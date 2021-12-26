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    Победа «Джерс» снова будет «сухой»

    «Рейнджерс» — «Сент-Миррен». Прогноз, ставка (к. 1.78) на футбол, Чемпионат Шотландии, 26 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Рейнджерс
    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Сент-Миррен»
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    Джон Лундстрем
    26 декабря в Глазго на стадионе «Айброкс» в рамках 20-го тура шотландской Премьер-лиги «Рейнджерс» сыграет против «Сент-Миррена». Начало — в 18:00 по мск. «Рейнджерс» — «Сент-Миррен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Рейнджерс»

    «Рейнджерс» стремиться защитить свой чемпионский титул. Пока это ему удается, так как он на данный момент возглавляет турнирную таблицу, имея на своем счету 48 очков, опережая на семь баллов второй «Селтик».

    «Плюшевые мишки» к данному поединку подходят с 8-матчевой беспроигрышной серией во всех турнирах, выиграв за этот период в семи встречах при одном мировом исходе.

    Непосредственно в рамках чемпионата страны клуб из Глазго в этот период провел шесть игр, выиграв их все. Так в прошлом туре он дома скромно справился с «Данди Юнайтед» — 1:0.

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    За десять проведенных встреч на своей арене «Рейнджерс» смог выиграть в семи из них, еще три поединка он свел вничью.

    «Сент-Миррен»

    С 18 набранными очками «Сент-Миррен» находится на девятой строке в турнирной таблице ШПЛ, имея немного шансов на попадание в топ-6, так отстает от нее на шесть баллов.

    Коллектив из Пейсли последний раз в рамках чемпионата страны побеждал аж в середине октября, обыграв тогда аутсайдера «Росс Каунти» со счетом 3:2. После того он провел десять игр и ни разу не выиграл.

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    • Так в этот неудачный период «святые» четыре раза проиграли и шесть матчей свели вничью. Одна из этих мировых состоялась в минувшем туре на выезде с самим «Селтиком» — 1:1.

    Вне родных стен в текущем розыгрыше ШПЛ «Сент-Миррен» набрал больше очков, чем дома (10 из 18). Коллектив дважды победил, четыре встречи свел вничью и трижды уступал.

    В первом круге «Рейнджерс» выиграл в гостях 2:1, а в прошлом сезоне клуб из Глазго выиграл все три игры без пропущенных мячей.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают ощутимое преимущество хозяевам. На победу «Рейнджерс» предлагают — 1.16.

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    На викторию «Сент-Миррена» дают — 18.00, ничья оценена — в 7.80.

    Только раз за последние девять встреч чемпионата «Сент-Миррен» смог распечатать ворота «Джерс». Так что в этом поединке вполне можно снова ждать «сухой» виктории хозяев.

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    «Рейнджерс» — «Сент-Миррен»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 26.12.2021. Прогнозы на футбол. Победа «Джерс» снова будет «сухой»
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