Коэффициенты на матч Челси — Ливерпуль
«Челси»
«Челси» пытается догнать ушедший в отрыв «Манчестер Сити». Правда, отставание от лидера составляет уже 8 очков.
В минувшем туре «Челси» потерял очки в родных стенах. «Аристократы» не сумели обыграть скромный «Брайтон» (1:1).
Все никак не улучшит свои показатели Ромелу Лукаку. Бельгийский форвард пока отличился только пятью мячами в АПЛ.
Зато неплохой сезон выдает Мэйсон Маунт, забивший уже 7 мячей. Привычно на уровне Жоржиньо, в активе которого 6 точных выстрелов.
«Ливерпуль»
Команда Юргена Клоппа больше разочаровывает, нежели радует. В чемпионской гонке мерсисайдцы отстали от команды Гвардиолы.
При мощной атаке (50 мячей), «Ливерпуль» теряет очки с незавидной частотой. Ничья с «Тоттенхэмом» (2:2) сменилась минимальной неудачей в матче с «Лестером».
К слову, бомбардирскую гонку привычно возглавляет Мохаммед Салах, отличившийся 15 раз. А главным его преследователем является Диогу Жота (10 голов).
В последние годы матчи между этими команды проходят с переменным успехом. Из пяти последних очных битв соперники выиграли по два раза.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Ливерпуль» за 2.31, на ничью за 3.56, а на «Челси» — за 3.20.
«Челси» в родных стенах
«Ливерпуль» не намерен еще более отпускать в отрыв «Манчестер Сити».
Обе команды имеют в своих составах форвардов мирового уровня, которые и обеспечат голевое шоу. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 3.00.