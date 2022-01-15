«Астон Вилла»
«Астон Вилла» находится на 14-й строчке в таблице АПЛ после 19-ти сыгранных матчей, в которых набрала очка.
Ранее на этой неделе «Астон Вилла» проиграла «МЮ» в рамках Кубка Англии, после чего ее серия поражений достигла трех матчей.
Коэффициенты матча Астон Вилла — Манчестер Юнайтед
В начале января команда Стивена Джеррарда уступила «Брентфорду», а декабрь завершила поражением от «Челси». Но надо сказать, что по игре «Астон Вилла» выглядела не так уж и плохо.
«Астон Вилла» забивала хотя бы один мяч во всех домашних матчах текущего чемпионата Англии.
Скорее всего, в ближайшем матче в составе «Астон Виллы» дебютирует арендованный у «Барселоны» Филиппе Коутиньо.
«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» тем временем занимает седьмое место, набрав в 19-ти матчах 31 очко. Отставание от «Манчестер Сити», который лидирует, составляет уже 22 очка.
В девяти матчах после увольнения Оле-Гуннара Сульшера «МЮ» потерпел лишь одно поражение, но игра команды по-прежнему все равно не впечатляет.
Под руководством Ральфа Рангника «красные дьяволы» выглядят пока чересчур бледно, несмотря на то, что в большинстве случаев их соперниками были команды из нижней части таблицы.
«МЮ» выиграл только в двух из шести предыдущих матчей на выезде.
Прогноз и ставка
На «Астон Виллу» в этом матче можно поставить за 2.94, ничью букмекеры предлагают за 3.62, а победу «МЮ» — за 2.45.
«Астон Вилле» очень не повезло в недавнем матче с «МЮ». Команда Джеррарда играла значительно лучше, но так и не смогла реализовать хотя бы один из своих моментов.
Но на своем поле «Астон Вилла», скорее всего, дожмет оборону «МЮ», которая продолжает допускать ошибки.
Ставка — победа «Астон Виллы» с форой (0) за 2.16.
Также можно рассмотреть ставку на тотал «Астон Виллы» больше 1,5 за 2.53.