В 1/16 финала Кубка Испании «Атлетико Манча-Реаль» дома сыграет против «Атлетика» из Бильбао. Игра пройдет 6 ноября, начало — в 22:00 по мск. «Атлетико Манча-Реаль» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико Манча-Реаль»

«Атлетико Манча-Реаль» — представляет четвертый испанский дивизион. Там в одной из групп коллектив находится в зоне вылета.

На предыдущем этапе Кубка Испании андалузцы смогли сотворить сенсацию, выбив представителя элиты «Гранаду». В данном противостоянии все решил один забитый мяч, проведенный в середине первого тайма.

А в 1/64 финала «зеленые» смогли по-волевому одолеть «Интернасьонал де Мадрид» 2:1, представляющий пятый дивизион.

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У «Манчи» за последние пять встреч с учетом всех турниров три виктории и два поражения.

«Атлетик»

«Атлетик» же выступает в Примере. И там после первого круга он идет в середине турнирной таблицы, уступая всего лишь три балла еврокубковой строке.

Несколько дней тому назад баски переиграли на выезде «Осасуну» 3:1 в рамках чемпионата Испании. До этого они смогли выиграть лишь раз за десять игр.

Еще в этот не особо удачный период коллектив из Бильбао четыре поединка проиграл и пять раз делил очки со своими оппонентами. К слову, в этот период семь встреч были низовыми.

Напомним, что в предыдущих двух кубковых розыгрышах «Атлетик» добирался до финала, но оба раза там проиграл — «Реал Сосьедаду» 0:1 и «Барселоне» 0:4.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Атлетика» — 1.23, победа «Атлетико Манча-Реаль» — 15.00, ничья — 6.00.

Проход: «Атлетика» — 1.08; «Атлетико Манча-Реаль» — 8.00.

Баски наверняка сделают выводы после победы своего предстоящего противника над представителем элиты в предыдущем раунде, и настроятся серьезно на него. Ожидаем здесь виктории гостей, при чем без пропущенных мячей.