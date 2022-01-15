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    «Астон Вилла» возьмет реванш у «МЮ»?

    «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз, ставка (к. 2.16) на футбол, чемпионат Англии, 15 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»
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    «МЮ» выиграл только в двух из шести предыдущих матчей на выезде
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде против «Астон Виллы» в рамках 22-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 15 января в Бирмингеме, начало — в 20:30 мск. «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Января 2022 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 20:30 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» находится на 14-й строчке в таблице АПЛ после 19-ти сыгранных матчей, в которых набрала очка.

    Ранее на этой неделе «Астон Вилла» проиграла «МЮ» в рамках Кубка Англии, после чего ее серия поражений достигла трех матчей.

    Коэффициенты матча Астон Вилла — Манчестер Юнайтед

  • 1
  • 2.90
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.40
  • Ставка
    •

    В начале января команда Стивена Джеррарда уступила «Брентфорду», а декабрь завершила поражением от «Челси». Но надо сказать, что по игре «Астон Вилла» выглядела не так уж и плохо.

    «Астон Вилла» забивала хотя бы один мяч во всех домашних матчах текущего чемпионата Англии.

    Все прогнозы на АПЛ

    Скорее всего, в ближайшем матче в составе «Астон Виллы» дебютирует арендованный у «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» тем временем занимает седьмое место, набрав в 19-ти матчах 31 очко. Отставание от «Манчестер Сити», который лидирует, составляет уже 22 очка.

    В девяти матчах после увольнения Оле-Гуннара Сульшера «МЮ» потерпел лишь одно поражение, но игра команды по-прежнему все равно не впечатляет.

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    • Под руководством Ральфа Рангника «красные дьяволы» выглядят пока чересчур бледно, несмотря на то, что в большинстве случаев их соперниками были команды из нижней части таблицы.

    «МЮ» выиграл только в двух из шести предыдущих матчей на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Астон Виллу» в этом матче можно поставить за 2.94, ничью букмекеры предлагают за 3.62, а победу «МЮ» — за 2.45.

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    «Астон Вилле» очень не повезло в недавнем матче с «МЮ». Команда Джеррарда играла значительно лучше, но так и не смогла реализовать хотя бы один из своих моментов.

    Но на своем поле «Астон Вилла», скорее всего, дожмет оборону «МЮ», которая продолжает допускать ошибки.

    Ставка — победа «Астон Виллы» с форой (0) за 2.16.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Астон Виллы» больше 1,5 за 2.53.

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    «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 15.01.2022. Прогнозы на футбол. «Астон Вилла» возьмет реванш у «МЮ»?
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