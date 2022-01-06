6 января на стадионе «Альберто Пикко» местный клуб «Специя» сыграет против «Вероны» в 20-м туре итальянской Серии А. Игра начнется в 16:30 по мск. «Специя» — «Верона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Специя»

У «Специя» задача на этот сезон — сохранить прописку в элите итальянского футбола. После первого круга она находится на 17 позиции в турнирке, оторвавшись на пять баллов от зоны вылета.

За 19 проведенных встреч текущего первенства «орлята» смогли добыть четыре виктории, также они четыре матча свели вничью и 11 раз уступали, забили 19 мячей, пропустили 39.

К данному же поединку коллектив подходит после неожиданной выездной виктории над «Наполи» 1:0. Перед этим у него была 6-матчевая безвыигрышная серия, где четыре матча проиграл и два поединка свел вничью.

Календарь и таблица Серии А

Девять из 16 баллов «Специя» заработала на своем поле, дважды победив при трех ничейных результатах и четырех неудачах.

«Верона»

«Верона» находится в середине турнирной таблицы Серии А, оторвавшись от своего предстоящего противника на восемь баллов.

За весь первый круг «мастифы» смогли добыть шесть викторий, столько же встреч они свели вничью и семь раз уходили с поля ни с чем, разница мячей — 34:32.

После выигрыша месяц тому назад в гостях над «Венецией» 4:3, затем коллектив победить не может, сперва дважды проиграв, а затем расписав домашнюю мировую с «Фиорентиной» — 1:1.

Вне родных стен «Верона» смогла заработать всего лишь семь баллов из 24, раз выиграв при четырех мировых четырех фиаско.

За последние три очные встречи дважды победила «Верона» и раз была ничья. В первом круге «мастифы» выиграли дома 4:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вероны» предлагают — 2.41.

На викторию «Специи» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.46.

Игры «Специя» на своем поле зачастую проходят с небольшим количеством забитых мячей. Так и сейчас ожидаем, что игра будет низовой.