдали в прошлом году. Прогнозируем, что Перу не проиграет .