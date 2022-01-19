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    «Атлетико» вылетит из Кубка Испании?

    «Реал Сосьедад» — «Атлетико». Прогноз (к. 2.09) и ставки н Кубок Испании 19 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Реал Сосьедад» — «Атлетико»
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    Диего Симеоне
    «Реал Сосьедад» сыграет на своем поле против мадридского «Атлетико» в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Матч пройдет 19 января в Сан-Себастьяне, начало — в 23:00 мск. «Реал Сосьедад» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» в первых раундах Кубка Испании без особых проблем обыграл команды из низших дивизионов.

    А вот в 1/16 финала у басков было сложное противостояние с «Леганесом». Во втором тайме соперник отыгрался со счета 0:2, но благодаря усилиям Микеля Оярсабаля «Сосьедад» все-таки вырвал победу.

    В январе «Реал Сосьедад» провел три матча и пока ни разу не проигрывал. В рамках Ла Лиги клуб из Сан-Себастьяна сыграл вничью с «Алавесом» и одержал победу над «Сельтой» (1:0).

    «Реал Сосьедад» одержал только четыре победы в десяти предыдущих матчах на своем поле.

    «Атлетико»

    «Атлетико» тем временем на прошлой неделе играл в Суперкубке Испании. И это стало еще одним разочарованием для «матрасников».

    Команда Диего Симеоне проиграла в полуфинале «Атлетику» из Бильбао. В этом сезоне «Атлетико» чересчур уязвим.

    В Кубке Испании «Атлетико» в предыдущем раунде разгромил «Райо Махадаонда» (5:0).

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    Между тем, в шести предыдущих матчах Ла Лиги «Атлетико» потерпел четыре поражения и одержал только одну победу.

    Прогноз и ставка

    На «Реал Сосьедад» в этом матче можно поставить за 2.99, ничью букмекеры предлагают за 3.36, а победу «Атлетико» — за 2.70.

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    Скорее всего, у «Атлетико» снова будут проблемы. Команда Симеоне в этом сезоне слабо играет против команд из верхней части таблицы Ла Лиги.

    Ставка — победа «Реал Сосьедада» с форой (0) за 2.09.

    Также можно рассмотреть ставку на обе забьют за 1.91.

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    «Реал Сосьедад» — «Атлетико»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 19.01.2022. Прогнозы на футбол. «Атлетико» вылетит из Кубка Испании?
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