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    «Атлетик» не допустит еще одной сенсации

    «Атлетико Манча-Реаль» — «Атлетик». Прогноз, ставка (к. 1.78) на футбол, Кубок Испании, 6 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико Манча-Реаль» — «Атлетик»
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    Ойан Сансет
    В 1/16 финала Кубка Испании «Атлетико Манча-Реаль» дома сыграет против «Атлетика» из Бильбао. Игра пройдет 6 ноября, начало — в 22:00 по мск. «Атлетико Манча-Реаль» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Атлетико Манча-Реаль»

    «Атлетико Манча-Реаль» — представляет четвертый испанский дивизион. Там в одной из групп коллектив находится в зоне вылета.

    На предыдущем этапе Кубка Испании андалузцы смогли сотворить сенсацию, выбив представителя элиты «Гранаду». В данном противостоянии все решил один забитый мяч, проведенный в середине первого тайма.

    А в 1/64 финала «зеленые» смогли по-волевому одолеть «Интернасьонал де Мадрид» 2:1, представляющий пятый дивизион.

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    У «Манчи» за последние пять встреч с учетом всех турниров три виктории и два поражения.

    «Атлетик»

    «Атлетик» же выступает в Примере. И там после первого круга он идет в середине турнирной таблицы, уступая всего лишь три балла еврокубковой строке.

    Несколько дней тому назад баски переиграли на выезде «Осасуну» 3:1 в рамках чемпионата Испании. До этого они смогли выиграть лишь раз за десять игр.

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    • Еще в этот не особо удачный период коллектив из Бильбао четыре поединка проиграл и пять раз делил очки со своими оппонентами. К слову, в этот период семь встреч были низовыми.

    Напомним, что в предыдущих двух кубковых розыгрышах «Атлетик» добирался до финала, но оба раза там проиграл — «Реал Сосьедаду» 0:1 и «Барселоне» 0:4.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Атлетика» — 1.23, победа «Атлетико Манча-Реаль» — 15.00, ничья — 6.00.

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    Проход: «Атлетика» — 1.08; «Атлетико Манча-Реаль» — 8.00.

    Баски наверняка сделают выводы после победы своего предстоящего противника над представителем элиты в предыдущем раунде, и настроятся серьезно на него. Ожидаем здесь виктории гостей, при чем без пропущенных мячей.

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    «Атлетико Манча-Реаль» — «Атлетик»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 06.01.2022. Прогнозы на футбол. «Атлетик» не допустит еще одной сенсации
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