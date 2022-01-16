Кот-д’Ивуар сыграет на своем поле со Сьерра-Леоне в рамках 2-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 16 января, начало — в 19:00 мск. Кот-д’Ивуар — Сьерра-Леоне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кот-д’Ивуар

Эта команда стартовала на Кубке африканских наций с виктории. Правда, победа над Экваториальной Гвинеей получилась минимальной.

И по составу, и по уровню игры Кот-д’Ивуар — один из фаворитов турнира. Так что стартовый минимум можно объяснить раскачкой.

Имея в своем распоряжении такого форварда, как Себастьен Аллер, можно рассчитывать на серьезный результат. Плюс важно не допустить шапкозакидательских настроений.

Прогнозы на Кубок Африки

Матчи со Сьерра-Леоне у ивуарийцев складываются удачно. Правда, два последних очных поединка завершились ничьими.

Сьерра-Леоне

Сборная Сьерра-Леоне также стартовала с ничьей. Причем этот зачетный балл был добыт в матче с сильными алжирцами (0:0).

Сьерралеонцы вполне способны побороться за выход из группы. Как минимум, третье место команда не должна упустить.

Нет сомнений, что сьерралеонцы изберут на этот матч тактику игры вторым номером. Тем паче, она оправдала себя в первом туре.

Сьерра-Леоне, конечно, выглядит слабее ивуарийцев. Однако команда вряд ли за здорово живешь отдаст очки авторитетному сопернику.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Кот-д’Ивуар за 1.33, на ничью за 4.54, а на Сьерра-Леоне — за 12.00.

Ивуарийцы наверняка будут атаковать с первых минут встречи .

Сборная Сьерра-Леоне будет обороняться большими силами.

Ивуарийцы выглядят на голову сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Фора Кот-д’Ивуара -1.5 с коэффициентом 2.19.