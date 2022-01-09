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    «Арсенал» обыграет «Ноттингем Форест» с крупным счетом?

    «Ноттингем Форест» — «Арсенал». Прогноз (к. 2.79) и ставки на футбол, Кубок Англии, 9 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ноттингем Форест» — «Арсенал»
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    «Арсенал» забил 20 мячей в шести предыдущих матчах
    Лондонский «Арсенал» сыграет на выезде против Ноттингем Форест« в рамках третьего раунда Кубка Англии. Матч пройдет 9 января, начало — в 20:15 мск. «Ноттингем Форест» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 09 Января 2022 года
    Ноттингем Форест
  • Англия. Чемпионшип
    •  Ноттингем Форест 20:10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч Ноттингем Форест — Арсенал Лондон

  • 1
  • 5.60
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 1.63
  • Ставка!
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    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» занимает девятое место в турнирной таблице Чемпионшипа после 25-ти сыгранных матчей, в которых набрал 34 очка.

    Судя по всему, в текущем сезоне легендарный клуб снова не готов к борьбе за выход в английскую Премьер-лигу.

    Минувший год «Ноттингем Форест» завершил двумя поражениями — от «Мидлсбро» и «Хаддерсфилда». Но зато перед этим у команды была серия из девяти матчей без поражений (четыре победы и пять ничьих).

    «Ноттингем Форест» потерпел лишь три поражения в десяти предыдущих матчах на своем поле.

    «Арсенал»

    «Арсенал» начал новый год с сумашедшего матча против «Манчестер Сити». «Канониры» уступили, но, наверное, многие согласятся, что так хорошо они давно не играли.

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    • До удаление Габриэла «Арсенал» в какие-то моменты просто «возил» лучшую команду Англии.

    Это стало лишь подтверждением того, что «Арсенал» не просто так выиграл перед этим пять матчей подряд и забил 19 (!) мячей.

    Все прогнозы на футбол

    «Арсенал» в двух предыдущих матчах на выезде разгромил «Лидс» и «Норвич». Первые получили от команды Микеля Артеты четыре гола, а вторые — пять.

    Прогноз и ставка

    На «Ноттингем Форест» в этом матче можно поставить за 5.10, ничью букмекеры предлагают за 4.05, а победу «Арсенала» — за 1.65.

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    «Ноттингем Форест» наверняка может упереться на своем поле, но «Арсенал» сейчас чересчу хорош. Вряд ли хозяева в состоянии остановить несущихся на всех порах «канониров».

    Ставка — победа «Арсенала» с форой (-1,5) за 2.79.

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    «Ноттингем Форест» — «Арсенал»: прогноз, ставка (2.79), статистика, коэффициенты матча 09.01.2022. Прогнозы на футбол. «Арсенал» обыграет «Ноттингем Форест» с крупным счетом?
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