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    Очевидный курс на «низовой» исход

    «Фуэнлабрада» — «Кадис». Прогноз, ставка (к. 1.88) на футбол, Кубок Испании, 6 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фуэнлабрада» — «Кадис»
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    «Кадис»
    «Фуэнлабрада» на своем поле сыграет с «Кадисом» в 1/16 финала Кубка Испании. Игра состоится 6 января и начнется в 18:00 по мск. «Фуэнлабрада» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Фуэнлабрада»

    «Фуэнлабрада» — представитель первого испанского дивизиона (Сегунда). Там она выступает неудачно, находясь на текущий момент в зоне вылета.

    В данном розыгрыше Кубка Испании коллектив из пригорода Мадрида преодолел уже два раунда, но оба раза он делал это с трудом. За две проведенные игры он смог забить лишь гол.

    Этот мяч команда провела в 1/64 финала, забив его «Альсире» из четвертого дивизиона. В 1/32 финала она только по пенальти смогла обыграть «Сан-Себастьян» из той же четвертой лиги.

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    Стоит отметить, что у «Фуэнлабрады» только одна победа за последние 13 игр во всех турнирах. Также в этот период клуб шесть раз уступал и столько же встреч свел вничью.

    «Кадис»

    «Кадис» выступает в элите испанского футбола, где после первого круга разместился в зоне вылета, на предпоследнем месте в турнирной таблице.

    В этом Кубке Испании «желто-синие» также преодолели уже два этапа. Сперва они разгромили аматоров 7:0, а потом минимально одолели «Альбасете» 1:0 из третьей лиги.

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    • В своей последней проведенной игре коллектив уступил на своем поле в рамках Примеры «Севилье» 0:1, а туром ранее расписал почетную мировую 0:0 в Мадриде с «Реалом».

    Между собой эти клубы провели две встречи, обе которые выиграл «Кадис» с одинаковым счетом по 1:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают незначительное предпочтение хозяевам: победа «Фуэнлабрады» — 2.75, победа «Кадиса» — 2.80, ничья — 3.04.

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    Проход: «Фуэнлабрады» — 1.90; «Кадиса» — 1.90.

    У обоих команд плохи дела в завершающей стадии, ведь они редко когда забивают более гола за игру. Вот и в их очном противостоянии забитых мячей наверняка будет крайне мало.

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    «Фуэнлабрада» — «Кадис»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 06.01.2022. Прогнозы на футбол. Очевидный курс на «низовой» исход
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