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    «Челси» с «Ливерпулем» активизируются после перерыва?

    «Челси» — «Ливерпуль». Прогноз, ставка (к. 3.00) на футбол, АПЛ, 2 января 2022 года

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    Жоржиньо
    «Челси» сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в рамках 21-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 января, начало — в 19:30 мск. «Челси» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Января 2022 года
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    Коэффициенты на матч Челси — Ливерпуль

  • 1
  • 3.05
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.30
  • Ставка!
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    «Челси»

    «Челси» пытается догнать ушедший в отрыв «Манчестер Сити». Правда, отставание от лидера составляет уже 8 очков.

    В минувшем туре «Челси» потерял очки в родных стенах. «Аристократы» не сумели обыграть скромный «Брайтон» (1:1).

    Все никак не улучшит свои показатели Ромелу Лукаку. Бельгийский форвард пока отличился только пятью мячами в АПЛ.

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    Зато неплохой сезон выдает Мэйсон Маунт, забивший уже 7 мячей. Привычно на уровне Жоржиньо, в активе которого 6 точных выстрелов.

    «Ливерпуль»

    Команда Юргена Клоппа больше разочаровывает, нежели радует. В чемпионской гонке мерсисайдцы отстали от команды Гвардиолы.

    При мощной атаке (50 мячей), «Ливерпуль» теряет очки с незавидной частотой. Ничья с «Тоттенхэмом» (2:2) сменилась минимальной неудачей в матче с «Лестером».

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  • 27/12/2021

    • К слову, бомбардирскую гонку привычно возглавляет Мохаммед Салах, отличившийся 15 раз. А главным его преследователем является Диогу Жота (10 голов).

    В последние годы матчи между этими команды проходят с переменным успехом. Из пяти последних очных битв соперники выиграли по два раза.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ливерпуль» за 2.31, на ничью за 3.56, а на «Челси» — за 3.20.

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    «Челси» в родных стенах наверняка будет активно атаковать.

    «Ливерпуль» не намерен еще более отпускать в отрыв «Манчестер Сити».

    Обе команды имеют в своих составах форвардов мирового уровня, которые и обеспечат голевое шоу. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 3.00.

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    «Челси» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 02.01.2022. Прогнозы на футбол. «Челси» с «Ливерпулем» активизируются после перерыва?
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