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    «Ман Сити» потеряет очки на поле «Саутгемптона»?

    «Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Прогноз, ставки (к. 2.36) на футбол, чемпионат Англии, 22 января 2022 года

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    Беспроигрышная гостевая серия «Ман Сити» в АПЛ составляет уже десять матчей
    «Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Саутгемптона» в рамках 23-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 22 января, начало — в 20:30 мск. «Саутгемптон» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 22 Января 2022 года
    Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 20:30 Манчестер Сити Манчестер Сити
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    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» занимает 12-е место в таблице АПЛ, набрав в 21-м матче 24 очка.

    Январь «Саутгемптон» начал с гостевой победы над «Суонси» (3:2 ОТ) в Кубке Англии. После этого команда Ральфа Хазенхюттля разгромила на своем поле «Брентфорд» (4:1).

    Коэффициенты матча Саутгемптон — Манчестер Сити

  • 1
  • 10.00
  • X
  • 5.90
  • 2
  • 1.28
  • Ставка
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    Но продлить беспроигрышную серию, которая составляла пять матчей, не получилось. В конце прошлой недели «Саутгемптон» проиграл «Вулверхэмптону» (1:3).

    Календарь и таблица АПЛ

    «Саутгемптон» потерпел только одно поражение в десяти домашних матчах АПЛ. При этом в шести случаях была зафиксирована ничья.

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» тем временем возглавляет таблицу. В 22-х турах действующий чемпион набрал 56 очков. Отрыв от ближайшего преследователя составляет уж е 11 очков.

    В прошлом туре «Ман Сити» одержал домашнюю победу над «Челси». Единственный гол забил Кевин Де Брюйне. Это был, возможно, ключевой матч в чемпионской гонке. Сложно представить, что кому-то теперь удастся хотя бы приблизиться к «горожанам».

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    • Победная серия команды Хосепа Гвардиолы составляет уже 12 матчей, в которых она пропустила лишь семь мячей.

    Беспроигрышная гостевая серия «Ман Сити» в АПЛ составляет уже десять матчей.

    Прогноз и ставка

    На «Саутгемптон» в этом матче можно поставить за 10.75, ничью букмекеры предлагают за 6.15, а победу «Ман Сити» — за 1.30.

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    «Саутгемптон» в начале сезона выстоял на поле «Сити». В середине сентября команды сыграли вничью 0:0. И это не единственный случай, когда у команды Гвардиолы были проблемы в игре против «святых».

    «Сити», скорее всего, выиграет, но вряд ли с крупным счетом.

    Ставка — победа «Манчестер Сити» + тотал матча меньше 3,5 за 2.36.

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    «Саутгемптон» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 22.01.2022. Прогнозы на футбол. «Ман Сити» потеряет очки на поле «Саутгемптона»?
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