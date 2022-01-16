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    Ивуарийцы покажут класс?

    Кот-д’Ивуар — Сьерра-Леоне. Прогноз, ставка (к. 2.19) на футбол, Кубок африканских наций, 16 января 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Африки-2021 Прогнозы на сборную Кот-д`Ивуара Календарь Кубка Африки
    Прогноз и ставки на Кот-д’Ивуар — Сьерра-Леоне
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    Франк Кесси
    Кот-д’Ивуар сыграет на своем поле со Сьерра-Леоне в рамках 2-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 16 января, начало — в 19:00 мск. Кот-д’Ивуар — Сьерра-Леоне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Африки-2021. Группа E 16 Января 2022 года
    Кот-д Ивуар
  • Кубок Африки-2021. Группа E
    •  Кот-д Ивуар 19:00 Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне
  • Фритаун
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    Кот-д’Ивуар

    Эта команда стартовала на Кубке африканских наций с виктории. Правда, победа над Экваториальной Гвинеей получилась минимальной.

    И по составу, и по уровню игры Кот-д’Ивуар — один из фаворитов турнира. Так что стартовый минимум можно объяснить раскачкой.

    Имея в своем распоряжении такого форварда, как Себастьен Аллер, можно рассчитывать на серьезный результат. Плюс важно не допустить шапкозакидательских настроений.

    Прогнозы на Кубок Африки

    Матчи со Сьерра-Леоне у ивуарийцев складываются удачно. Правда, два последних очных поединка завершились ничьими.

    Сьерра-Леоне

    Сборная Сьерра-Леоне также стартовала с ничьей. Причем этот зачетный балл был добыт в матче с сильными алжирцами (0:0).

    Сьерралеонцы вполне способны побороться за выход из группы. Как минимум, третье место команда не должна упустить.

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    • Нет сомнений, что сьерралеонцы изберут на этот матч тактику игры вторым номером. Тем паче, она оправдала себя в первом туре.

    Сьерра-Леоне, конечно, выглядит слабее ивуарийцев. Однако команда вряд ли за здорово живешь отдаст очки авторитетному сопернику.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Кот-д’Ивуар за 1.33, на ничью за 4.54, а на Сьерра-Леоне — за 12.00.

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    Ивуарийцы наверняка будут атаковать с первых минут встречи.

    Сборная Сьерра-Леоне будет обороняться большими силами.

    Ивуарийцы выглядят на голову сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Фора Кот-д’Ивуара -1.5 с коэффициентом 2.19.

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    Кот-д’Ивуар — Сьерра-Леоне: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 16.01.2022. Прогнозы на футбол. Ивуарийцы покажут класс?
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