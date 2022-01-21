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    Удержится ли «Бешикташ» в топ-3 Суперлиги?

    «Йени Малатьяспор» — «Бешикташ». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Чемпионат Турции, 21 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Йени Малатьяспор» — «Бешикташ»
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    «Бешикташ» проиграл один раз в семи последних матчах
    В рамках 23-го тура турецкой Суперлиги «Йени Малатьяспор» на своем поле сыграет против «Бешикташа». Игра состоится 21 января и начнется в 20:00 по мск. «Йени Малатьяспор» — «Бешикташ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 21 Января 2022 года
    Йени Малатьяспор
  • Турция. Суперлига
    •  Йени Малатьяспор 20:00 Бешикташ Бешикташ
  • Стамбул
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    «Йени Малатьяспор»

    После 21 тура «Йени Малатьяспор» замыкает турнирную таблицу турецкой Суперлиги, имея на своем счету 15 очков и отстает от безопасной строки на шесть баллов.

    Последний раз в первенстве «абрикосовые» смогли победить в чемпионате еще в середине октября, обыграв тогда на своей арене «Алтай» 2:1, который также ведет борьбу за сохранение прописки в элите.

    После этого коллектив выдал 11-матчевую безвыигрышную серию, где трижды сыграл вничью и восемь раз уступал. Три из этих фиаско пришлись на предыдущие три игровых дня — 0:2 от «Фенербахче», 0:1 от «Трабзонспора» и 1:2 от «Гезтепе».

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    С учетом поражения от «Бандирмаспора» (2:3) в Кубке Турции серия поражений коллектива достигла четырех поединков.

    «Бешикташ»

    «Бешикташ» не лучшим образом выступает в текущем сезоне. Команда не смогла набрать ни одного очка на групповом этапе Лиги чемпионов, а в чемпионате Турции идет третьей без шансов на титул.

    «Черные орлы» за 22 проведенных поединков первенства страны смогли победить только в 10 из них. Еще пять встреч они свели мировыми исходами и семь раз уходили с поля ни с чем.

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    • Правда, в отрезке последних семи игр Суперлиги стамбульцы проиграли лишь раз, уступив на выезде «Коньяспору» 0:1, идущим сейчас вторым.

    Также два матча они свели вничью и четырежды победили. Одна из викторий была на днях в гостях над «Фатихом Карагюмрюком» 1:0, благодаря чему по забитым мячам опережают четвертый «Хатайспор».

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,75.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,33, тогда как ничья — в 3,70.

    Наши прогноз и ставка — «Бешикташ» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,10.

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    «Йени Малатьяспор» — «Бешикташ»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 21.01.2022. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Бешикташ» в топ-3 Суперлиги?
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