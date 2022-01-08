«Бохэм Вуд»
«Бохэм Вуд» нынешний сезон проводит в Национальной лиге, то есть на самом дне английского футбола. При этом команда борется за повышение в классе.
Нынешнее 4 место выглядит в этом плане весьма перспективным. Правда, прямое повышение в классе дает лишь первая позиция, отставание от которой составляет 4 пункта.
В минувшем туре «Бохэм Вуд» потерял важнейшие баллы. Дома команде не удалось обыграть «Барнет» (0:0).
«Бохэм Вуд» более сконцентрирован на своих основных задачах. Так что, вполне возможно, не будет особо упорствовать в Кубке.
«Уимблдон»
Середняк Первой лиги в нынешнем сезоне не радует игрой и результатами. Команда находится совсем рядом с зоной вылета.
Правда, «Уимблдон» довольно неплохо выглядит в атаке. В 21 матче чемпионата забито 30 мячей при 35 пропущенных.
Минувший тур команда провела откровенно неудачно. Поражение от «Оксфорд Юнайтед» получилось крупным (3:0).
Неплохо команда выглядело и в прошлом раунде Кубка Англии. Победа над «Челтенхэмом» (4:3) это только подтверждает.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Уимблдон» за 2.10, на ничью за 3.45, а на «Бохэм Вуд» — за 3.50.
«Бохэм Вуд» наверняка сконцентрируется на своих задачах в чемпионате.
«Уимблдон»
Результативная атака гостей обеспечит им победу. Наши прогноз и ставка — Победа «Уимблдона» с коэффициентом 2.10.