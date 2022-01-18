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    Гана уверенно обыграет островитян?

    Гана — Коморские острова. Прогноз, ставка (к. 2.06) на футбол, Кубок африканских наций, 18 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Гана — Коморские острова
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    Идриссу Баба
    Гана сыграет на своем поле с Коморскими островами в рамках 3-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 18 января, начало — в 22:00 мск. Гана — Коморские острова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Африки-2021. Группа C 18 Января 2022 года
    Гана
  • Аккра
    •  Гана 22:00 Коморы Коморы
  • Кубок Африки-2021. Группа C
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    Гана

    Эта команда на Кубке африканских наций провалилась. Поражение от Марокко и ничья с Габоном не оставляют команде ничего другого, кроме как крупно обыгрывать Коморские острова и выйти в плей-офф с 3 места.

    Впрочем, Гана смотрится далеко не лучшим образом. Усилий одного Андре Айю не хватает, а кроме опытного форварда, похоже, больше некому взять на себя игру.

    В предыдущем туре сборная Ганы просто обязана была обыгрывать Габон. Однако пропустив в концовке, ганцы упустили верную викторию (1:1).

    Прогнозы на Кубок Африки

    Матчи с Коморские острова для Ганы проходят с переменным успехом. Из двух матчей ганцы один раз победили и один сыграли вничью.

    Коморские острова

    Сборная Коморских островов изначально считалась андердогом группы. Коморцы не забили ни разу, пропустив в свои ворота трижды.

    Парадокс, но математические шансы на плей-офф еще имеются. Коморцам нужно крупно обыгрывать Гану, что, впрочем, из области фантастики.

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    • За коморцев может сыграть недооценка со стороны соперника. К тому же, даже минимальной победы теоретически может хватить, если хотя бы в двух других группах команды, занявшие третьи места, наберут меньше очков.

    До Кубка африканских наций Коморские острова выиграли три матча к ряду. Так что какой-никакой атакующий потенциал у команды имеется.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Гану за 1.30, на ничью за 4.90, а на Коморские острова — за 12.00.

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    Гана на голову превосходит соперника в классе.

    Коморские острова в двух матчах турнира пропустили три мяча.

    Гана наверняка максимально активно сыграет в атаке. Наши прогноз и ставка — Фора Ганы -1.5 с коэффициентом 2.06.

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    Гана — Коморские острова: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 18.01.2022. Прогнозы на футбол. Гана уверенно обыграет островитян?
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