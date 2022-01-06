«Фуэнлабрада»
«Фуэнлабрада» — представитель первого испанского дивизиона (Сегунда). Там она выступает неудачно, находясь на текущий момент в зоне вылета.
В данном розыгрыше Кубка Испании коллектив из пригорода Мадрида преодолел уже два раунда, но оба раза он делал это с трудом. За две проведенные игры он смог забить лишь гол.
Этот мяч команда провела в 1/64 финала, забив его «Альсире» из четвертого дивизиона. В 1/32 финала она только по пенальти смогла обыграть «Сан-Себастьян» из той же четвертой лиги.
Стоит отметить, что у «Фуэнлабрады» только одна победа за последние 13 игр во всех турнирах. Также в этот период клуб шесть раз уступал и столько же встреч свел вничью.
«Кадис»
«Кадис» выступает в элите испанского футбола, где после первого круга разместился в зоне вылета, на предпоследнем месте в турнирной таблице.
В этом Кубке Испании «желто-синие» также преодолели уже два этапа. Сперва они разгромили аматоров 7:0, а потом минимально одолели «Альбасете» 1:0 из третьей лиги.
В своей последней проведенной игре коллектив уступил на своем поле в рамках Примеры «Севилье» 0:1, а туром ранее расписал почетную мировую 0:0 в Мадриде с «Реалом».
Между собой эти клубы провели две встречи, обе которые выиграл «Кадис» с одинаковым счетом по 1:0.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают незначительное предпочтение хозяевам: победа «Фуэнлабрады» — 2.75, победа «Кадиса» — 2.80, ничья — 3.04.
Проход: «Фуэнлабрады» — 1.90; «Кадиса» — 1.90.
У обоих команд плохи дела в завершающей стадии, ведь они редко когда забивают более гола за игру. Вот и в их очном противостоянии забитых мячей наверняка будет крайне мало.