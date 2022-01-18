Гана сыграет на своем поле с Коморскими островами в рамках 3-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 18 января, начало — в 22:00 мск. Гана — Коморские острова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гана

Эта команда на Кубке африканских наций провалилась. Поражение от Марокко и ничья с Габоном не оставляют команде ничего другого, кроме как крупно обыгрывать Коморские острова и выйти в плей-офф с 3 места.

Впрочем, Гана смотрится далеко не лучшим образом. Усилий одного Андре Айю не хватает, а кроме опытного форварда, похоже, больше некому взять на себя игру.

В предыдущем туре сборная Ганы просто обязана была обыгрывать Габон. Однако пропустив в концовке, ганцы упустили верную викторию (1:1).

Прогнозы на Кубок Африки

Матчи с Коморские острова для Ганы проходят с переменным успехом. Из двух матчей ганцы один раз победили и один сыграли вничью.

Коморские острова

Сборная Коморских островов изначально считалась андердогом группы. Коморцы не забили ни разу, пропустив в свои ворота трижды.

Парадокс, но математические шансы на плей-офф еще имеются. Коморцам нужно крупно обыгрывать Гану, что, впрочем, из области фантастики.

За коморцев может сыграть недооценка со стороны соперника. К тому же, даже минимальной победы теоретически может хватить, если хотя бы в двух других группах команды, занявшие третьи места, наберут меньше очков.

До Кубка африканских наций Коморские острова выиграли три матча к ряду. Так что какой-никакой атакующий потенциал у команды имеется.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Гану за 1.30, на ничью за 4.90, а на Коморские острова — за 12.00.

Гана на голову превосходит соперника в классе .

Коморские острова в двух матчах турнира пропустили три мяча.

Гана наверняка максимально активно сыграет в атаке. Наши прогноз и ставка — Фора Ганы -1.5 с коэффициентом 2.06.