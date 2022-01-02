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    «Реал» уверенно одержит победу

    «Хетафе» — «Реал Мадрид». Прогноз, ставка (к. 2.35) на футбол, чемпионат Испании, 2 января 2022 года

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    Тибо Куртуа
    «Хетафе» на своём поле сыграет против «Реал Мадрида» в рамках 19-го тура чемпионата Испании. Матч состоится 2 января, начало — 16:00 (мск). «Хетафе» — «Реал Мадрид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 02 Января 2022 года
    Хетафе
  • Хетафе
    •  Хетафе 16:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
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    Коэффициенты на матч Хетафе — Реал Мадрид

  • 1
  • 5.80
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  • 3.50
  • 2
  • 1.68
  • Ставка!
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    «Хетафе»

    «Хетафе» ведёт борьбу за выживание. Команда занимает 16 место с 15 очками в турнирной таблице Испании. Такое же количество баллов еще у двух команд, поэтому «Хетафе» может упасть ниже в любой момент.

    «Хетафе» под конец года вылетел из Кубка Испании от скромного «Атлетико Балеарес» (0:5). В Ла Лиге результаты немного лучше — за последние 5 туров не одного поражения.

    В последнем туре «Хетафе» одержал победу над «Осасуной» со счётом 1:0. А до этого было две ничьи с «Алавесом» (1:1) и «Атлетиком» (0:0).

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    На поле не выйдет Витоло из-за травмы.

    «Реал Мадрид»

    «Реал Мадрид» уверенно возглавляет турнирную таблицу. В активе команды Карло Анчелотти 46 очков в 19-ти матчах. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 8 очков.

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    • «Сливочные» выиграли 11 из 12-ти последних встреч в обоих турнирах. Единственную осечку мадридцы неожиданно допустили в предыдущем домашнем поединке с «Кадисом» (0:0). Спустя всего 3 дня «Реал» реабилитировался в Бильбао, где нанес поражение «Атлетику» — 2:1.

    В этом матче «Реалу» не помогут Дани Себальос, Андрей Лунин, Тибо Куртуа, Дани Карвахаль, Эдуарду Камавинга, Иско, Винисиус Жуниор и Федерико Вальверде.

    Прогноз и ставка

    На «Хетафе» в этом матче можно поставить за 5.50, ничью букмекеры предлагают за 3.55, а победу «Реал Мадрида» — за 1.74.

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    Прогноз — В этом матче встречается лидер чемпионата Испании и один из претендентов на вылет. Фаворит очевиден, тем более у «Реала» сейчас отличная форма и каждый матч они показывают красивую игру. В этой встрече победа будет точно за «сливочными» и с немаленьким преимуществом.

    Ставка — Победа «Реал Мадрида» с форой (-1) за 2.35.

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    «Хетафе» — «Реал Мадрид»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 02.01.2022. Прогнозы на футбол. «Реал» уверенно одержит победу
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