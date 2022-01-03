Встреча 19-го тура Ла Лиги между «Кадисом» и «Севильей» состоится 3 января. Матч на арене «Рамон де Карранса» начнется в 23:15 мск. «Кадис» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кадис»

Клуб не побеждал в 5 последних матчах в чемпионате (2 ничьи, 3 поражения) и набрал всего 2 очка, а меньше подопечных Альваро Серверы за этот промежуток взяли только «Алавес» и «Реал Сосьедад» (оба — по 1 баллу).

В начале декабря «Кадис» в гостях проиграл «Эльче» (1:3) и на своем поле сыграл вничью с «Гранадой» (1:1), упустив победу на последних минутах.

В последних матчах «дятлы» в Кубке Испании одолели «Альбасете» (1:0), а потом в рамках Примеры в Мадриде отобрали очки у «Реала» — 0:0.

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После 18 туров Ла лиги «Кадис» с 14 очками на 19-м месте. Разница мячей 15-31. Не сыграют Лосано, Кана, под вопросом Карселен, Санчес, Собрино, Переа, Чуст, Алехо, Арсамендия.

«Севилья»

Подопечные Хулена Лопетеги занимают 3-е место в таблице выездных матчей в Примере. «Севилья» набрала 15 баллов за 9 гостевых туров, при этом забила 8 голов и пропустил всего лишь 5 мячей.

В начале декабря севильцы на выезде победили «Атлетик» (1:0) в матче Примеры и лишь по пенальти прошли «Андрач» в Кубке Испании — 1:1 (6:5).

В последних матчах в рамках чемпионата Испании андалузцы дома обыграли мадридский «Атлетико» (2:1) и сыграли вничью с «Барселоной» (1:1).

Календарь и таблица испанской Примеры

После 18 туров Примеры «Севилья» с 38 очками идет на 2-м месте, на 8 очков отставая от «Реала». Разница мячей 29-13. Не сыграют Карлос, Кунде, Ламела, Навас, Рекик, Торрес, Сусо, Эн-Несири.

Прогноз и ставка

На победу «Кадиса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.90, на ничью в основное время — 3.45, а на победу «Севильи» — 1.84.

В прошлом сезоне «Севилья» победила «Кадис» на выезде со счетом 3:1 и на своем поле со счетом 3:0. В 2018 команды встречались в 1/8 финала Кубка Испании — «Севилья» победила 2:0 на выезде и 2:1 дома.

Последняя победа «Кадиса» была добыта еще в 13-м туре. Прогнозируем, что «Севилья» не проиграет , несмотря на все потери в линии защиты.