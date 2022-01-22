«Саутгемптон»
«Саутгемптон» занимает 12-е место в таблице АПЛ, набрав в 21-м матче 24 очка.
Январь «Саутгемптон» начал с гостевой победы над «Суонси» (3:2 ОТ) в Кубке Англии. После этого команда Ральфа Хазенхюттля разгромила на своем поле «Брентфорд» (4:1).
Коэффициенты матча Саутгемптон — Манчестер Сити
Но продлить беспроигрышную серию, которая составляла пять матчей, не получилось. В конце прошлой недели «Саутгемптон» проиграл «Вулверхэмптону» (1:3).
«Саутгемптон» потерпел только одно поражение в десяти домашних матчах АПЛ. При этом в шести случаях была зафиксирована ничья.
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» тем временем возглавляет таблицу. В 22-х турах действующий чемпион набрал 56 очков. Отрыв от ближайшего преследователя составляет уж е 11 очков.
В прошлом туре «Ман Сити» одержал домашнюю победу над «Челси». Единственный гол забил Кевин Де Брюйне. Это был, возможно, ключевой матч в чемпионской гонке. Сложно представить, что кому-то теперь удастся хотя бы приблизиться к «горожанам».
Победная серия команды Хосепа Гвардиолы составляет уже 12 матчей, в которых она пропустила лишь семь мячей.
Беспроигрышная гостевая серия «Ман Сити» в АПЛ составляет уже десять матчей.
Прогноз и ставка
На «Саутгемптон» в этом матче можно поставить за 10.75, ничью букмекеры предлагают за 6.15, а победу «Ман Сити» — за 1.30.
«Саутгемптон» в начале сезона выстоял на поле «Сити». В середине сентября команды сыграли вничью 0:0. И это не единственный случай, когда у команды Гвардиолы были проблемы в игре против «святых».
«Сити», скорее всего, выиграет, но вряд ли с крупным счетом.
Ставка — победа «Манчестер Сити» + тотал матча меньше 3,5 за 2.36.