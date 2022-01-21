В рамках 23-го тура турецкой Суперлиги «Йени Малатьяспор» на своем поле сыграет против «Бешикташа». Игра состоится 21 января и начнется в 20:00 по мск. «Йени Малатьяспор» — «Бешикташ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Йени Малатьяспор»

После 21 тура «Йени Малатьяспор» замыкает турнирную таблицу турецкой Суперлиги, имея на своем счету 15 очков и отстает от безопасной строки на шесть баллов.

Последний раз в первенстве «абрикосовые» смогли победить в чемпионате еще в середине октября, обыграв тогда на своей арене «Алтай» 2:1, который также ведет борьбу за сохранение прописки в элите.

После этого коллектив выдал 11-матчевую безвыигрышную серию, где трижды сыграл вничью и восемь раз уступал. Три из этих фиаско пришлись на предыдущие три игровых дня — 0:2 от «Фенербахче», 0:1 от «Трабзонспора» и 1:2 от «Гезтепе».

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С учетом поражения от «Бандирмаспора» (2:3) в Кубке Турции серия поражений коллектива достигла четырех поединков.

«Бешикташ»

«Бешикташ» не лучшим образом выступает в текущем сезоне. Команда не смогла набрать ни одного очка на групповом этапе Лиги чемпионов, а в чемпионате Турции идет третьей без шансов на титул.

«Черные орлы» за 22 проведенных поединков первенства страны смогли победить только в 10 из них. Еще пять встреч они свели мировыми исходами и семь раз уходили с поля ни с чем.

Правда, в отрезке последних семи игр Суперлиги стамбульцы проиграли лишь раз, уступив на выезде «Коньяспору» 0:1, идущим сейчас вторым.

Также два матча они свели вничью и четырежды победили. Одна из викторий была на днях в гостях над «Фатихом Карагюмрюком» 1:0, благодаря чему по забитым мячам опережают четвертый «Хатайспор».

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,75.

Успех хозяев поля оценивается в 4,33, тогда как ничья — в 3,70.

Наши прогноз и ставка — «Бешикташ» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,10.