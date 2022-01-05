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    Баски пропустят первый гол на турнире

    «Леганес» — «Реал Сосьедад». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, Кубок Испании, 5 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Леганес» — «Реал Сосьедад»
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    Беньят Туррьентес
    «Леганес» на своем стадионе «Бутарка» сыграет с «Реал Сосьедадом» в 1/16 финала Кубка Испании. Встреча состоится 5 января и начнется в 18:00 по мск. «Леганес» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Леганес»

    «Леганес» проводит этот сезон в Сегунде — второй дивизион Испании. Так коллектив выступает неудачно, находясь сейчас недалеко от зоны вылета, опережая ее на пять баллов.

    Правда, «огурцы» в последнее время демонстрируют неплохие результаты, проиграв только раз за последние десять поединков с учетом всех турниров. Фиаско случилось месяц тому назад от «Жироны» 0:3 в гостях.

    Также в этот период коллектив из пригорода Мадрида три матча завершил мировыми исходами и в шести случаях он уходил с поля победителем.

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    В текущем Кубке Испании «Леганес» преодолел два этапа, оба раза выигрывая с трудом. Сперва он переиграл на выезде 2:1 «Херес», а потом только в овертайме сломил сопротивление «Леонесы» — 3:2 ДВ.

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» выступает в Примере, где после 18 туров делит пятое место с мадридским «Атлетико», набрав 29 очков. Седьмая же строка отстает на пункт.

    Стартовали сан-себастьянцы превосходно и даже некоторое время возглавляли турнирку, но затем сильно сдали. За последние восемь игр он проиграли в пяти из них при трех победах.

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    • Отметим, что две из этих выигрышей пришлись на Кубок Испании, где баски легко смогли одолеть коллективы из низов, выиграв со счетом 4:0 и 3:0 на выезде.

    За последние пять очных встреч этих клубов дважды сильнее был «Сосьедад», два раза они играли вничью и одна победа была на стороне «Леганеса». Причем во всех этих матча забивалось как минимум два гола.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Реал Сосьедада» — 2.00, победа «Леганеса» — 3.80, ничья — 3.30.

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    Проход: «Реал сосьедада» — 1.50; «Леганеса» — 2.48.

    Пока баски в этом Кубке не пропускали, но на этот раз ожидаем, что они не сохранять свои ворота на замке, так как соперник у них сейчас посерьезней.

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    «Леганес» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 05.01.2022. Прогнозы на футбол. Баски пропустят первый гол на турнире
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