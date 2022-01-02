«Челси» сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в рамках 21-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 января, начало — в 19:30 мск. «Челси» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

«Челси» пытается догнать ушедший в отрыв «Манчестер Сити». Правда, отставание от лидера составляет уже 8 очков.

В минувшем туре «Челси» потерял очки в родных стенах. «Аристократы» не сумели обыграть скромный «Брайтон» (1:1).

Все никак не улучшит свои показатели Ромелу Лукаку. Бельгийский форвард пока отличился только пятью мячами в АПЛ.

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Зато неплохой сезон выдает Мэйсон Маунт, забивший уже 7 мячей. Привычно на уровне Жоржиньо, в активе которого 6 точных выстрелов.

«Ливерпуль»

Команда Юргена Клоппа больше разочаровывает, нежели радует. В чемпионской гонке мерсисайдцы отстали от команды Гвардиолы.

При мощной атаке (50 мячей), «Ливерпуль» теряет очки с незавидной частотой. Ничья с «Тоттенхэмом» (2:2) сменилась минимальной неудачей в матче с «Лестером».

К слову, бомбардирскую гонку привычно возглавляет Мохаммед Салах, отличившийся 15 раз. А главным его преследователем является Диогу Жота (10 голов).

В последние годы матчи между этими команды проходят с переменным успехом. Из пяти последних очных битв соперники выиграли по два раза.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ливерпуль» за 2.31, на ничью за 3.56, а на «Челси» — за 3.20.

«Челси» в родных стенах наверняка будет активно атаковать .

«Ливерпуль» не намерен еще более отпускать в отрыв «Манчестер Сити».

Обе команды имеют в своих составах форвардов мирового уровня, которые и обеспечат голевое шоу. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 3.00.