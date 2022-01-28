«Сент-Трёйден» на своём поле сыграет против «Шарлеруа» в рамках 25-го тура Высшей Лиги Бельгии. Матч состоится 28 января, начало — 22:45 (мск). «Сент-Трёйден» — «Шарлеруа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сент-Трёйден»

«Сент-Трёйден» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Бельгии набрав 27 очков. Команда забила 25 голов, а пропустила 34 мяча в этом сезоне.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Сент-Трёйден» показывает очень нестабильные результаты и таким образом в их активе 4 победы и 6 поражений от соперников.

В Высшей Лиге Бельгии «Сент-Трёйден» смог прервать серию из 5-ти поражений подряд в матче с «Эйпеном», который завершился со счётом 2:0.

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После этого команда встречалась на выезде с «Брюгге» и потерпела поражение — 2:0. А в последнем туре чемпионата на домашней арене «Сент-Трёйден» легко справился с «Сереном» обыграв их 3:1.

«Шарлеруа»

«Шарлеруа» находится на 6-м месте турнирной таблицы чемпионата Бельгии набрав за 23 тура 36 очков. Команда забила 38 голов, а пропустила 32.

За последние 10 игр во всех турнирах «Шарлеруа» 5 раз проигрывал своим соперникам, 4 раза радовал болельщиков победами и 1 раз сыграл вничью.

В чемпионате Бельгии последнюю победу «Шарлеруа» одержал в 20-м туре с «Эйпеном» обыграв их со счётом 0:4. После этого на домашней арене без шансов проиграл «Хаверли Лувен» (0:3) и на выезде «Антверпену» (3:0). А в крайнем туре чемпионата «Шарлеруа» не смог определить сильнейшего с «Гентом» и команды разошлись со счётом 0:0.

Прогноз и ставка

На победу «Сент-Трёйден» в этом матче можно поставить за 2.65, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Шарлеруа» — за 2.48.

Прогноз — Обе команды показывают не очень стабильные результаты в последнее время, но стоит обратить внимание на то, что «Шарлеруа» проводил игры с фаворитами чемпионата Бельгии, а «Сент-Трёйден», наоборот, с аутсайдерами.

Поэтому «Шарлеруа» сейчас имеет отличную возможность проявить и показать то, что они намного сильнее соперника.

Ставка — Победа «Шарлеруа» за 2.48.