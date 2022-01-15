«Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде против «Астон Виллы» в рамках 22-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 15 января в Бирмингеме, начало — в 20:30 мск. «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» находится на 14-й строчке в таблице АПЛ после 19-ти сыгранных матчей, в которых набрала очка.

Ранее на этой неделе «Астон Вилла» проиграла «МЮ» в рамках Кубка Англии, после чего ее серия поражений достигла трех матчей.

Коэффициенты матча Астон Вилла — Манчестер Юнайтед 1 2.90 X 3.50 2 2.40 Ставка

В начале января команда Стивена Джеррарда уступила «Брентфорду», а декабрь завершила поражением от «Челси». Но надо сказать, что по игре «Астон Вилла» выглядела не так уж и плохо.

«Астон Вилла» забивала хотя бы один мяч во всех домашних матчах текущего чемпионата Англии.

Все прогнозы на АПЛ

Скорее всего, в ближайшем матче в составе «Астон Виллы» дебютирует арендованный у «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» тем временем занимает седьмое место, набрав в 19-ти матчах 31 очко. Отставание от «Манчестер Сити», который лидирует, составляет уже 22 очка.

В девяти матчах после увольнения Оле-Гуннара Сульшера «МЮ» потерпел лишь одно поражение, но игра команды по-прежнему все равно не впечатляет.

Под руководством Ральфа Рангника «красные дьяволы» выглядят пока чересчур бледно, несмотря на то, что в большинстве случаев их соперниками были команды из нижней части таблицы.

«МЮ» выиграл только в двух из шести предыдущих матчей на выезде.

Прогноз и ставка

На «Астон Виллу» в этом матче можно поставить за 2.94, ничью букмекеры предлагают за 3.62, а победу «МЮ» — за 2.45.

«Астон Вилле» очень не повезло в недавнем матче с «МЮ». Команда Джеррарда играла значительно лучше, но так и не смогла реализовать хотя бы один из своих моментов.

Но на своем поле «Астон Вилла», скорее всего, дожмет оборону «МЮ», которая продолжает допускать ошибки.

Ставка — победа «Астон Виллы» с форой (0) за 2.16.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Астон Виллы» больше 1,5 за 2.53.