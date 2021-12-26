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    «Ливерпуль» выиграет у «Лидса» с крупным счетом?

    «Ливерпуль» — «Лидс». Прогноз (к. 2.62) и ставки на чемпионат Англии 26 декабря 2021 года

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    Мохамед Салах
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле против «Лидса» в рамках 19-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 декабря на «Энфилде», начало — в 15:30 мск. «Ливерпуль» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Декабря 2021 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 15:30 Лидс Лидс
  • Лидс
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    Коэффициенты на матч Ливерпуль — Лидс

  • 1
  • 1.15
  • X
  • 8.50
  • 2
  • 16.00
  • Ставка!
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  • Матч перенесен
  • Из-за коронавируса матч перенесен на другую дату

    • «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ после 18-ти туров, в которых набрал 41 очко.

    Среди недели «Ливерпуль» провел сумасшедший матч против «Лестера» в Кубке лиги. По ходу встречи «мерсисайдцы» уступали 1:3, но в итоге отыгрались и вырвали победу в серии пенальти.

    Но тут важно отметить, что в этой игре Юрген Клопп выпустил второй состав, что было довольно предсказуемо, учитывая невероятно насыщенный график.

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    • В АПЛ беспроигрышная серия «Ливерпуля» составляет уже семь матчей. После шести побед кряду «красные» сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (2:2). В Лондоне «Ливерпуль» стал жертвой судейских ошибок, в противном случае команда Клоппа вполне могла набрать очередные три очка.

    «Ливерпуль» еще ни разу в текущем сезоне не проигрывал на своем поле.

    «Лидс»

    «Лидс» тем временем находится на 16-й строчке, набрав в 18-ти матчах всего лишь 16 очков.

    Недавние матчи получились для «Лидса» по-настоящему кошмарными. Сначала команда Марсело Бьелсы проиграла «Челси», а потом потерпела разгромные поражения от «Манчестер Сити» и «Арсенала».

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    На этом отрезке «Лидс» пропустил в общей сложности 14 мячей. Настоящей же капитуляцией Бьелсы стала встреча с «Ман Сити» Пепа Гвардиолы, в которой команда аргентинца получила в свои ворота семь мячей.

    «Лидс» одержал только одну гостевую победу в текущем чемпионате Англии.

    Прогноз и ставка

    На «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.17, ничью букмекеры предлагают за 9.30, а победу «Лидса» — за 17.25.

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    Даже с учетом кадровых проблем «Ливерпуля» в плане исхода здесь не может быть никаких сомнений. Скорее всего, из-за ковида очередной матч снова пропустят Вирджил ван Дейк и Фабиньо, но даже без них команда Клоппа, скорее всего, легко наберет три очка. У «Лидса» совершенно развалилась игра в обороне, и это на данный момент главная проблема Бьелсы.

  • Матч перенесен
  • Из-за коронавируса матч перенесен на другую дату

    • Ставка — тотал «Ливерпуля» больше 3,5 за 2.26.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал каждого тайма больше 1,5 за 2.62.

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    «Ливерпуль» — «Лидс»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 26.12.2021. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» выиграет у «Лидса» с крупным счетом?
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