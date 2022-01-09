Лондонский «Арсенал» сыграет на выезде против Ноттингем Форест« в рамках третьего раунда Кубка Англии. Матч пройдет 9 января, начало — в 20:15 мск. «Ноттингем Форест» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» занимает девятое место в турнирной таблице Чемпионшипа после 25-ти сыгранных матчей, в которых набрал 34 очка.

Судя по всему, в текущем сезоне легендарный клуб снова не готов к борьбе за выход в английскую Премьер-лигу.

Минувший год «Ноттингем Форест» завершил двумя поражениями — от «Мидлсбро» и «Хаддерсфилда». Но зато перед этим у команды была серия из девяти матчей без поражений (четыре победы и пять ничьих).

«Ноттингем Форест» потерпел лишь три поражения в десяти предыдущих матчах на своем поле.

«Арсенал»

«Арсенал» начал новый год с сумашедшего матча против «Манчестер Сити». «Канониры» уступили, но, наверное, многие согласятся, что так хорошо они давно не играли.

До удаление Габриэла «Арсенал» в какие-то моменты просто «возил» лучшую команду Англии.

Это стало лишь подтверждением того, что «Арсенал» не просто так выиграл перед этим пять матчей подряд и забил 19 (!) мячей.

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«Арсенал» в двух предыдущих матчах на выезде разгромил «Лидс» и «Норвич». Первые получили от команды Микеля Артеты четыре гола, а вторые — пять.

Прогноз и ставка

На «Ноттингем Форест» в этом матче можно поставить за 5.10, ничью букмекеры предлагают за 4.05, а победу «Арсенала» — за 1.65.

«Ноттингем Форест» наверняка может упереться на своем поле, но «Арсенал» сейчас чересчу хорош. Вряд ли хозяева в состоянии остановить несущихся на всех порах «канониров».

Ставка — победа «Арсенала» с форой (-1,5) за 2.79.