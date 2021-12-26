Коэффициенты на матч Ливерпуль — Лидс
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ после 18-ти туров, в которых набрал 41 очко.
Среди недели «Ливерпуль» провел сумасшедший матч против «Лестера» в Кубке лиги. По ходу встречи «мерсисайдцы» уступали 1:3, но в итоге отыгрались и вырвали победу в серии пенальти.
Но тут важно отметить, что в этой игре Юрген Клопп выпустил второй состав, что было довольно предсказуемо, учитывая невероятно насыщенный график.
В АПЛ беспроигрышная серия «Ливерпуля» составляет уже семь матчей. После шести побед кряду «красные» сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (2:2). В Лондоне «Ливерпуль» стал жертвой судейских ошибок, в противном случае команда Клоппа вполне могла набрать очередные три очка.
«Ливерпуль»
«Лидс»
«Лидс» тем временем находится на 16-й строчке, набрав в 18-ти матчах всего лишь 16 очков.
Недавние матчи получились для «Лидса» по-настоящему кошмарными. Сначала команда Марсело Бьелсы проиграла «Челси», а потом потерпела разгромные поражения от «Манчестер Сити» и «Арсенала».
На этом отрезке «Лидс» пропустил в общей сложности 14 мячей. Настоящей же капитуляцией Бьелсы стала встреча с «Ман Сити» Пепа Гвардиолы, в которой команда аргентинца получила в свои ворота семь мячей.
«Лидс» одержал только одну гостевую победу в текущем чемпионате Англии.
Прогноз и ставка
На «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.17, ничью букмекеры предлагают за 9.30, а победу «Лидса» — за 17.25.
Даже с учетом кадровых проблем «Ливерпуля» в плане исхода здесь не может быть никаких сомнений. Скорее всего, из-за ковида очередной матч снова пропустят Вирджил ван Дейк и Фабиньо, но даже без них команда Клоппа, скорее всего, легко наберет три очка. У «Лидса» совершенно развалилась игра в обороне, и это на данный момент главная проблема Бьелсы.
Ставка — тотал «Ливерпуля» больше 3,5 за 2.26.
Также можно рассмотреть ставку на тотал каждого тайма больше 1,5 за 2.62.