Коэффициенты на матч Специя — Верона
«Специя»
У «Специя» задача на этот сезон — сохранить прописку в элите итальянского футбола. После первого круга она находится на 17 позиции в турнирке, оторвавшись на пять баллов от зоны вылета.
За 19 проведенных встреч текущего первенства «орлята» смогли добыть четыре виктории, также они четыре матча свели вничью и 11 раз уступали, забили 19 мячей, пропустили 39.
К данному же поединку коллектив подходит после неожиданной выездной виктории над «Наполи» 1:0. Перед этим у него была 6-матчевая безвыигрышная серия, где четыре матча проиграл и два поединка свел вничью.
Девять из 16 баллов «Специя» заработала на своем поле, дважды победив при трех ничейных результатах и четырех неудачах.
«Верона»
«Верона» находится в середине турнирной таблицы Серии А, оторвавшись от своего предстоящего противника на восемь баллов.
За весь первый круг «мастифы» смогли добыть шесть викторий, столько же встреч они свели вничью и семь раз уходили с поля ни с чем, разница мячей — 34:32.
После выигрыша месяц тому назад в гостях над «Венецией» 4:3, затем коллектив победить не может, сперва дважды проиграв, а затем расписав домашнюю мировую с «Фиорентиной» — 1:1.
Вне родных стен «Верона» смогла заработать всего лишь семь баллов из 24, раз выиграв при четырех мировых четырех фиаско.
За последние три очные встречи дважды победила «Верона» и раз была ничья. В первом круге «мастифы» выиграли дома 4:0.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вероны» предлагают — 2.41.
На викторию «Специи» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.46.
Игры «Специя» на своем поле зачастую проходят с небольшим количеством забитых мячей. Так и сейчас ожидаем, что игра будет низовой.