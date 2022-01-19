«Ганновер-96» сыграет на своем поле с «Боруссией» М в рамках 1/8 финала Кубка Германии. Матч пройдет 19 января, начало — в 20:30 мск. «Ганновер-96» — «Боруссия» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ганновер-96»

«Ганновер-96» еще не так давно играл в Бундеслиге, но сейчас выступает во втором по рангу дивизионе. Причем команда находится лишь на 12 месте.

Правда, плотность в турнирной таблице высокая, и пару удачных матчей может поднять команду в район середины. Вот только сейчас куда ближе 16 место — буквально в шести очках.

В предыдущем туре «Ганновер-96» добыл три балла. На выезде минимально была обыграна «Ганза».

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Против гладбахцев «Ганновер-96» в последние годы играет крайне неудачно. Пять последних очных поединков завершились поражениями.

«Боруссия» М

Нынешний сезон для гладбахцев складывается не лучшим образом. Лишь 12 место в чемпионате вместо борьбы за зону Лиги чемпионов — вот такой контраст желаемого и действительного.

С атакой у команды откровенно не ладится: забито всего 25 мячей в 19 матчах. Причем 7 их них записал в свой актив номинальный хавбек Йонас Хофманн.

К слову, в минувшем туре «Боруссия» М вновь проиграла. На сей раз дома команда не устояла перед «Байером» (1:2).

Разумеется, в Кубке Германии гладбахцы намерены подняться как можно выше. Быть может, это будет шансом спасти сезон?!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» М за 1.65, на ничью за 4.20, а на «Ганновер-96» — за 4.75.

«Ганновер-96» крайне нестабилен, к тому же неудачно играет с гладбахцами.

Гости сейчас находятся в кризисе, и успех в Кубке может изменить неприятный вектор .

Гладбахцы наверняка не будут тянуть с первым голом. Наши прогноз и ставка — Победа «Боруссии» М в 1 тайме с коэффициентом 2.10.