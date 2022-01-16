«Атлетико Балеарес» на своем поле сыграет против «Валенсии» в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Поединок состоится 16 января и начнется в 14:00 по мск. «Атлетико Балеарес» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико Балеарес»

«Атлетико Балеарес» — представитель третьего испанского дивизиона. И там в одной из групп он ведет борьбу за повышение в классе, находясь на данный момент в зоне плей-офф.

В Кубке Испании «балеарцы» выступают просто превосходно. Однако стартовали они не особо хорошо, пройдя только по пенальти коллектив из четвертого дивизиона, играя на выезде.

В последующих же двух этапах островитяне убрали со своего пути коллективы из элиты. Сперва они не оставили камня на камне от «Хетафе», отправив в его ворота пять безответных мячей.

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А на предыдущей стадии «Атлетико» выбил «Сельту» из Виго, одолев ее в родных стенах со счетом 2:1.

«Валенсия»

«Валенсия» выступает в элите испанского футбола, где сейчас идет на десятом месте в турнирке, но от еврокубковой зоны отстает на четыре балла.

В своей последней своей сыгранной встрече «летучие мыши» в рамках Примеры уступили в Мадриде «Реалу» со счетом 1:4. Это фиаско стало для них вторым подряд в чемпионате.

Перед этим левантийцы смогли победить в шести поединках а также три встречи они свели вничью. Но в этот период они только в трех случаях смогли сохранить свои ворота на замке.

«Валенсия» также преодолела в этом Кубке Испании уже три раунда. Если на первом этапе она не знала проблем, то в 1/32 финала только в овертайме сломила сопротивление «Арентейро» (3:1 ОТ) из четвертой лиги, а на прошлой стадии прошла «Картахену» (2:1) из Сегунды.

Прогноз и ставка на «Атлетико Балеарес» — «Валенсия»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Валенсии» — 1.70, победа «Атлетико Балеарес» — 4.76, ничья — 4.04.

Проход: «Валенсии» — 1.53; «Атлетико Балеарес» — 2.39.

Так как «Валенсия» не особа удачно в Примере, то к Кубку она отнесется по серьезному и приложит максимум усилий для выхода в следующий раунд, остановив сенсационных балеарцев.