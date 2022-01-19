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    Гладбахцы быстро освоятся в Ганновере?

    «Ганновер-96» — «Боруссия» М. Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Кубок Германии, 19 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ганновер-96» — «Боруссия» М
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    Брель Эмболо
    «Ганновер-96» сыграет на своем поле с «Боруссией» М в рамках 1/8 финала Кубка Германии. Матч пройдет 19 января, начало — в 20:30 мск. «Ганновер-96» — «Боруссия» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 19 Января 2022 года
    Ганновер-96
  • Ганновер
    •  Ганновер-96 20:30 Боруссия М Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
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    «Ганновер-96»

    «Ганновер-96» еще не так давно играл в Бундеслиге, но сейчас выступает во втором по рангу дивизионе. Причем команда находится лишь на 12 месте.

    Правда, плотность в турнирной таблице высокая, и пару удачных матчей может поднять команду в район середины. Вот только сейчас куда ближе 16 место — буквально в шести очках.

    В предыдущем туре «Ганновер-96» добыл три балла. На выезде минимально была обыграна «Ганза».

    Все прогнозы на футбол

    Против гладбахцев «Ганновер-96» в последние годы играет крайне неудачно. Пять последних очных поединков завершились поражениями.

    «Боруссия» М

    Нынешний сезон для гладбахцев складывается не лучшим образом. Лишь 12 место в чемпионате вместо борьбы за зону Лиги чемпионов — вот такой контраст желаемого и действительного.

    С атакой у команды откровенно не ладится: забито всего 25 мячей в 19 матчах. Причем 7 их них записал в свой актив номинальный хавбек Йонас Хофманн.

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    • К слову, в минувшем туре «Боруссия» М вновь проиграла. На сей раз дома команда не устояла перед «Байером» (1:2).

    Разумеется, в Кубке Германии гладбахцы намерены подняться как можно выше. Быть может, это будет шансом спасти сезон?!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» М за 1.65, на ничью за 4.20, а на «Ганновер-96» — за 4.75.

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    «Ганновер-96» крайне нестабилен, к тому же неудачно играет с гладбахцами.

    Гости сейчас находятся в кризисе, и успех в Кубке может изменить неприятный вектор.

    Гладбахцы наверняка не будут тянуть с первым голом. Наши прогноз и ставка — Победа «Боруссии» М в 1 тайме с коэффициентом 2.10.

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    «Ганновер-96» — «Боруссия» М: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 19.01.2022. Прогнозы на футбол. Гладбахцы быстро освоятся в Ганновере?
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