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    «Фенербахче» добудет три очка?

    «Сивасспор» — «Фенербахче». Прогноз, ставка (к. 2.70) на футбол, Суперлига, 22 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сивасспор» — «Фенербахче»
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    Месут Озил
    «Сивасспор» сыграет на своем поле с «Фенербахче» в рамках 23-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 22 января, начало — в 16:00 мск. «Сивасспор» — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 22 Января 2022 года
    Сивасспор
  • Сивас
    •  Сивасспор 16:00 Фенербахче Фенербахче
  • Стамбул
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    «Сивасспор»

    «Сивасспор» в нынешнем сезоне выступает на своем уровне. 11 место является явным подтверждением класса команды.

    Правда, в минувшем туре «Сивасспор» уступил. На выезде команда могла добиться большего, но «Гезтепе» был более удачлив (2:1).

    К слову, до того команда добыла один пункт в матче с лидером. Дома «Сивасспор» расписал мировую с «Трабзонспором» (1:1).

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    Против «Фенербахче» команда в последнее время играет вполне прилично. Из пяти последних очных поединков было выиграно два при одном поражении.

    «Фенербахче»

    Эта команда проводит явно не лучший свой сезон. Вместо борьбы за чемпионство стамбульцы только-только поднялись в тройку.

    Главным бичом команды является откровенно слабая оборона. В 22 матчах стамбульцы пропустили уже 27 раз.

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    • К слову, в минувшем туре «Фенербахче» добыл важнейшие три балла. Дома команда переиграла «Алтай» (2:1).

    А вот до того стамбульцы потеряли два очка. На выезде команда упустила победу над «Антальяспором» (1:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Фенербахче» за 2.70, на ничью за 3.20, а на «Сивасспор» — за 2.70.

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    «Сивасспор» не балует стабильностью результатов.

    «Фенербахче» в прошлом туре показал, что у команды имеется неплохой атакующий потенциал.

    Стамбульцы попытаются полноценно вклиниться в чемпионскую гонку. Наши прогноз и ставка — Победа «Фенербахче» с коэффициентом 2.70.

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    «Сивасспор» — «Фенербахче»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 22.01.2022. Прогнозы на футбол. «Фенербахче» добудет три очка?
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