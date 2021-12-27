«Беерсхот» сыграет на своем поле с «Андерлехтом» в рамках 21-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 27 декабря, начало — в 23:00 мск. «Беерсхот» — «Андерлехт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Беерсхот»

«Беерсхот» все никак не может вылезти с последнего места. Более того, отставание от стыковой предпоследней позиции составляет целых 10 очков.

Вот и в минувшем туре «Беерсхот» проиграл. Дома команда не смогла ничего поделать с атаками «Остенде» (0:2).

Три поражения к ряду катастрофой не назовешь. Между тем, последняя виктория команды датирована еще концом ноября.

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Против «Андерлехта» команда играет неудачно. Из трех последних очных поединков «Беерсхот» выиграл лишь однажды при двух коллизиях.

«Андерлехт»

Брюссельцы сейчас находятся на подъеме, однако за чемпионский титул вряд ли поборется. «Андерлехт» находится на 4 месте, отставая от третьего на два пункта.

«Андерлехт» отличается довольно сильной атакой. Брюссельцы в 20 матчах настреляли уже 43 мяча: больше только у внезапного лидера чемпионата «Юнион Сент-Жиллуа».

К слову, в минувшем туре «Андерлехт» устроил красивую битву с «Брюгге» (2:2). Причем после того команда еще и прошла в полуфинал Кубка Бельгии, разгромив «Кортрейк» (3:0).

Джошуа Зиркзее наконец-то разыгрался. Голландец, арендованный у «Баварии», в 18 сыгранных матчах забил уже 8 мячей. К слову, столько же в активе у опытнейшего Лиора Рафаэлова.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Андерлехт» за 1.53, на ничью за 4.20, а на «Беерсхот» — за 5.50.

«Беерсхот» имеет худшую атаку в лиге (15 забитых мячей).

Гости смотрятся на голову сильнее, к тому же имеют в своем составе неплохой набор форвардов .

Амбициозные гости не намерены откладывать дело в долгий ящик. Наши прогноз и ставка — Победа «Андерлехта» в 1 тайме с коэффициентом 2.10.