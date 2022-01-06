ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сандро ШварцЛучший тренер РПЛ 2021 года. Харизматичный мотиватор, доморощенный рекордсмен и варяжский тандем Роберт ЛевандовскиЛучшие игроки-2021: Левандовски обставил Месси и Жоржиньо Екатерина КоневаЕкатерина Конева: «Не осуждаю тех, кто сменил гражданство. Это их право»
  • 23:32
    • Лукаку извинился за интервью: Сделаю все, чтобы вернуть доверие фанатов «Челси»
  • 22:16
    • Р. Ротенберг: Знаете, как Йозе Марино начинал? Был переводчиком Фергюсона
  • 19:22
    • СКА разгромил «Куньлунь» в первом матче Ротенберга
  • 18:35
    • Клебо стал победителем «Тур де Ски», Большунов занял 2-е место
  • 18:24
    • Спицов завоевал серебро в масс-старте в гору свободным стилем на «Тур де Ски»
    Все новости спорта

    Команды не расщедрятся на забитые мячи

    «Специя» — «Верона». Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, Чемпионат Италии, 6 января 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Специя Прогнозы на Верону Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Специя» — «Верона»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Симоне Бастони
    6 января на стадионе «Альберто Пикко» местный клуб «Специя» сыграет против «Вероны» в 20-м туре итальянской Серии А. Игра начнется в 16:30 по мск. «Специя» — «Верона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 06 Января 2022 года
    Специя
  • Италия. Серия А
    •  Специя 16:30 Верона Верона
  • Верона
    •

    Коэффициенты на матч Специя — Верона

  • 1
  • 3.05
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.35
  • Ставка!
    •

    «Специя»

    У «Специя» задача на этот сезон — сохранить прописку в элите итальянского футбола. После первого круга она находится на 17 позиции в турнирке, оторвавшись на пять баллов от зоны вылета.

    За 19 проведенных встреч текущего первенства «орлята» смогли добыть четыре виктории, также они четыре матча свели вничью и 11 раз уступали, забили 19 мячей, пропустили 39.

    К данному же поединку коллектив подходит после неожиданной выездной виктории над «Наполи» 1:0. Перед этим у него была 6-матчевая безвыигрышная серия, где четыре матча проиграл и два поединка свел вничью.

    Календарь и таблица Серии А

    Девять из 16 баллов «Специя» заработала на своем поле, дважды победив при трех ничейных результатах и четырех неудачах.

    «Верона»

    «Верона» находится в середине турнирной таблицы Серии А, оторвавшись от своего предстоящего противника на восемь баллов.

    За весь первый круг «мастифы» смогли добыть шесть викторий, столько же встреч они свели вничью и семь раз уходили с поля ни с чем, разница мячей — 34:32.

  • Лучший тренер РПЛ 2021 года. Харизматичный мотиватор, доморощенный рекордсмен и варяжский тандем
  • LiveSport.Ru продолжает выбирать главных героев 2021 года
  • Сегодня

    • После выигрыша месяц тому назад в гостях над «Венецией» 4:3, затем коллектив победить не может, сперва дважды проиграв, а затем расписав домашнюю мировую с «Фиорентиной» — 1:1.

    Вне родных стен «Верона» смогла заработать всего лишь семь баллов из 24, раз выиграв при четырех мировых четырех фиаско.

    За последние три очные встречи дважды победила «Верона» и раз была ничья. В первом круге «мастифы» выиграли дома 4:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вероны» предлагают — 2.41.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    На викторию «Специи» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.46.

    Игры «Специя» на своем поле зачастую проходят с небольшим количеством забитых мячей. Так и сейчас ожидаем, что игра будет низовой.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Чикаго — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Роджерс — Саккари
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монтейро — Чилич
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Джонсон — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Вегас — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Краинович — Каррено-Буста
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Циципас — Басилашвили
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лайович — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Барти — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.99
  • Прогноз на матч Сибирь — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Барыс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Леганес — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Эйбар — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Картахена — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Специя» — «Верона»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 06.01.2022. Прогнозы на футбол. Команды не расщедрятся на забитые мячи
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры