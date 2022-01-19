«Ганновер-96»
«Ганновер-96» еще не так давно играл в Бундеслиге, но сейчас выступает во втором по рангу дивизионе. Причем команда находится лишь на 12 месте.
Правда, плотность в турнирной таблице высокая, и пару удачных матчей может поднять команду в район середины. Вот только сейчас куда ближе 16 место — буквально в шести очках.
В предыдущем туре «Ганновер-96» добыл три балла. На выезде минимально была обыграна «Ганза».
Против гладбахцев «Ганновер-96» в последние годы играет крайне неудачно. Пять последних очных поединков завершились поражениями.
«Боруссия» М
Нынешний сезон для гладбахцев складывается не лучшим образом. Лишь 12 место в чемпионате вместо борьбы за зону Лиги чемпионов — вот такой контраст желаемого и действительного.
С атакой у команды откровенно не ладится: забито всего 25 мячей в 19 матчах. Причем 7 их них записал в свой актив номинальный хавбек Йонас Хофманн.
К слову, в минувшем туре «Боруссия» М вновь проиграла. На сей раз дома команда не устояла перед «Байером» (1:2).
Разумеется, в Кубке Германии гладбахцы намерены подняться как можно выше. Быть может, это будет шансом спасти сезон?!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» М за 1.65, на ничью за 4.20, а на «Ганновер-96» — за 4.75.
«Ганновер-96» крайне нестабилен, к тому же неудачно играет с гладбахцами.
Гости сейчас находятся в кризисе, и
Гладбахцы наверняка не будут тянуть с первым голом. Наши прогноз и ставка — Победа «Боруссии» М в 1 тайме с коэффициентом 2.10.