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    «Огурцы» поставят подножку «Вальядолиду»?

    «Вальядолид» — «Леганес». Прогноз, ставка (к. 1.81) на футбол, Чемпионат Испании, 2 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вальядолид» — «Леганес»
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    «Леганес»
    В воскресенье, 2 января, в рамках 22-го тура второго испанского дивизиона «Вальядолид» на своей арене «Хосе Соррилья» примет «Леганес». Встреча начнется в 16:00 по мск. «Вальядолид» — «Леганес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 02 Января 2022 года
    Вальядолид
  • Вальядолид
    •  Вальядолид 16:00 Леганес Леганес
  • Леганес
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    Коэффициенты на матч Вальядолид — Леганес

  • 1
  • 2.00
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  • 3.30
  • 2
  • 3.95
  • Ставка!
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    «Вальядолид»

    «Вальядолид» провел прошлый сезон в Примере, но не смог там удержаться, вылетев в Сегунду, где на текущий момент находится с 37 баллами на пятой строке в двух пунктах от второй позиции.

    «Фиолетово-белые» не особо удачно провели начало чемпионата, проиграв трижды за первые шесть туров. В последующих же 15 игровых днях они уступали столько же раз, сколько и на старте.

    К данной же встрече «пусела» подходит после двух выигрышей в рамках первенства, поочередно обыграв в этот период на своем поле 2:1 «Овьедо» и на выезде 2:0 вторую команду «Реал Сосьедада».

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    В родных стенах «Вальядолид» в данном розыгрыше Сегунды потерпел лишь одно фиаско за десять игр. Еще он семь раз победил и дважды играл вничью.

    «Леганес»

    «Леганес», который в прошлом сезон боролся за повышение в классе, в текущем пока плетется вблизи зоны вылета, опережая ее на пять баллов.

    Клуб из пригорода Мадрида ужасно стартовал, и за первые 13 туров первенства смог добыть всего лишь две победы и семь раз проиграл. В последующих же восьми игровых днях у него было только одно фиаско.

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    • Данная неудача случилась с «огурцы» в начале декабря, когда они потерпели крупное гостевое поражения от «Жироны» со счетом 0:3. После этого они расписали дома мировую с «Понферрадиной» 1:1 и одолели на выезде «Малагу» 2:0.

    14 из 25 баллов «Леганес» в текущем первенств добыл вне родных стен, четыре раза выиграв при двух мировых исходах и пяти неудачах.

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    В первом круге победил «Вальядоли» со счетом 2:0. За последние же семь очных встреч этих клубов четыре раза виктория была на стороне «Леганеса» и дважды сильнее была «пусела».

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Вальядолида» — 2.12, победа «Леганеса» — 3.90, ничья — 3.14.

    Хотя «огурцы» выступают в этом сезоне не лучшим образом, но они вполне могут отобрать очки у одного из претендентов на повышение в классе. В общем, здесь рекомендуем ставить с Х на гостей.

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