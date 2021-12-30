Встреча 20-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Бернли» состоится 30 декабря. Матч на «Олд Траффорд» начнется в 23:15 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

После прихода на тренерский мостик Ральфа Рангника манкунианцы одержали 2 победы и дважды сыграли вничью во всех турнирах.

После выездной победы над «Норвичем» (1:0), «МЮ» пришлось из-за вспышки коронавируса перенести декабрьские матчи с «Брентфордом» и «Бернли».

К последнему матчу с «Ньюкаслом» Рангнику удалось собрать боеспособный состав, тем не менее манчестерский клуб на выезде едва не проиграл «Ньюкаслу» — 1:1.

Все прогнозы на АПЛ

После 17 матчей АПЛ «МЮ» с 28 очками идет на 7-м месте. Разница мячей 27-25, 7 голов у Роналду. Не сыграют Фернандеш, Линделеф, Погба, под вопросом Марсьяль.

«Бернли»

Победа над «Брентфордом» в 10-м туре остается единственной для подопечных Шона Дайча в 18 последних матчах чемпионата (8 ничьих и 9 поражений).

В начале декабря они разошлись миром с «Вулверхэмптоном» (0:0) и «Вест Хэмом» (0:0) и проиграли «Ньюкаслу» (0:1) на выезде.

После этого две недели «Бернли» не играл — отменены из-за коронавируса были матчи с «Уотфордом», «Астон Виллой» и «Эвертоном».

Календарь и таблица АПЛ

После 15 матчей АПЛ «Бернли» с 11 очками идет на 18-м месте. Разница мячей 14-21, 5 голов у Максвелла Корне. Не сыграют Барнс и Робертс, под вопросом Корне.

Прогноз и ставка

На победу «Манчестер Юнайтед» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.39, на ничью в основное время — 5.00, а на победу «Бернли» — 8.00.

В прошлом сезоне «МЮ» победил и на выезде 1:0, и дома 3:1. «Бернли» в последних 5 матчах на «Олд Траффорд» три раза сыграл вничью и по разу победил и проиграл.

На выезде в АПЛ «Бернли» не выигрывает в 9 подряд поединках, 4 раза сыграв вничью при 5 поражениях. Прогнозируем, что «МЮ» не проиграет .