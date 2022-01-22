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    Возьмет ли «Вилла» очки в Ливерпуле?

    «Эвертон» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 2.01) и ставки на футбол, АПЛ, 22 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Астон Вилла»
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    Фелипе Коутиньо
    Матч 23 тура АПЛ между «Астон Виллой» и «Эвертоном» состоится 22 января на поле стадиона «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Начало в 15:30 мск. «Эвертон» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 22 Января 2022 года
    Эвертон
  • Ливерпуль
    •  Эвертон 15:30 Астон Вилла Астон Вилла
  • Бирмингем
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    «Эвертон»

    «Ириски» уволили Рафу Бенитеса и теперь его обязанности исполняет Данкан Фергюсон. Это второй раз, когда шотландец страхует позицию главного тренера. Он однозначно попытается стабилизировать ситуацию и добавить дисциплины в игру команды.

    Пока что у «Эвертона» плохие результаты. Он не выигрывал в АПЛ четыре последних тура при трех поражениях за этот период. За 19 туров хозяева потерпели 10 неудач и это четвертый результат в лиге. В таблице команда на 16 месте с 19 очками.

    Коэффициенты матча Эвертон — Астон Вилла

  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.65
  • Ставка
    •

    «Эвертон» перестал побеждать с середины декабря, когда проиграл «Кристал Пэлас» 1:3. За этим результатом последовали ничья с «Челси» 1:1 и поражение от «Брайтона» со счетом 2:3.

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    15 января «синие» провели последний матч в лиге, уступив «Норвичу» со счетом 1:2. При Бенитесе «Эвертон» выиграл лишь одну из шести домашних встреч.

    «Астон Вилла»

    Бирмингемцы занимают 13 место с 23 баллами. Их результаты не лучше. Без победы команда уже 3 тура — 2 поражения и ничья.

    После победы над «Норвичем» (2:0) «Астон Вилла» проиграла «Челси» (1:3) и «Брентфорду» (1:2). 10 января «львы» уступили дорогу МЮ в Кубке Англии (0:1).

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    • Зато 15 января команда на своем поле вырвала у «манкунианцев» ничью. Уступая в счете 0:2, гости за 5 минут забили дважды. Ассистом и голом отметился новичок Фелипе Коутиньо.

    Говоря о выездной статистике «Виллы», стоит отметить, что она ни разу не играла вничью на чужом поле в этом сезоне чемпионата Англии.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры равно оценивают шансы команд на победу — 2.80 на «Эвертон» и 2.70 на «Астон Виллу». На ничью можно поставить с коэффициентом 3.25.

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    Все зависит от того, как Данкан Фергюсон настроит свою команду. Однако это противостояние может набрать оборотов, поскольку Стивен Джеррард играл за «Ливерпуль» и матч против «ирисок» для него имеет огромное значение.

    Букмекеры сомневаются в результативном исходе, однако в прошлой игре «Вилла» победила 3:0, при этом последние поединки с участием команд радовали голами. Рекомендуем поставить на тотал больше 2.5 за 2.01.

    «Вилла» несмотря на поражение и ничью с МЮ смотрелась очень неплохо. Учитывая прошлый результат в очке с «синими», рассчитываем на то, что «львы» уедут с «Гудисом Парк» как минимум с ничьей.

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    «Эвертон» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 22.01.2022. Прогнозы на футбол. Возьмет ли «Вилла» очки в Ливерпуле?
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