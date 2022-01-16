ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рахим Стерлинг и Бернарду СилваАПЛ. «Ман Сити» принимает «Челси», «Тоттенхэм» сыграет с «Арсеналом» Рюдигер принес победу «Челси»«Челси» громко прихлопнул надежды «Тоттенхэма» на трофей Даниэль ФаркеФарке способен начать новую эру в «Краснодаре»
  • 23:11
    • Фигурист Кондратюк стал победителем чемпионата Европы в Таллине
  • 00:28
    • Дортмундская «Боруссия» разгромила «Фрайбург», забив 5 мячей
  • 23:33
    • «Зенит» интересуется нападающим сборной Польши
  • 22:48
    • Президент Сербии: Мы будем бороться за Джоковича
  • 20:35
    • Гвардиола во второй раз подряд признан тренером месяца в АПЛ
    Все новости спорта

    «Летучие мыши» остановят сенсационных балеарцев

    «Атлетико Балеарес» — «Валенсия». Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, Кубок Испании, 16 января 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Испании Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Валенсию
    Прогноз и ставки на «Атлетико Балеарес» — «Валенсия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Денис Черышев
    «Атлетико Балеарес» на своем поле сыграет против «Валенсии» в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Поединок состоится 16 января и начнется в 14:00 по мск. «Атлетико Балеарес» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 16 Января 2022 года
    Атлетико Балеарес
  • Испания. Кубок Дель Рей
    •  Атлетико Балеарес 14:00 Валенсия Валенсия
  • Валенсия
    •

    «Атлетико Балеарес»

    «Атлетико Балеарес» — представитель третьего испанского дивизиона. И там в одной из групп он ведет борьбу за повышение в классе, находясь на данный момент в зоне плей-офф.

    В Кубке Испании «балеарцы» выступают просто превосходно. Однако стартовали они не особо хорошо, пройдя только по пенальти коллектив из четвертого дивизиона, играя на выезде.

    В последующих же двух этапах островитяне убрали со своего пути коллективы из элиты. Сперва они не оставили камня на камне от «Хетафе», отправив в его ворота пять безответных мячей.

    Все прогнозы на футбол

    А на предыдущей стадии «Атлетико» выбил «Сельту» из Виго, одолев ее в родных стенах со счетом 2:1.

    «Валенсия»

    «Валенсия» выступает в элите испанского футбола, где сейчас идет на десятом месте в турнирке, но от еврокубковой зоны отстает на четыре балла.

    В своей последней своей сыгранной встрече «летучие мыши» в рамках Примеры уступили в Мадриде «Реалу» со счетом 1:4. Это фиаско стало для них вторым подряд в чемпионате.

  • «Барселона» возрождается, но «Реал» пока еще сильнее
  • Мадридцы победили каталонцев в полуфинальном матче Суперкубка Испании
  • 13/01/2022

    • Перед этим левантийцы смогли победить в шести поединках а также три встречи они свели вничью. Но в этот период они только в трех случаях смогли сохранить свои ворота на замке.

    «Валенсия» также преодолела в этом Кубке Испании уже три раунда. Если на первом этапе она не знала проблем, то в 1/32 финала только в овертайме сломила сопротивление «Арентейро» (3:1 ОТ) из четвертой лиги, а на прошлой стадии прошла «Картахену» (2:1) из Сегунды.

    Прогноз и ставка на «Атлетико Балеарес» — «Валенсия»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Валенсии» — 1.70, победа «Атлетико Балеарес» — 4.76, ничья — 4.04.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Проход: «Валенсии» — 1.53; «Атлетико Балеарес» — 2.39.

    Так как «Валенсия» не особа удачно в Примере, то к Кубку она отнесется по серьезному и приложит максимум усилий для выхода в следующий раунд, остановив сенсационных балеарцев.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Филадельфия — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Флорида — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Миннесота — Анахайм
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Колорадо — Аризона
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Крейчикова — Бадоса
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Карацев — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Кардифф — Блэкберн Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сампдория — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кёльн — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Штутгарт — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Атлетико Балеарес» — «Валенсия»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 16.01.2022. Прогнозы на футбол. «Летучие мыши» остановят сенсационных балеарцев
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры