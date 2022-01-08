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    «Уимблдон» покажет класс?

    «Бохэм Вуд» — «Уимблдон». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Кубок Англии, 8 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бохэм Вуд» — «Уимблдон»
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    Джек Рудони
    «Бохэм Вуд» сыграет на своем поле с «Уимблдоном» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Матч пройдет 8 января, начало — в 18:00 мск. «Бохэм Вуд» — «Уимблдон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бохэм Вуд»

    «Бохэм Вуд» нынешний сезон проводит в Национальной лиге, то есть на самом дне английского футбола. При этом команда борется за повышение в классе.

    Нынешнее 4 место выглядит в этом плане весьма перспективным. Правда, прямое повышение в классе дает лишь первая позиция, отставание от которой составляет 4 пункта.

    В минувшем туре «Бохэм Вуд» потерял важнейшие баллы. Дома команде не удалось обыграть «Барнет» (0:0).

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    «Бохэм Вуд» более сконцентрирован на своих основных задачах. Так что, вполне возможно, не будет особо упорствовать в Кубке.

    «Уимблдон»

    Середняк Первой лиги в нынешнем сезоне не радует игрой и результатами. Команда находится совсем рядом с зоной вылета.

    Правда, «Уимблдон» довольно неплохо выглядит в атаке. В 21 матче чемпионата забито 30 мячей при 35 пропущенных.

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    • Минувший тур команда провела откровенно неудачно. Поражение от «Оксфорд Юнайтед» получилось крупным (3:0).

    Неплохо команда выглядело и в прошлом раунде Кубка Англии. Победа над «Челтенхэмом» (4:3) это только подтверждает.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Уимблдон» за 2.10, на ничью за 3.45, а на «Бохэм Вуд» — за 3.50.

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    «Бохэм Вуд» наверняка сконцентрируется на своих задачах в чемпионате.

    «Уимблдон» неплохо выглядит в атаке.

    Результативная атака гостей обеспечит им победу. Наши прогноз и ставка — Победа «Уимблдона» с коэффициентом 2.10.

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    «Бохэм Вуд» — «Уимблдон»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 08.01.2022. Прогнозы на футбол. «Уимблдон» покажет класс?
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