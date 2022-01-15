15 января в Берлине на стадионе «Ан дер Альтен Форстерай» местный клуб «Унион» сыграет против «Хоффенхайма» в 19-м туре первой Бунделиги. Встреча начнется в 17:30 по мск. «Унион» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Унион»

«Унион» на текущий момент в турнирной таблице Бундеслиги делит шестое еврокубковое место с «Кельном», набрав 28 очков. От четвертой строки отставание составляет два пункта.

Берлинцы проиграли только раз в последних пять встречах в рамках чемпионата страны. Еще в этот период они две игры завершили миром и столько же раз уходили с поля победителями.

Минувший год «железные» заканчивали минимальной выездной викторией над «Бохумом» 1:0, а в первой встрече 2022 года они расписали ничью с «Байером» 2:2 в Леверкузене.

Календарь и таблица Бундеслиги

В родных пенатах «Унион» заработал 18 очков из 28. Коллектив выиграл пять встреч, три поединка он завершил мировыми исходами и только раз проиграл.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» разместился на третьей строке в турнирной таблице, имея на своем счету 31 балл. Первым двум командам он проигрывает много, а вот конкуренты отстают совсем незначительно.

Последний раз «деревенские» проигрывали в чемпионате более двух месяцев тому назад, уступив тогда на выезде «Бохуму» со счетом 0:2. После этого они добились четыре виктории подряд.

Затем они завершили две игры мировыми исходами, поочередно поделив очки с «Байером» 2:2 в гостях и на своем поле с глабахской «Боруссией» 1:1. Новый же год команда начала домашней победой над «Аугсбургом» 3:1.

Только 11 из 31 балла «Хоффенхайм» заработал на выезде. Коллектив трижды победил, дважды играл вничью и в четырех встречах терпел фиаско.

Между собой эти клубы провели пять очных встреч. Дважды сильнее был «Хоффенхайм», раз выиграл «Унион» и дважды состоялась мировая, одна из которых была в первом круге этого первенства — 2:2.

Прогноз и ставка на «Унион» — «Хоффенхайм»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Хоффенхайма» предлагают — 2.58.

На викторию «Униона» дают — 2.88, ничья оценена — в 3.44.

В родных стенах «Унион» неуступчив, но не особо результативен. И исходя из данной статистики в этой игре рекомендуем поставить на такой исход — 1Х + ТМ 3,5.