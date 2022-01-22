«Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Саутгемптона» в рамках 23-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 22 января, начало — в 20:30 мск. «Саутгемптон» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» занимает 12-е место в таблице АПЛ, набрав в 21-м матче 24 очка.

Январь «Саутгемптон» начал с гостевой победы над «Суонси» (3:2 ОТ) в Кубке Англии. После этого команда Ральфа Хазенхюттля разгромила на своем поле «Брентфорд» (4:1).

Коэффициенты матча Саутгемптон — Манчестер Сити 1 10.00 X 5.90 2 1.28 Ставка

Но продлить беспроигрышную серию, которая составляла пять матчей, не получилось. В конце прошлой недели «Саутгемптон» проиграл «Вулверхэмптону» (1:3).

Календарь и таблица АПЛ

«Саутгемптон» потерпел только одно поражение в десяти домашних матчах АПЛ. При этом в шести случаях была зафиксирована ничья.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» тем временем возглавляет таблицу. В 22-х турах действующий чемпион набрал 56 очков. Отрыв от ближайшего преследователя составляет уж е 11 очков.

В прошлом туре «Ман Сити» одержал домашнюю победу над «Челси». Единственный гол забил Кевин Де Брюйне. Это был, возможно, ключевой матч в чемпионской гонке. Сложно представить, что кому-то теперь удастся хотя бы приблизиться к «горожанам».

Победная серия команды Хосепа Гвардиолы составляет уже 12 матчей, в которых она пропустила лишь семь мячей.

Беспроигрышная гостевая серия «Ман Сити» в АПЛ составляет уже десять матчей.

Прогноз и ставка

На «Саутгемптон» в этом матче можно поставить за 10.75, ничью букмекеры предлагают за 6.15, а победу «Ман Сити» — за 1.30.

«Саутгемптон» в начале сезона выстоял на поле «Сити». В середине сентября команды сыграли вничью 0:0. И это не единственный случай, когда у команды Гвардиолы были проблемы в игре против «святых».

«Сити», скорее всего, выиграет, но вряд ли с крупным счетом.

Ставка — победа «Манчестер Сити» + тотал матча меньше 3,5 за 2.36.